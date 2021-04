Belén Barreiro: "Los madrileños se sitúan en el centro izquierda, pero más a la derecha que el resto de España"

Publicada el 11/04/2021 a las 06:00

La doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social Belén Barreiro (Madrid, 1968) es una de las principales expertas en sondeos electorales en España. Llegó a presidir el CIS entre 2008 y 2010. En la actualidad está al frente de la empresa 40dB, dedicada a la realización de todo tipo de estudios de mercado. Es habitual escucharla en diferentes medios de comunicación como analista de la realidad política. De cara a las próximas elecciones del 4 de mayo, mantiene que aún existen importantes incógnitas por desvelar. Sociológicamente, según los datos que maneja, los madrileños se sitúan en el espectro político en el centro izquierda, aunque explica que se ubican, como promedio, más a la derecha que el resto de los españoles.

Elecciones en 2019

"En las elecciones generales de noviembre de 2019, ganó el PSOE. En el ámbito nacional hubo una diferencia del bloque de la izquierda (dentro del cual está PSOE, Unidas Podemos y Más País) y el bloque de la derecha, (PP, Ciudadanos y Vox) en torno a los tres puntos. Pero sí se vio que, por el contrario, en Madrid la diferencia de voto fue mayor a favor de la derecha. La derecha tuvo una ventaja de unos siete puntos frente a la izquierda. En las autonómicas de mayo de 2019, también ganó el PSOE, en torno al 27%, aunque vuelve a ocurrir algo parecido. Nos encontramos también con dos bloques, con más votos a la derecha que a la izquierda. Los madrileños se ubican, por término medio, en el centro izquierda, pero más en el centro o más hacia la derecha de lo que se sitúa el conjunto de los españoles".

La abstención

"Tradicionalmente en España, en los ochenta y en los noventa, la izquierda tendía a abstenerse más que la derecha. En Madrid, si nos vamos a lo que pasó en las últimas elecciones, las de 2019, lo que nos encontramos es que no se puede decir que la izquierda fuese más abstencionista que la derecha, en absoluto. En este escenario multipartidista nos encontramos que hay dos segmentos ideológicos que sí son mucho más propensos a abstenerse: uno, el centro ideológico, y otro, los que declaran no tener ninguna ideología. Y este electorado, en conjunto, suma en torno a poco más de un 20%. Son los que tienden más a la abstención, los que tienen menos ataduras ideológicas. Y luego se observaron otras cosas curiosas. En la izquierda, se abstuvo más la extrema izquierda. Y, por el contrario, en la derecha, se abstuvo más la derecha moderada".

El fenómeno Díaz Ayuso

"Lo que nos estamos encontrando en las encuestas es que Ayuso casi doblaría su voto. El PP de Madrid retiene a casi todos sus votantes, que eso es algo bastante insólito. Es decir, aquellas personas que votaron al PP en el año 2019 masivamente, repiten su voto en esta ocasión en torno al 90%. Luego, vemos que el PP se beneficia de las fugas que se producen en otros partidos, muy principalmente en Ciudadanos. Cerca del 60% de las personas que votaron a Ciudadanos en el año 2019, van ahora a votar a Ayuso. En Vox sucede algo parecido, no tan grave, pero parecido. Vox pierde también a una parte importante de sus electores y aproximadamente un tercio de ellos se iría al PP. Por tanto, el PP tiene la confluencia de tres circunstancias: retiene muchos votantes, obtiene a casi el 60% de los de Ciudadanos y consigue también el apoyo de un tercio de los votantes de Vox".

El descenso de Vox

"Respecto a la posibilidad de que Vox no llegara a superar la barrera del 5%, de momento no es lo que apuntan las encuestas. Las encuestas le dan todas sin excepción, también nosotros, por encima del 5%. Pero ¿qué ocurre si los electores de Vox que se pasan al PP aumentan? Ahora, hay un tercio de votantes de Vox que se pasaría al PP. Si ese porcentaje sube al 50%, es decir a la mitad, entonces Vox sí que corre el riesgo de no entrar en la Asamblea. Por tanto, para que esto se produzca, tendría que perder a más votantes de los que está perdiendo ahora, lo que no es imposible".

