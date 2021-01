Manuel Rico: "Si tienes en tu consejo de administración a los principales bancos del país, mejor no te dedicas a investigar a los bancos"

Publicada el 31/01/2021 a las 06:00

Hace ahora ocho años, un grupo de periodistas se reunió para poner en marcha infoLibre, un diario digital cuyo objetivo era el de financiarse por las cuotas de sus suscriptores. Manuel Rico ha dirigido el periódico desde sus inicios hasta marzo de 2020. Desde hace unos meses, ha asumido la responsabilidad de impulsar la dirección de investigación de infoLibre, que aspira a convertirse en el contenido referente del relanzamiento de este proyecto periodístico. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha premiado recientemente a Manuel Rico por la investigación sobre residencias de mayores en Madrid. Con este galardón se reconoce una intensa tarea a la que se ha dedicado de forma exclusiva durante los últimos meses y que ha permitido sacar a la luz graves defectos de nuestro sistema de asistencia a los mayores que han provocado efectos irreversibles durante la pandemia.

El periodismo, hoy

"Hace 30 años fundar un periódico tenía un coste económico muy relevante que hacía que hubiese pocos medios de comunicación. Eso ha cambiado con Internet. Es algo positivo porque ha permitido fundar muchos medios de comunicación. infoLibre es un ejemplo. Pero ha tenido también una consecuencia negativa. Se han fundado también determinados medios que no producen periodismo, sino que producen basura y que tienen la misma apariencia que los serios. Igualmente, en las tertulias aparecen como iguales un periodista, sea de derechas o de izquierdas, que intenta hacer bien su trabajo y difundir información y análisis interesantes y el que trabaja en ese medio que produce basura. Y aparentemente son lo mismo, porque se presentan como lo mismo. La consecuencia es que hace 30 años, cuando yo empecé, el periodismo era una profesión valorada socialmente y, ahora, yo creo que somos una profesión bastante desprestigiada socialmente".

Control de los contenidos en redes sociales

"Lo que ha ocurrido con las cuentas de Donald Trump tras el asalto al Capitolio plantea dos cuestiones. Una, si es deseable que haya unos límites al discurso del odio. Y otro, quién establece o quién ejecuta esos límites. Lo que bajo ningún concepto puede ser es que decida si tienes una cuenta el ejecutivo de una empresa privada, me da igual que sea Twitter, Facebook, o como se llame. Yo creo que tiene que existir una libertad absoluta para transmitir mensajes. Ahora bien, hay un límite, una barrera para mí clara que es la apología del terrorismo, que es el discurso del odio llevado a su extremo. En un país como España es fácil de identificar. ¿Cuál es el único discurso que debería estar prohibido? La apología del terrorismo, y en España eso significa la apología de ETA o la apología del régimen terrorista de Franco".

El periodismo de investigación

"El periodismo de investigación es caro porque muchas veces das palos de ciego, sigues una pista que realmente no te conduce a ningún sitio y la mayoría de las empresas llevan tiempo pasando dificultades económicas y, por lo tanto, es fácil la tentación de recortar en el periodismo de investigación. Además, si tú tienes en tu consejo de administración a los principales bancos del país, ya te limita. Mejor no te dedicas a investigar demasiado los bancos del país. Hay muchas empresas que tienen tal cúmulo de limitaciones más allá de las estrictamente periodísticas que realmente hacen poco recomendable hacer periodismo de investigación. Al final se identifica periodismo de investigación con que un policía te pase un sobre con unos datos y el medio los reproduzca sin comprobar si son ciertos. Bueno, esto no es periodismo de investigación, eso se llama mecanografía".

El covid en las residencias

"La principal conclusión es también la más terrible: en la sociedad española hay un edadismo brutal. Hay una discriminación a los mayores por la simple razón de que sean mayores. En infoLibre hemos desvelado los protocolos de la indignidad que aprobó la Comunidad de Madrid, que impedían trasladar a los hospitales a mayores con determinado nivel de deterioro cognitivo o determinado nivel de dependencia. Hay familiares que están luchando por que se conozca la verdad y por que se haga justicia. Sus expectativas, de momento, se están viendo defraudadas. La actitud de la Fiscalía está siendo decepcionante. Además, estamos ante un sector completamente privatizado donde los cuidados de los mayores están, en muchas ocasiones, en manos de empresas que manejan fondos de inversión, fondos de capital privado, cuya prioridad absoluta es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible".

