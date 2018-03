El PSOE-A destaca la presencia andaluza en la Escuela de Buen Gobierno y resta importancia a las declaraciones de Solana

El portavoz del PSOE-A,, defendió este sábado la presencia andaluza en la Escuela de Buen Gobierno que el PSOE celebra en Madrid, y restó importancia a declaraciones como las del socialista y ex secretario general de la OTAN Javier Solana, en las que aludió al mantenimiento de la falta de unidad en el PSOE tras constatar las, entre ellos la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, según informó Europa Press."Lo importante, y desde Andalucía lo que queremos decir, es que esa escuela se está celebrando con una representación muy importante de figuras políticas, institucionales de Andalucía, con muchos participantes andaluces", dijo a los periodistas Mario Jiménez, que asistió junto con cientos de personas a la concentración convocada este sábado en Jaén capital paraPara el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, "no debe hacerse objeto de polémica la presencia o no de la presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene una agenda institucional a la que se debe como representante del pueblo andaluz y que está atendiendo". Dicho esto, reiteró que el PSOE de Andalucía "".Sobre las declaraciones de Javier Solana, el portavoz socialista indicó que es "una opinión personal más", al tiempo que defendió que el PSOE lo que convocó es una escuela de formación y "está haciendo su trabajo", además de