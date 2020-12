Manuel Jabois: "Las diferencias dentro de la coalición no me parecen tan graves"

Publicada el 21/12/2020 a las 06:00

Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) acaba de terminar una novela. Hace unos días entregó el texto y se encuentra en una fase de cierta descompresión. En los últimos meses, tomó la decisión de abandonar incluso WhatsApp para poder aislarse un poco de la tensión interminable y constante que provoca. Considera que ha sido una experiencia positiva y, de momento, no se plantea volver a instalarse la aplicación. Jabois es un periodista poco convencional cuyo punto de vista sobre la actualidad siempre suma matices diferentes. Le gusta entrar y salir de la pura observación de la vida política convencional. Eso siempre aporta una sensibilidad especial a sus observaciones.

Vivir en tiempos del covid

"Yo experimenté la distancia. Mis padres enfermaron. Estaban en Galicia. Yo estaba en Madrid. Y en primera persona sentí lo que era la distancia de mis seres queridos, de todos mis afectos. Mi hijo también estaba en Galicia, no le pasó nada. Es muy pequeño. Pero durante las semanas que estuvieron mis padres enfermos, experimenté la inquietud, la intranquilidad. Sospechaba que ellos me mentían acerca de su estado. Ya sabes que los padres siempre mienten y siempre se encuentran bien y no pasa nada. De hecho, luego supe que mi padre había tenido síntomas y bastante jodidos cuando ya pasó la enfermedad. Sin embargo, siempre me había dicho que era asintomático. Esa fue mi experiencia más cercana y más grave. He tenido mucha suerte, evidentemente".

El futuro tras la vacuna

"Creo que habrá más aislamiento, más soledad. Por lo tanto, alguna forma de autoritarismo. Siempre que los seres humanos nos hemos concentrado en pequeñas células, o hemos reducido nuestro contacto social, siempre ha derivado en consecuencias funestas en política. El poder se quiere primero como conquista y, cuando se ha conquistado, lo que se quiere hacer con él es conservarlo. Cuando hay miedo y hay aislamiento, hay más soledad, y existen mecanismos con los que evitar el debate o evitar la discrepancia. Hay otra consecuencia de la que no se está hablando mucho: la salud mental. Porque hay gente que necesita el contacto, el afecto o ver a los suyos. Y, desde que estalló la pandemia, muchísima gente mayor permanece recluida, asustada y con un contacto mínimo con sus seres queridos y eso tiene consecuencias imprevisibles. No solo entre gente mayor".

La política durante la pandemia

"Creo que en los primeros momentos, ellos mismos lo han reconocido, el Gobierno estuvo a por uvas. Creo que hay que remarcar esa gestión pésima, nefasta y hay que señalar, por supuesto, como es debido, a la oposición. Aquí se hace oposición con cualquier cosa. Y antes que la salud, y antes que la seguridad de los ciudadanos, siempre hay un rédito político que sacar. Yo creo que en algunos momentos, el Gobierno ha llevado bastante mal la crítica. El Gobierno tiene que comprender que no toda crítica es Vox y que no toda oposición es ultraderecha. Puede haber oposición y tiene que haberla dentro de la izquierda, cuando las cosas se hacen mal. Uno de los síntomas de la mejor democracia es aceptar que la gente que te ha votado es gente que te va a fiscalizar, no que va a estar como los hooligans con los pompones, celebrando todo lo que hagas".

Implicación política

"Me siento implicado con muchas cosas, por supuesto: cuando se habla de lo que nos afecta directamente a los ciudadanos, al hablar del Salario Mínimo, si se trata de las leyes de integración, cuando se discuten cosas tan importantes como el aborto, como la eutanasia… Cualquier hecho político te incumbe, alguno más que otros. Es cierto que nosotros, en nuestra clase política, alimentada también por nuestra clase periodística, en la que me incluyo, muchas veces llevamos a las portadas, al foco y al centro de atención las declaraciones, los rifirrafes, ciertos combates táctico-políticos que se producen dentro de los partidos o dentro de los Gobiernos. Eso a mí no me interesa nada. Estoy al día porque trabajo en ello, pero si no trabajase en ello, desde luego estaría bastante desconectado de esa parte".

El Gobierno de coalición

"A mí ya me gobernó una coalición de izquierdas en Galicia. Acabó como el rosario de la aurora porque cada uno quiso montar un Gobierno paralelo. Yo, en base a esa experiencia, creo que este Gobierno está más conjuntado. Por supuesto que tiene que haber debate. Por supuesto que tiene que haber discrepancias. Y por supuesto que hay una parte del Partido Socialista que está enfrente de Unidas Podemos, como tiene que ser, por otro lado. Si no, serían el mismo partido. Aun así, no me parece que estén a la gresca. Leí hace poco la biografía de Obama. Un asesor le dijo al empezar: ‘Gobernar es saber que alguien, en cualquier lugar y en cualquier momento, la está jodiendo’. Dando por hecho que alguien siempre la está jodiendo, las diferencias entre la coalición no me parecen tan graves".

