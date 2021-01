Daniel Basteiro: "Casado tiene que decidir qué oposición quiere hacer, pero le falta valentía para optar por el camino más difícil: la moderación"

Publicada el 04/01/2021 a las 06:00

En 2020, tan solo unos días antes de que se decretase el estado de alarma, el periodista gallego Daniel Basteiro se convirtió en director de infoLibre. En la tarea está apoyado por Jesús Maraña desde la dirección editorial y de Manuel Rico desde la dirección de investigación. Su objetivo es el de potenciar y actualizar la apuesta del diario digital por un periodismo libre e independiente dirigido a lectores que buscan el rigor y la credibilidad. "La información que recibes depende de ti", dice a menudo. Es un recordatorio tan sencillo como potente: que una sociedad disponga de medios independientes, honestos y rigurosos no depende de actores externos sino de la conciencia social y democrática de cada ciudadano. Para él, no es hora de quejarse por los medios que lo hacen mal sino el momento de pasar a la acción comprometiéndose con aquellos que lo hacen bien.

infoLibre ha superado ya la barrera de los 13.000 socios, que son los que lo sostienen y exigen cada día el mantenimiento de una posición comprometida, crítica y constructiva. La apuesta para este año 2021, según Basteiro, es “crecer en el número de socios mejorando la calidad de nuestros contenidos y la forma en la que los comunicamos”.

Elecciones en Cataluña

"Muchos dan las elecciones catalanas por descontadas. Creen que el independentismo ganará. La duda, dicen, es si superará el 50% de los votos y, si es así, si será a consecuencia de la desmovilización llamada constitucionalista. Está habiendo fichajes estrella, como por ejemplo en el PP con la que era candidata para Ciudadanos, Lorena Roldán. También hemos visto que Salvador Illa será el candidato del PSC. Es un candidato muy valorado, incluso por sus enemigos. Independentistas que critican mucho a Miquel Iceta se tientan la ropa y tienen respeto por Salvador Illa. Está por ver si en estas elecciones el eje que domina es el de la independencia, como parece más probable en Cataluña desde hace años. La candidatura de Illa es una apuesta por la gestión. Ha demostrado que sabe, que puede, que comunica y que es un candidato excelente para el PSC en estas elecciones. La incógnita por despejar es si la opinión pública valora su marcha en el momento, cuando la pandemia todavía no está controlada".

La vacuna

"La vacuna debería estar al margen de la política. La gran lección de la vacuna es que necesitamos un estado fuerte, necesitamos a una UE fuerte. Para empezar, para que la gestione y que las encargue. Para seguir, para que la vacuna no sea un producto más de este sistema tan capitalista, donde tienes lo que te puedes permitir. Es el estado el que la reparte sin que los más acérrimos creyentes en el liberalismo se quejen esta vez. Se la debemos a nuestros mayores, que lo han pasado fatal y han fallecido en cifras altísimas. Se la debemos a nuestros sanitarios. La vacuna no debería ser un problema político y hay quien lo está intentando convertir en eso a pesar de que su distribución ha sido acordada primero en la UE y después con las autonomías. La vacuna tiene que ser la luz al final del túnel. Ni una buena noticia para un partido ni mala para otro".

El coronavirus en 2021

"Dentro de un año seguirá formando parte de nuestras vidas. Aquí no es importante cuándo se vacuna al primero sino cuándo se vacuna al último. Buena parte del primer semestre de 2021 va a estar marcado por la vacuna en tanto la pandemia siga siendo una amenaza. Las consecuencias económicas y sociales del covid se van a dejar sentir durante muchos años. Es posible una recuperación económica fulgurante si todos hacemos las cosas bien, si no hay una tercera o cuarta ola en nuestro país. El covid-19 tiene que ser un recordatorio de la fragilidad del ser humano, de la interdependencia, de la necesidad de una sociedad fuerte, de un Estado fuerte que nos proteja. Espero que sea también un recordatorio de cómo en los momentos duros emerge la solidaridad, emergen las verdaderas prioridades que, muchas veces, pasan a un segundo plano en nuestra vida personal y, en el caso de los políticos, en la pública. El covid-19 recentra las prioridades y lo que verdaderamente es importante".

