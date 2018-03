Conciliación de familias

Más bonificaciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , anunció este martes una batería de, entre las que se encuentran reducir medio punto el tipo mínimo de la escala autonómica del IRPF, una bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se lleve a cabo entre hermanos, tíos y sobrinos y nuevas deducciones, según informó Europa Press.Según desgranó la dirigente madrileña este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el conjunto de medidas, contempladas en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales 2018, beneficiará a los más de 3 millones de contribuyentes madrileños, queCifuentes recordó que se trata de medidas, en concreto nueve, contempladas en el programa electoral de los conservadores y que pueden llevarse a cabo gracias a "la buena marcha de la economía madrileña". Todas estas medidasAsí,el tipo mínimo de la escala autonómica del impuesto. De esta forma, el tipo mínimo se situará en el 9%, el más reducido de todas las comunidades autónomas. Se trata de una, por lo que para las rentas más bajas supondrá un ahorro proporcionalmente mayor.Esta medida beneficiará a los más de tres millones de contribuyentes madrileños en. Tras esta medida, Madrid se mantiene como la región con los tipos más bajos.Asimismo, se contempla también la, como la de acogimiento no remunerado de personas mayores de 65 años o personas con una discapacidad igual o menor al 33%, que se amplía de 900 a 1.500 euros.La dirigente madrileña anunció además que para "favorecer la conciliación de aquellas familias que no se benefician de una plaza sostenida con cheque-guardería o plaza en escuela pública",con una nueva modalidad por descendientes de 0 a 3 años escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil. La deducción para los beneficiarios será delsoportados con un límite de 1.000 euros anuales por descendiente.Asimismo, "para fortalecer la economía social", por aportaciones al capital social de cooperativas y sociedades laborales el contribuyentede las mismas con un máximo de 12.000 euros anuales.Por otra parte, se crea una nuevainscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad. También, se incrementarealizada por adquirir acciones y participaciones de entidades de nueva creación, hasta un máximo de 6.000 euros anuales que hasta ahora estaba establecido en 4.000 euros.También, si se refiere a entidades participadas por universidades o centros de investigación, el porcentaje y la cuantía deducibley hasta 12.000 euros, respectivamente.Además, la presidenta regional adelantó que se crearátanto en adquisiciones inter vivos como mortis causa entre hermanos, tíos o sobrinos. En concreto, se establecerá una. "Se trata de una demanda constante", ha resaltado."La Comunidad se convertirá en la primera autonomía que contempla una bonificación en estos impuestos a hermanos, tíos y sobrinos", destacó Cifuentes. El beneficio estimado de esta medida será dey el número de beneficiarios potenciales será dePor otra parte, se incluyen ademásde hasta 250.000 euros en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Además,en Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de la vivienda habitual.La presidenta de la Comunidad de Madrid trasladó que se contempla unade menos de 500 euros del valor real adquiridos por personas físicas. Con esta medida se pretende dar seguridad jurídica a los compradores particulares de este tipo de bienes en la Comunidad, estableciendo un límite exento de 500 euros por debajo del cual no se debe tributar este impuesto, con las excepciones de vehículos.Asimismo, en lo que se refiere a la compra de viviendas de segunda mano, en su modalidad de Trasmisiones Patrimoniales Onerosas, nuestra región, mientras que en otras comunidades se eleva hasta el 11%.Todas las nuevas medidas que afectan al Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados