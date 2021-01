Nativel Preciado: "Este es el Gobierno más trabajador de la historia de la democracia"

Publicada el 17/01/2021 a las 06:00

La periodista y escritora Nativel Preciado ha sido testigo directa de la vida política española desde la Transición. Su voz reúne su amplia experiencia adquirida y un firme compromiso por un periodismo que asuma su responsabilidad social. Bajo su punto de vista, "el periodismo tiene una función no solamente de dar exclusivas o de publicar todo lo que le viene a mano o de hacer público todo lo que necesita, sino que tiene que tener una función didáctica".

Nativel Preciado ha sido reconocida con una larga serie de galardones por su actividad periodística como el Francisco Cerecedo o el Víctor de la Serna. Ha compaginado su actividad en el terreno de la información con la escritura de libros de diferentes géneros. En 2019, publicó su novela El Nobel y la corista. Próximamente, verá la luz su nueva obra literaria. Ahora, ya piensa en otros proyectos en los que quiere trabajar relacionados con la investigación periodística.

Los efectos de la pandemia

"La pandemia ha tenido dos efectos claros: uno letal, negativo, en el que todos estamos de acuerdo. Lo hemos comprobado todos y ha sido el aspecto clínico, las muertes, el desastre ambiental. Pero ha tenido también algún aspecto positivo, y es que yo creo que somos cada vez más conscientes del problema que la especie humana ha tenido con el entorno. Todo esto se empieza a entender claramente por la mayoría de la humanidad, que todo esto se debe al abuso de la especie, de "la supuesta especie elegida", que no es tal, de su entorno. A mí me gustaría, me encantaría, me parecería lo mejor, lo más positivo, cuando todo esto pase, que se quedase en la mente de las personas que tenemos que cambiar nuestra vida en relación con el entorno, con el medio ambiente".

La confrontación política

"Yo no me voy a acostumbrar nunca a que las cosas sigan en este estado de confrontación, de sectarismo, de ceguera política en el que el enfrentamiento es brutal. Yo pertenezco a una generación que ha sido testigo y protagonista incluso, de ver cómo se pusieron de acuerdo enemigos irreconciliables, como Carrillo y Fraga. Con el diálogo y la falta de confrontación se pusieron de acuerdo etarras con ministros del Interior para llegar a acuerdos de paz. A mí me parece que es necesario que vuelva esa política de entendimiento entre enemigos ¿Cómo es posible que haya el menor enfrentamiento político ante una situación de emergencia de este calibre que no solamente va a ser sanitaria sino económica y social? Yo no me acostumbro a que eso suceda y a que se acepte con normalidad".

El impacto de Filomena

"Nos están poniendo demasiadas pruebas seguidas. Tenemos fatiga pandémica y fatiga vital porque son pruebas que nunca hubiéramos pensado. Filomena ha demostrado que lo que hemos vivido en España, sobre todo en determinadas ciudades como Madrid por ejemplo, es que la mayoría de los ciudadanos son solidarios. Que se comportan de una manera generosa. Que tratan de resolver los problemas. Que no tenemos mucha cultura cívica a pesar de la buena voluntad. Es decir, no tenemos instrumentos para luchar contra estas circunstancias y sin embargo se hace lo que se puede por dar la talla. Los políticos no dan tanto la talla. Yo creo que una vez más hay que exigir un poquito más a nuestros representantes políticos en todos los sentidos. Esta ha sido una prueba en la que no han dado la talla como la han dado muchos ciudadanos".

Un año de Gobierno de coalición

"La gestión de un año de Gobierno es muy compleja porque ha sido un año tan atípico, tan poco habitual, tan desconcertante, que es muy difícil juzgar lo ocurrido. Lo que sí que puedo decir es que creo, y yo he vivido desde la Transición hasta el momento la vida de todos los gobiernos de una manera directa e intensa, que este es el Gobierno más trabajador de la historia de la democracia. Creo que han estado trabajando 24 horas sobre 24 para sacar adelante problemas y que lo han hecho con más o menos éxito, pero es muy difícil en un Gobierno de coalición donde hay además ideologías tan confrontadas, sacar adelante determinadas decisiones y determinados proyectos. Lo que creo es que el presidente del Gobierno ha tenido la habilidad de contentar un poco a todos haciendo lo que creía que él debía hacer e imponiendo su criterio por encima de los distintos criterios que hay en el Gobierno. Lo ha hecho con bastante habilidad".