Fondos europeos

"Lo mejor de los fondos europeos, para empezar, es su existencia. Hace 10 años atravesamos una crisis que decíamos que era la peor en 80 años... hasta que llegó esta, claro. Hace 10 años, Europa llegó tarde. Ahora ha reaccionado. Europa ha multiplicado sus fondos, está socorriendo a los países. Europa se está salvando a sí misma. Eso son los fondos europeos: un símbolo de la supervivencia del propio continente europeo que se ha articulado en torno a unas instituciones para superar esta crisis tan grave. En España tienen que ayudarnos a modernizar nuestra economía, a hacerla más verde, a que España dé un salto tecnológico importante en este siglo XXI. Europa ha estado a la altura. Ahora quien tiene que estar a la altura son los poderes públicos, gobierno, administraciones autonómicas para emplear los fondos de la mejor manera posible".

Discrepancias en el gobierno de coalición

"Siempre hay discrepancias en los gobiernos. Pero no solo en los gobiernos de coalición. También en los monocolor. ¿O es que alguien se olvida de cómo se llevaban Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal? ¿O las animadversiones en los gobiernos de Felipe González? ¿Alguien sabe si Aguado y Ayuso han superado ya sus discrepancias? ¿Cómo no va a haber discrepancias en un gobierno central, entre dos partidos muy distintos, que compiten en las urnas y que responden a tradiciones y electores distintos? Hay cuestiones en las que Podemos y PSOE no están cerca. Lo raro es que a veces esas discrepancias se diriman en la arena pública. Eso no es estético y debería evitarse. Eso sí, las discrepancias van a seguir, pero el Gobierno tiene un apoyo en el Parlamento muy sólido. Los Presupuestos de 2021 se han aprobado con la mayoría más amplia de los últimos 10 años".

El PP de Casado

"Pablo Casado tendrá que responder a esta pregunta: ¿Qué tipo de oposición debo hacer? Algún día va de moderado y otros muchos deja poco espacio para el discurso de Abascal. Eso es algo que los electores penalizan. Tiene un reto muy grande. El camino fácil para Pablo Casado es el miedo a Vox y la imitación de su discurso para ver quien se opone más a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El balance del año que se ha conocido estos días por parte del PP en este caso es paradigmático: una colección de reproches, de ataques, que van mucho más allá de la oposición que se le presupone al PP. Casado tiene ese reto de responder qué PP quiere y necesita España. Porque, que nadie lo dude: España necesita un partido de centroderecha moderado, de corte conervador o liberal como los que hay en Europa. España no puede hacerse los unos contra los otros sino que se necesitan consensos básicos. Pero a Casado le falta valentía para optar por el camino más difícil, el de la moderación, que es donde está su electorado y que implica pactos con el Gobierno".

Pactos

"España necesita muchos pactos. Hubiera necesitado un pacto en torno a la pandemia como en tantos otros países. Sin embargo, hemos visto una gestión por parte del gobierno que ha tenido errores pero que es comparable, homologable (con sus errores, que no los oculto) al de otros países europeos. Nadie estaba preparado para esta pandemia. En cambio, creo que la oposición y el PP se han quedado traumatizados por la moción de censura. La moción de censura hizo que el PP considerara al gobierno de Pedro Sánchez ilegítimo. Nada menos. Eso es muy grave. Este año hemos visto cómo el PP pinta al gobierno como un gobierno contra la Constitución sin ninguna prueba fehaciente. Creo que los pactos son muy necesarios. Creo que son improbables, pero quizás después de las elecciones catalanes, como nos espera un periodo largo sin citas electorales, sea posible".

Periodismo

"Yo creo que el periodismo español tiene el reto en 2021 de hacerse adulto en Internet. Casi todos los periódicos piden suscripciones a los ciudadanos. infoLibre lleva haciéndolo como pionero desde 2013, con un periodismo honesto, que no da gato por liebre, que no crea contenido solamente para ver si engaña a un lector y así sube la audiencia. En infoLibre no hemos hecho eso sino que hemos mantenido un modelo coherente con nuestras prioridades editoriales, que son políticas, que son sociales, que son en defensa de lo público, que son de transparencia con el lector. Este año hemos crecido en socios, que están valorando eso: unas prioridades editoriales y una honestidad con ellos en el producto que se les ofrece. Como decimos siempre, la información depende de los ciudadanos. Ellos eligen dónde depositan su atención y a qué productos apoyan".