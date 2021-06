Ignacio Sánchez-Cuenca: "Los indultos eran inevitables"

Publicada el 27/06/2021 a las 06:00

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III Ignacio Sánchez-Cuenca (Valencia, 1966) es una de las principales referencias del análisis de la realidad política desde la óptica de la izquierda. Suele ser reacio a participar activamente en el debate mediático aunque mantiene sus colaboraciones en La Vanguardia y, siempre que se lo solicitamos, acepta la invitación de infoLibre para exponer sus opiniones.

Los indultos

"Creo que los indultos eran inevitables. Había que aprobarlos para que la política española vuelva a coger fuerza y pueda desencallarse el problema catalán. El Gobierno lo justifica en términos de concordia y de diálogo y de sentar las bases para una negociación, pero yo creo que hay algo más importante todavía y es que la sentencia que condenó a los líderes independentistas era una aberración democrática. Era una aberración también jurídica y había una necesidad de corregir dicha aberración. Es decir, es una sentencia que pisotea derechos democráticos fundamentales y, por lo tanto, cualquier rectificación por parte del Gobierno a través de una medida de gracia como el indulto me parece bienvenida".

La opinión pública

"La opinión pública suele ser bastante constante sobre ciertos temas que son nucleares o que son los fundamentos de las ideologías políticas. Pero luego, sobre medidas concretas, la opinión pública es más voluble. Me parece que el indulto es uno de esos casos donde la opinión pública puede variar bastante en no demasiado tiempo. La primera reacción de la opinión pública, tal como la han mostrado las encuestas, ha sido bastante negativa, pero en los últimos tiempos o en encuestas más recientes vemos que se reduce la oposición de la ciudadanía a los indultos. Creo que conforme se vaya digiriendo lo que significan los indultos, la opinión pública se irá reconciliando con esta medida que ha tomado el Gobierno y que ha tenido un apoyo parlamentario muy amplio. Creo que en algún momento habrá dos bloques más o menos igualados o incluso los favorables al indulto serán mayoría".

Los catalanes ante los indultos

"En los últimos veinte años se ha ido produciendo una fosa cada vez más profunda entre la opinión pública de Cataluña y la del resto de España. También sucede, por cierto, con el País Vasco. Afecta a una cuestión como la de los indultos, porque en Cataluña no se entendió una sentencia judicial basada en un delito inexistente durante los hechos de otoño del 2017 como la sedición. Pero no solo ocurre con el indulto. Si miramos, por ejemplo, el apoyo a la monarquía en el conjunto de España y en Cataluña es completamente distinto. En Cataluña, ahora mismo, el apoyo a la monarquía está en mínimos históricos, mientras que en el resto de España es mayoritario. Entonces, el caso de los indultos es, sobre todo, una manifestación adicional de esa manera tan distinta de entender la política que se ha ido fraguando entre Cataluña y el resto de España".

Consecuencias electorales

"Es muy difícil saber las consecuencias electorales de los indultos en el medio plazo porque no va a depender solo de los indultos. Va a depender también de lo que venga después. Es decir, de si fructifican o no las negociaciones entre las autoridades de Cataluña y de las autoridades españolas, entre los dos gobiernos, cuando se sienten en la mesa de negociación. Si dicha mesa de negociación va para adelante y no se producen bloqueos, creo que los indultos se percibirán como una medida necesaria precisamente para curar las heridas que se produjeron durante la crisis de 2017. En ese caso, los indultos no tendrán ningún coste político o electoral para el Gobierno. Pero si la mesa de negociación sale mal, si no hay avances o si las partes se enrocan en sus posiciones, entonces se podrá ver que los indultos fueron una medida excesivamente generosa por parte del Gobierno de España y una parte de la ciudadanía podría castigar electoralmente al Gobierno por ello".

Soluciones alternativas

"Es muy difícil pensar que planteando de otra manera las medidas de gracia a los políticos catalanes, pudiera haberse conseguido un consenso con la derecha. La derecha ahora mismo está dividida, está fragmentada entre PP y Vox y eso produce una dinámica de competición y de radicalización. Creo que el Gobierno aquí ha sido bastante prudente. No ha accedido a las demandas de una amnistía como se solicitaba desde Cataluña y se ha limitado a aprobar una medida de gracia, como es el indulto, como muchas otras que aprueban todos los gobiernos a lo largo de todas las legislaturas. Habría sido fantástico que el Partido Popular se hubiera sumado a esta iniciativa, pero desgraciadamente sigue preso de los sectores más intransigentes en la cuestión territorial y defiende un nacionalismo español muy exacerbado, muy excluyente y que le hace imposible poder participar de la decisión del Gobierno".

La postura del PP

"La oposición del Partido Popular creo que es sincera cuando se dirige en contra de los indultos. Creo que no está disimulando o no está actuando de manera oportunista. Para el Partido Popular, los indultos suponen una cierta desautorización de toda la estrategia judicial que puso en marcha cuando todavía estaba en el gobierno con Rajoy. El Partido Popular actúa por convicción cuando se opone frontalmente a los indultos, pero a la vez es indudable que eso forma parte de una estrategia más amplia de constante deslegitimación del Gobierno de la nación que viene sucediendo desde enero del 2019, desde que se constituyó el Gobierno. Pero creo que lo hace por convicción. Lo hace porque está convencido de que los indultos suponen una desautorización de la vía represivo-judicial que el Partido Popular puso en marcha en 2017".

Mayoría parlamentaria

"Creo que es importante que el Parlamento se haya expresado sobre la cuestión de los indultos, porque eso significa que la decisión del Gobierno no solo se basa en las competencias que tiene en cuestión de medidas de gracia, sino que cuenta también con la legitimidad de la representación de la sociedad española. El hecho de que el Parlamento haya votado a favor de los indultos mayoritariamente hace más inverosímiles muchas de las críticas del Partido Popular. Esta idea del Partido Popular de que los indultos son inconstitucionales, o que los indultos rompen el Estado de derecho, deja de tener sentido. Ya no lo tenía antes, pero deja de tener más sentido todavía una vez que el Parlamento se expresa en esta dirección".

PP y Vox, en competencia

"Es difícil saber hasta dónde puede llegar la competición entre Partido Popular y Vox. Sabemos, en general, que en los países europeos, cuando aparecen partidos de extrema derecha, su principal efecto no es que lleguen al poder porque casi nunca tienen un voto mayoritario, pero sí consiguen radicalizar o extremar las tesis que defienden los partidos clásicos tradicionales conservadores. El PP está alcanzando unas cotas de beligerancia y de virulencia verbal que ni siquiera son comparables ya a los de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras Vox tenga capacidad de crecimiento, el Partido Popular caerá en la tentación de intentar neutralizar dicho crecimiento mediante un discurso cada vez más enloquecido y más agresivo. Así que resulta muy difícil anticipar en estos momentos hasta dónde puede llegar eso".

La reacción independentista

"Cuando se producen situaciones de cambio de tendencia, y parece que los indultos significan un cambio de tendencia o un cambio de ciclo, a las partes a veces les cuesta un poco adaptarse a los nuevos tiempos. Creo que las declaraciones más chirriantes o más altisonantes de algunos líderes independentistas tienen que ver con que todavía no han asumido que estamos entrando en un tiempo nuevo. Esto va a requerir una cierta digestión por parte del independentismo. No ayuda nada que la ofensiva judicial se mantenga. Quedan pendientes muchas causas judiciales abiertas. Eso no ayuda nada. En el momento en que la presión judicial disminuya y las élites independentistas procesen que están entrando en un tiempo nuevo, poco a poco, esas declaraciones tan rupturistas y de puro enfrentamiento o de pura confrontación con el Gobierno de España yo creo que irán bajando de tono".

El futuro inmediato

"Este conflicto catalán lo llevamos arrastrando desde hace siglo y medio. Puede que en el corto plazo no salga bien, pero en el medio plazo, sí. O al revés, puede que en el corto plazo veamos ahora una mejora y luego se estanque. Es casi imposible de anticipar. Creo que el Gobierno de España ha asumido que tenía que hacer algo con la situación anómala que suponía la presencia de los líderes independentistas en la cárcel. ¿Qué desarrollo posterior vaya a tener? Pues eso dependerá de los líderes independentistas, del Gobierno, de los medios de comunicación y de la oposición. Dicho esto, hoy estamos mejor de lo que estábamos hace unas semanas y, ahora, de lo que se trata es de aprovechar ese mejor clima para tratar de avanzar todo lo posible con respecto a lo que retrocedimos en los años anteriores, en los años del Partido Popular, donde este problema se enquistó y casi se pudrió. Ahora se trata de sanarlo y cuanto más rápido nos movamos todos en el corto plazo, mejor".