La derecha tras la llegada de Vox

"Al PP le han quitado un juguete, un artefacto con el que le gustaba jugar cuando las cosas a veces necesitaban ser agitadas, que es el conservadurismo más extremo. Todo partido tiene dos almas. Y el PP antes de Vox, jugaba mucho con esa otra alma que ha acaparado Vox. Por lo tanto, los ha desquiciado, y lo hemos visto en una campaña de Casado. Entiendo el despiste, que es un despiste parecido, en términos ideológicos, no de otro tipo de términos, al que tuvo el PSOE cuando la izquierda creció algo más que IU, con Podemos. Y el PP, después del famoso discurso de Casado, desvinculándose de Vox en la moción de censura, parece que va a optar por el rumbo que le ha hecho crecer. Vox ha empeorado todo. Eso es evidente. La aparición de Vox empeora cualquier tipo de debate, cualquier tipo de respuesta. Es bajarte a una zona en la que nunca vas a salir ganando".

Polarización y vida cotidiana

"Siempre he tenido la confianza de que los ciudadanos españoles estamos por encima de los políticos. La clase política a veces escenifica o teatraliza una polarización que ni ella misma practica en privado y que nosotros, los que estamos en la calle, los que no estamos en los cargos, no hacemos. Yo tengo la fortuna de tener muchos amigos de ideas muy distintas a las mías y por supuesto que hablamos de política. Hablamos de política, y a veces me ganan. Soy flexible. Yo tengo amigos con ideas muy alejadas a las mías, pero no tengo amigos que, delante de mí, en una mesa, defiendan el terrorismo, o ataquen a los homosexuales, o crean que España está siendo invadida por los moros. No tengo esa clase de amigos y si los tuviese, no aguantaría un minuto con ellos. Dentro de esas líneas rojas, que creo comunes a muy buena parte de los españoles, entra toda clase de ideas y toda clase de afectos".

Los retos pendientes

"Sé que se avecina algo muy malo. Sé que se avecina una crisis muy peligrosa. Y cuando digo peligros, no me refiero a la pobreza o al paro, sino a todo lo que produce la pobreza y el paro. Todo lo que hace votar a la gente cuando está desesperada y pierde su casa y pierde su trabajo. Eso me intranquiliza. ¿Qué cambios hay que hacer para evitar eso? Unos servicios mínimos, una aplicación exigente de la Constitución, una vivienda… Algo que tengamos y de lo que no se nos pueda despojar para que no cunda la desesperación. Tiene que haber unas prioridades y unos límites a partir de los cuales, poder tener cualquier tipo de debate. La gente cuando debate sin techo y cuando debate sin trabajo es mucho peor que cuando debate con eso cubierto. Eso cubierto debería ser el derecho de cualquier ciudadano. Y nos vamos a acercar a un tiempo en el que eso no se pueda cumplir".

Nuevas tecnologías

"No me imagino viviendo en otro mundo. Creo que Internet ha sido una bendición. Algo que no tiene vuelta atrás. A nivel personal, llevo cuatro meses sin WhatsApp. No estoy tan pendiente de las noticias ni de todo lo que ocurre, estando pendiente porque es mi trabajo. Pero sin esa obsesión de levantarte en medio de la noche para saber qué ha pasado en cualquier parte del mundo, que probablemente me interese muy poco. En cuanto al hecho de estar conectados, de sentirte cerca de una persona que está muy lejos me parece maravilloso. Lo hemos podido comprobar ahora. Con todos encerrados en nuestras casas hemos estado con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Yo nací en el 78. Conozco muchísima gente que ha nacido ya con esto por defecto, pero a los que sabemos que esto no siempre ha sido así, nos parece un milagro".

Periodismo libre e independiente

"Nosotros en España tenemos un periodismo que quiere ser libre y que quiere ser independiente. Eso no significa que sea libre e independiente. Yo creo que el periodismo libre e independiente no existe en ninguna parte del mundo, ni siquiera entre los grandes transatlánticos estadounidenses que dan muchísimas lecciones de autocrítica y de ejemplaridad. Pero más allá de eso, creo que existe la voluntad, que ya es muy importante. Siempre hay un grado de toxicidad, un grado de dependencia. Puede ser un porcentaje mayor o menor. Yo creo que salta a la vista cuando entras a un periódico quién está entregado y quién no está entregado, y el hecho de que haya tantos periodistas valiosos, tantos reporteros independientes, tanta gente con la intención de hacer ese periodismo libre e independiente es positivo".