Ciudadanos, al límite

"Ciudadanos obtuvo el 19% de voto en las últimas elecciones autonómicas y ahora estaría en riesgo de no entrar en la asamblea. Según las encuestas, desaparecería. Según nuestros datos, no está tan mal, aunque si todas las encuestas siguen diciendo que está muy mal, es posible que acabe fuera de la Asamblea. Fieles a Ciudadanos se mantienen pocos porque tiene una retención en torno al 40%, es decir bastante baja. El que se mantiene en Ciudadanos es el más centrista, es más hombre que mujer, es más urbano, de franjas de edad en torno a los 35, pero sobre todo, más centrista. Son esos posicionamientos del 5 y del 6 en la escala ideológica. Los que tienen un posicionamiento ideológico marcadamente de derechas ya se han ido al Partido Popular".

El PSOE de Gabilondo

"El Partido Socialista sacó en torno al 27% en las generales en Madrid y en las autonómicas. Las encuestas le dan algo menos, en torno al 25 o 26%. Es cierto que hay una incertidumbre todavía sobre qué es lo que va a ocurrir finalmente con el Partido Socialista. Es muy probable que obtenga un porcentaje de voto parecido al que tuvo en las últimas elecciones, es decir, en torno a ese 27%. El PSOE, retiene a bastantes de sus electores, al 65% aproximadamente, pero tiene muchos intercambios de voto, con otros partidos. Por un lado, pierde votantes hacia el PP, poquitos, pero pierde algunos. Pierde votantes hacia Más Madrid y pierde votantes también hacia Unidas Podemos. Pero al mismo tiempo gana votantes de Ciudadanos, gana votantes de Más Madrid y gana votantes de Unidas Podemos. Es decir, dentro de las izquierdas hay unos movimientos de voto y unas fluctuaciones que van a ser claves".

La irrupción de Pablo Iglesias

"El resultado de la llegada de Pablo Iglesias es bastante claro porque hay estudios, hay encuestas, que hicieron una fotografía antes y después de que anunciase que se presentaba como candidato. El resultado es clarísimo. Si no se presenta como candidato, el riesgo de que Unidas Podemos se quedase fuera de la asamblea, es decir, por debajo de ese 5%, era alto y con Pablo Iglesias, Unidas Podemos garantiza quedarse por encima de ese 5%. Al menos, según lo que nos dicen los datos a día de hoy".

El votante de Más Madrid

"El votante de Más Madrid tiene algunas peculiaridades. Los partidos nuevos, normalmente, son apoyados en mayor medida por hombres que por mujeres, porque las mujeres tendemos menos a aventurar con el voto. Curiosamente, Más Madrid tiene más apoyo entre las mujeres que entre los hombres. Es un electorado que está entre Unidas Podemos y PSOE. El reparto dentro de las izquierdas es absolutamente nítido. Unidas Podemos ocupa ese espacio de extrema izquierda. Más Madrid, ese espacio entre la extrema izquierda y la izquierda más moderada. Tiene un electorado por término medio, entre los 25 y los 45 años. Tiene bastantes apoyos en los jóvenes, que ahora tienen como partido favorito al Partido Popular. Y luego, tiene un electorado bastante interclasista, algo que es común a todos los partidos de izquierdas".

El voto dual en la izquierda

"En 2019 hubo voto dual entre Más Madrid, Más País y Unidas Podemos. Lo que se observa en esos comicios, madrileños y nacionales, es que Unidas Podemos sale fuerte en las generales y Más país, más débil en las generales frente a lo que ocurre en las autonómicas, donde Más Madrid sale más fuerte que Unidas Podemos. Hay dos izquierdas con una definición o un posicionamiento ideológico bastante parecido, aunque normalmente los electores suelen colocar a Unidas Podemos más a la izquierda de lo que colocan a Más Madrid. Pero, fundamentalmente, la diferencia entre esos dos espacios es que Más Madrid se tiende a considerar más como un partido regionalista, como un partido propiamente madrileño. Por tanto, efectivamente ha surgido un nuevo voto de izquierdas, que es un voto dual, y que consiste en votar más a Más Madrid en las autonómicas de lo que se hace en generales y a Unidas Podemos, al contrario".