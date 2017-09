Soterramiento ya: vecinos de un barrio de Murcia se movillizan para que el trazado del AVE no los aísle aún más

Solidaridad con las víctimas. La represión no es el camino. La Plataforma Pro @SoterramientoMu lleva más de 30 años de protesta pacífica pic.twitter.com/FCu76N3b13 — Podemos R. Murcia (@podemosmurcia) 14 de septiembre de 2017

La petición de soterramiento, agravada por el compromiso de construir el AVE

La respuesta política

En 1991, todas las fuerzas políticas firmaron un acuerdo por el que se adoptaba elque "parten" la ciudad, según informan los propios vecinos. Hoy, 26 años después, las promesas no han llegado a término y las protestas de los vecinos aumentan con el inicio de las obras del AVE a su entrada a la ciudad. "", cuenta Domingo Centenero, vecino de Murcia, quien afirma que las promesas incumplidas "han creado un monstruo".El barrio de Santiago el Mayor , epicentro de las movilizaciones, estácon el paso de los trenes. "Por esas vías alrededor de 90 trenes diarios, algunos de ellos con mercancías peligrosas", explica Josefina González, vecina de Murcia. "Es una zona de mucho tránsito de vehículos y peatones, ha habido", lamenta.Por estos motivos, lasse han venido produciendo desde hace años, coordinados por la Plataforma Pro-Soterramiento , asociación de vecinos que exige unas "" para Murcia, después de estar viendo cómo a "otras regiones se les da por triplicado" lo que se les prometió a ellos, que no ven ningún tipo de avance en los compromisos que se adoptaron.La lucha, sin embargo, se ha intensificado en los últimos días. "Hubo una acampada de los vecinos junto a las vías desde el pasado 5 hasta el 12 de septiembre", explica González. Este jueves, agentes de la Policía Nacional desalojaron a los concentrados, dejando varios. No obstante, González aclara que "la policía no golpeó a nadie, pero en la concentración había gente muy mayor" que salió con heridas de la operación de desalojo. Joaquín Sánchez, portavoz de la asociación, denunció "decenas de heridos". "Cuando se empezaron a poner los guantes y los cascos pedimos a la gente que se arrojaran al suelo y nos cogiéramos todos de las manos", según Sánchez, quien explica que, mientras tanto, las personas que estaban conempezaron a retirarse asustados, informó Europa Press.Esta concentración se produjo horas después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitara Murcia para suscribir sudel AVE y pidiera a la Delegación de Gobierno que se tomaran las medidas oportunas para. En rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Murcia, De la Serna criticó, "respetando y entendiendo las reivindicaciones", la inseguridad de una concentración en las vías del tren, "algo que no se puede permitir". Así como "los" generados en los últimos días con la puesta de ladrillos y restos de cemento en las vías, "que podía haber producido una".Como explican los propios vecinos, tras el compromiso adoptado en 1991, se sucedieron los gobiernos del PSOE, sustituido en 1995 por el Partido Popular pero, sin embargo, no ha habido ningún indicio de que las obras de soterramiento fueran a producirse. En 2001 parecía que la estación del AVE finalmente se construiría fuera de la ciudad pero este acuerdo tampoco llegó a ningún puerto. Un año después, tras estudios realizados por el Ministerio de Fomento, se decidió llevar el trazado al centro de la ciudad y que las víasEn 2006, Fomento diseñó el recorrido que tendrían las vías y, seis años después, con las obras aún por comenzar, el entonces secretario de Estado de Infraestructuras,, recuerda Centenero. Tras la promesa de la llegada del AVE a la ciudad, las protestas se reavivaron y se solicitó que las obras comenzaran bajo la condición de que las vías fueran soterradas.El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prometió este mismo mes de julio que el tren de alta velocidad llegaría a Murcia pero no por la superficie. No obstante, mientras se realizaran las obras de soterramiento,. "Ya no lo creemos", denuncia Centenero, que añade que "tantos años ya han hecho que la gente se levante". "Siempre nos están dando: o apartar las vías o soterrar sólo una parte, pero", añade.Con este escenario, Podemos registró este viernes en el Congreso la solicitud de comparecencia de los ministros de Interior y Fomento en las respectivas comisiones parlamentarias para que expliquen los hechos sucedidos durante la concentración. En una nota, el partido informó que "varias personas resultaron heridas y otras tantas detenidas por parte de la Policía Nacional durante lade la Plataforma pro-Soterramiento".El diputado nacional por Podemos Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, calificó de "" la actuación de la Policía Nacional este jueves en las vías del tren. Desde el Gobierno, señala, "se dio orden de actuar contra personas de todas las edades, incluso niños, que se estaban manifestando de manera pacífica y civilizada, tal y como llevan haciendo los".Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, pidió la, Antonio Sánchez-Solís, por ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "cargara". Tovar, que denunció y rechazó esta actuación, ha manifestado que el problema del soterramiento de las vías del tren "no puede resolverse con cargas policiales".