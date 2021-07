Jesús Maraña: “Deberíamos estar mucho más atentos a los hechos que a las declaraciones altisonantes”

Publicada el 04/07/2021 a las 06:00

Con el inicio de las vacaciones de verano, acaba un curso político que ha resultado particularmente intenso. La pandemia ha marcado todo lo sucedido en estos últimos meses. En el tramo final, la decisión unánime del Gobierno, apoyada por una amplia mayoría parlamentaria, de conceder indultos parciales a los presos independentistas ha vuelto a agitar la tensión política. Jesús Maraña (Sahagún, 1961), director editorial de infoLibre, ha participado activamente en el debate público en este período. Su estilo periodístico, asentado en la claridad de su discurso y en la moderación al exponerlo, es indispensable en el actual panorama mediático.

Los indultos

"Los indultos no solo eran necesarios sino que no permitían ninguna otra posibilidad salvo la de rechazarlos. Es algo obvio pero que, en este debate, a veces se olvida. Una vez que se pone en marcha la tramitación, no quedan más opciones que aprobarlos o negarlos. Negarlos habría sido muchísimo peor para la situación en Cataluña y la tensión entre Cataluña y el resto de España. Creo que nadie duda que habría sido así. Por lo tanto, era una apuesta, una vía, que era en la que desembocaba no solo la tramitación de los indultos, sino también cualquier opción de cambiar el paso a lo que hasta ahora se había hecho en relación con Cataluña, cuyo resultado es evidente: pasamos del 15% o el 17% de apoyo al independentismo en 2006 a en torno al 50% en los últimos años".

La posición de la derecha

"La derecha ha mantenido desde el minuto uno de esta legislatura la posición de deslegitimar al Gobierno de coalición: Desde antes de que estallara la pandemia, desde incluso la propia moción de censura que llevó al primer gobierno que sustituyó al de Rajoy. Esa ha sido la opción, la estrategia que ha mantenido el PP. No es nueva del todo. Ya vivimos esa misma estrategia política de oposición cuando en 2006 se puso en marcha la reforma del Estatut o cuando Zapatero inició el proceso de negociación que llevó al fin de ETA, esa deslegitimación de cualquier gobierno que no fuera el propio. Esta posición se ha radicalizado aún más con la aparición y el éxito de Vox al arañar una parte importante del electorado tradicional del PP".

La posición del independentismo

"Uno de los errores que probablemente se ha cometido a la hora de tratar el asunto catalán, tanto en la derecha como también en otras formaciones, incluido el PSOE, ha sido, en determinadas épocas, tratar al independentismo como si fuera un bloque marmóreo, como si fuera una sola voz, una sola estrategia y un solo propósito. Sería muy positivo y muy eficaz, creo, empezar a distinguir las distintas, las múltiples sensibilidades que hay en el espacio independentista. Además, ha habido cambios. Es la primera vez que Esquerra Republicana gana el Gobierno de la Generalitat. Esto cambia los equilibrios de fuerzas en el espacio independentista. Me parece que se abre una etapa en la que deberíamos estar mucho más atentos a los hechos, a los pasos, a los gestos, que a las declaraciones altisonantes que cada cual vaya haciendo, sobre todo dirigidas a su propia parroquia, a su propio espacio".

Los apoyos a los indultos

"El apoyo y la compresión y hasta el impulso que se ha percibido a los indultos y a la vía política que se abre sobre Cataluña por parte de círculos del empresariado, de la iglesia, instituciones europeas, incluso cabeceras muy importantes de la prensa internacional, por un lado, deja en evidencia la posición de la derecha, la soledad de la derecha en su política de oposición total a los indultos. En ese sentido, me parece que anticipa la posibilidad, que muchos juristas dan por descontada, de que haya también alguna corrección o algún varapalo por parte de tribunales europeos a una sentencia que para muchísima gente fue excesiva, fue desproporcionada en las condenas y en el delito que se adjudicó, porque no se percibió fuera de España, ni tampoco en la propia Cataluña, el grado de violencia que el tribunal sentenciador percibió".

La opinión de los españoles

"Hasta hace muy poco tiempo, la única opinión que en el resto del Estado más allá de Cataluña se mantenía, se argumentaba, se hacía explícita era la de la vía judicial, la vía del castigo o la reivindicación de la unidad de España y del patriotismo. La argumentación en apoyo de otra vía, la de los indultos, la de dialogar, la de sentarse con la gente que reivindica la independencia, no solo no se había explorado, sino que no se había argumentado, no se había defendido públicamente. Desde el primer momento, ha habido una mayoría en Cataluña más allá del independentismo que apoyaba los indultos, que apoyaba la medida de gracia y la vía del diálogo. En el resto de España es donde había una mayoría contra los indultos y esa mayoría se empieza a percibir que baja y que va incrementándose el apoyo a esta nueva posibilidad: a dar una oportunidad al diálogo".