Divergencias dentro del Gobierno

"Es muy difícil en un gobierno de coalición donde hay ideologías contrapuestas, donde hay una Nadia Calviño y hay un Pablo Iglesias. Es decir, hay un enfrentamiento clarísimo. Lo hemos visto hace unos días con la Ministra de Defensa y miembros del Gobierno de Podemos. Es muy complejo, pero a mí me parece que esa tensión, que se está llevando al límite, se está produciendo entre lo casi utópico y lo necesario y lo que se puede sacar adelante, se está llevando con bastante habilidad, porque si se deja de tensar esa cuerda ganarían unos sobre otros. De momento, como digo, el presidente del Gobierno es capaz de imponer su criterio por encima de las dos tendencias y me parece que esa tensión está siendo, de momento, tolerable, más allá de la estética de que los miembros de una coalición critiquen abiertamente al propio Gobierno. No tiene mucho sentido, pero la tensión no me parece mala".

Un año de oposición

"No quiero ser muy elemental y muy sectaria al decir que me ha parecido muy poco eficaz el papel de la oposición. Me ha parecido poco útil. Ha sido de alharaca, de fuegos artificiales. Ha sido de respuestas en redes sociales e incluso en los debates parlamentarios. Sinceramente, creo que no ha sido nada, nada eficaz y nada conveniente. No me parece que esa sea la posición de la oposición, hacer titulares y hacer alharacas".

Expectativas de futuro del PP

"Es imposible saber lo que va a pasar en las próximas elecciones tal y como estamos viviendo estos últimos acontecimientos. Es imprevisible todo lo que pueda pasar. Ahora bien, yo lo que sí digo es que no es momento, en este período histórico, no tenemos una situación como para que la lucha por el poder y el acceso al poder sea prioritario. Yo creo que para el Partido Popular, en su estrategia, la prioridad es alcanzar el poder y me parece que no es momento para pensar en eso y que precisamente ese es el error que le ha llevado a actuar mal como oposición".

La situación en EEUU

"Lo he vivido con horror, con espanto. Yo siempre he dicho que si en España hubiéramos protagonizado los sucesos que hemos visto recientemente en Estados Unidos, no sé si nos hubieran echado de la Unión Europea por salvajes, por irresponsables y por elegir a un tipo como Donald Trump. Lo digo irónicamente. Si tuviéramos un presidente que además de haber perdido las elecciones, con todos los respetos, creo que ha perdido la cabeza también, ¿qué dirían de España? Me parece realmente que Trump debe estar fuera de la vida política estadounidense y, por lo tanto, de la vida política planetaria, porque ha hecho mucho, mucho daño al planeta y además a la política internacional. Además, creo que ese tipo de populismo es una aberración democrática y es una enfermedad que deberíamos tratar de expulsar lo antes posible".

Limitar el acceso a las redes sociales

"Yo estoy a favor de prohibir que elementos tóxicos y nocivos que alientan al odio y al enfrentamiento campen por sus respetos. Ya sé que está en juego la libertad de expresión. Prefiero ser criticada por poner límites a esa libertad de expresión cuando para mí está tan claro que es un asunto nocivo. Es la defensa del bien común lo que hace que se controle opiniones como las de Trump en las redes sociales. Me parece que el periodismo tiene una función no solamente de dar exclusivas o de publicar todo lo que le viene a mano o de hacer público todo lo que necesita, sino que tiene que tener una función didáctica. Yo creo que tenemos que ser solidarios con el resto de la sociedad en determinados casos para defender un bien superior que está por encima incluso de la libertad de expresión, como es el bien común, y echar de nuestra sociedad elementos tan nocivos como este".

Pedro Sánchez

"Yo diría que es el presidente más trabajador que he conocido de toda la democracia".

Pablo Iglesias

"Es el más arriesgado y el más capaz para luchar por la utopía".

Pablo Casado

"Le ha pillado a trasmano la oposición. No soy capaz de calificarlo de una manera muy negativa porque creo que está desorientado"

Santiago Abascal

"No le puedo juzgar como dirigente político porque apenas ha tenido protagonismo este año. No ha aparecido en nada decisivo".

Inés Arrimadas

"Siendo una política con capacidad, no ha podido hacer nada más que administrar una herencia tóxica. Ha tenido muy mala suerte".