Efecto político de la vacuna

"En este momento hay una oposición que ha apostado clarísimamente por tensar al máximo la vida política y por generar la mayor crispación posible y, por lo tanto, no van a cambiar, porque eso ya se producía antes del coronavirus. Hay una parte de la oposición que apostó por la crispación porque es una oposición antidemocrática, como es el ejemplo de Vox. Y hay una oposición como es el PP, que las dos veces que ha salido del poder democráticamente, cuando Aznar pierde el poder en 2004 y cuando lo pierde Rajoy tras la moción de censura, apuesta por deslegitimar al nuevo gobierno y por la crispación más brutal. Y por lo tanto, eso no va a cambiar aunque pasado mañana el 100% de los españoles estuviésemos vacunados. La vacuna para los crispadores profesionales es simplemente una disculpa más".

Sacar provecho de la polarización

"No sé quién saca beneficio. Yo sé dónde está el perjuicio. El perjuicio es que el clima social a veces es irrespirable. Es una pena porque, obviamente, en una sociedad tiene que haber legítimas discrepancias. Es bueno que existan concepciones ideológicas completamente enfrentadas. Lo que no puede haber es una política basada en la mentira, en la crispación y en el envenenamiento social. A mí me dan mucho miedo, en ese sentido, los aprendices de brujo que puede haber en este caso en La Moncloa que consideren que es bueno alimentar a la extrema derecha de Vox, porque así se divide a la derecha y eso hace que sea mucho más complicado que lleguen al gobierno. Los que tienen responsabilidades políticas, bajo ningún concepto, por cálculos electorales cortoplacistas, deberían fomentar el fascismo o deberían tener la más mínima tolerancia con la extrema derecha antidemocrática".

Elecciones en Cataluña

"En Cataluña van tres elecciones, en 2012, 2015 y 2017, en las que el elemento de fondo era independencia sí o independencia no. En esas tres elecciones hay dos titulares básicos que se han repetido: que las fuerzas políticas independentistas han obtenido mayoría absoluta en escaños y que han obtenido entre el 47 y el 48% del voto. La clave es si seguimos con esa tendencia, donde las fuerzas independentistas obtienen mayoría absoluta de escaños pero no de votos, o si varía en alguno de los dos sentidos de forma que pierdan la mayoría absoluta de diputados o logren más del 50% de los votos. Esa para mí es la lectura fundamental que habrá que hacer. Lo demás es secundario, aunque si hay un efecto Illa que termina generando que los independentistas dejen de tener la mayoría absoluta, será relevante".

La estabilidad del Gobierno

"A corto plazo, creo improbable que se produzca una ruptura del Gobierno de coalición porque realmente, de momento, los dos partidos tienen más que ganar con la coalición. A lo que no tienen derecho los partidos del Gobierno de coalición es a tener a los ciudadanos que les han apoyado viendo una pelea permanente. Sobre todo porque hay un marco muy sencillo, hay un terreno de juego muy claramente limitado que es el pacto de gobierno. Es lo suficientemente amplio y ambicioso como para que les podamos exigir a los dos partidos que lo cumplan. Y como tienen ese programa ambicioso, para mí lo que se sale de ese marco es una irresponsabilidad. No creo que exista ninguna coalición en el mundo donde no se hayan producido discrepancias. Lo que no es lógico y es irresponsable es que las discrepancias sean todos los días de la semana sobre cuestiones donde no debería haberlas".

La evolución de la derecha

"Vox, los dirigentes de Vox y la ideología de Vox son básicamente antidemocráticos, atentan frontalmente contra los pilares de la Constitución y, por lo tanto, para mí, cualquier otra análisis respecto a Vox es irrelevante. Quedan dos partidos democráticos en la derecha: el PP y Ciudadanos. ¿Qué pasa? Que ambos partidos, y esto sí que es una cuestión propiamente española, nunca han estado completamente libres de cierta contaminación de la extrema derecha. La derecha ha tenido excelentes políticos, políticos absolutamente demócratas, los sigue teniendo. Eso es lo que yo deseo para este país: que haya una derecha, un gran partido de derechas, como puede ser la CDU en Alemania. En la CDU no hay nazis. España necesita un gran partido de derechas, cuyos cuadros dirigentes sean cien por cien demócratas y donde no haya ningún porcentaje de contaminación de la extrema derecha".

El trumpismo después de Trump

"Ha habido más de 70 millones de ciudadanos que han apoyado a Trump. Han apoyado, por lo tanto, a alguien que básicamente ha mentido, ha tensado hasta límites que la sociedad americana probablemente no había conocido en las últimas décadas. Ahí está el problema, en la tensión social, no en que en la papeleta ponga Trump o mañana ponga el nombre de otro político de la extrema derecha estadounidense. El problema es curar las heridas e intentar revertir esa política de enfrentamiento pasando por cualquier cosa, pasando por encima de la verdad. Revertir esa tendencia yo no creo que sea fácil, pero esa es la gran tarea pendiente".