El Congreso avala los indultos

"Ha sido curioso, porque el Congreso se ha pronunciado a favor de los indultos por una iniciativa de la derecha. Fue el PP quien provocó esa votación. Hubo un respaldo mayoritario. Llevamos mucho tiempo criticando a la política, a la nueva política especialmente, por ese populismo entendido como que los líderes políticos no plantean un proyecto a la ciudadanía, sino que procuran decir lo que creen que su electorado potencial quiere escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, hay unos dirigentes políticos de distintos partidos que arriesgan, que tienen que convencer al electorado de lo contrario de lo que su electorado parece que piensa. Se supone que ese es el mayor activo de la política: intentar tener un proyecto, tener unas propuestas ante problemas complejos y convencer a un número suficiente de la ciudadanía para que las apoye".

El curso político de Pedro Sánchez

"Hay que recordar que la pandemia estalló al mes y poco de formarse el Gobierno de coalición y la pandemia ha condicionado hasta ahora todo. Creo que Pedro Sánchez está consiguiendo vadear las tormentas y ahora está en una etapa que podría haber sido completamente diferente. Pongo por ejemplo dos hechos que ocurrieron en el mismo día. Si lo de Colón hubiera sido un éxito y se hubiera percibido como una reacción masiva contra la nueva política que encabeza Pedro Sánchez sobre Cataluña y si hubiera ganado su gran adversaria interna en su día y durante mucho tiempo, que era Susana Díaz, pues probablemente desde aquel domingo de lo que se habría estado hablando es de elecciones anticipadas o habría tenido otro sentido esa reclamación permanente de dimisión que hace el PP contra Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez, dependiendo de cómo salgan la aplicación de los fondos europeos, la vacunación, la desescalada respecto al covid y los avances que se vayan percibiendo en Cataluña, puede no salir tan mal como tantos han pronosticado desde hace mucho tiempo".

El curso político de Unidas Podemos

"Unidas Podemos tiene que digerir la ausencia de Pablo Iglesias. Y por cómo ha evolucionado Unidas Podemos y cómo llegó al Gobierno de coalición y con el papel tan protagonista y tan evidente que jugaba Pablo Iglesias, digerir ese cambio no es sencillo, Ahora se ha intentado pasar página lo más deprisa posible y está iniciándose un liderazgo colectivo que hay que ver con el tiempo cómo se sustenta y qué solidez tiene. No olvidemos que el propio Pablo Iglesias, en su salida, ya señaló el nombre de Yolanda Díaz como máxima dirigente en el Gobierno de coalición de la parte de Unidas Podemos. Pero luego está Podemos, que es distinto. Hay que ir también analizando los movimientos que dentro de Podemos se produzcan y de qué manera afectan o no al liderazgo que pueda sustentarse por parte de Yolanda Díaz".

El curso político del PP

"La estrategia del PP a mí me parece que ha estado muy condicionada por dos factores. Uno externo, que es la competencia directa con Vox por una misma parte del electorado y, por otro, interno, una dirigente como Isabel Díaz Ayuso que ha estado marcando, condicionando y presionando en la estrategia política del partido. En este tiempo ha habido un factor a favor de ellos que ha sido la fagocitación de Ciudadanos. Pero, al mismo tiempo, el liderazgo de Pablo Casado creo que no ha conseguido asentarse. Esta permanente estrategia de la hipérbole, de la exageración, de pedir un día sí y otro no elecciones y la dimisión del presidente del Gobierno, es como situarse en una realidad paralela que, en principio y si no hay ninguna sorpresa en el calendario, creo que no se puede sostener durante dos años. En ese sentido, el liderazgo de Casado y su proyecto de país, yo creo que no termina de percibirse".

El curso político de Vox

"La ultraderecha castiza que representa Vox gana siempre que condiciona el debate público. Sus victorias no son solo que se hayan hecho imprescindibles para los gobiernos de la derecha en distintos territorios, sino, sobre todo, cómo marcan y condicionan los discursos, los debates, los mensajes de todo ese espacio de la derecha. Eso es algo que en España está ocurriendo de una manera muy particular y que veremos qué factura pasa, no ya al resto de la derecha, sino a la democracia en sí. En otros países vecinos, desde la derecha no se ha reaccionado igual. Se ha intentado marcar una distancia y distinguir entre el conservadurismo demócrata centrado y con sentido del Estado y lo que son formaciones que, evidentemente, en muchos aspectos son antisistémicas. Creo que Vox ha triunfado desde el momento que condiciona y marca los mensajes y los discursos del PP."