Almudena Grandes, en el pregón de San Isidro: “Madrid es una ciudad que se quiere poco, mucho menos de lo que debería”

Mañana comienzan las fiestas de #SanIsidro2018 con el pregón de Almudena Grandes y el concierto de Coque Malla con la @BSMMadrid. https://t.co/yYi36PwwL9 pic.twitter.com/ASASbipS8S — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 10 de mayo de 2018

"Frente al narcisismo contumaz de los habitantes de otras capitales, que alardean de no viajar porque afirman que la suya ya es la ciudad más bella del mundo, muchos madrileños se pasan la vida diciendo que esto es un asco y que se van a ir, aunque nunca se vayan". Con estas palabras pronunciadas desde el balcón de la Casa de la Villa, la célebre escritora, que se alargarán hasta el próximo martes 15 de mayo y traerán a la ciudad más de 200 citas culturales.La madrileña y "madrileñista", según el Ayuntamiento de Madrid, quiso remarcar los orígenes de la ciudad en un emotivo discurso, que incidió en cualidades de la capital y, sobre todo, de todos sus ciudadanos. "Como un hada madrina populachera y generosa,", afirmó. "Uno es el agua, la incomparable delicia de beber directamente del grifo. El otro es el anonimato. Porque en esta villa plebeya [...],", continuó.Y defendió su ciudad, aquella que ama, según detalló. "Es una ciudad muy hermosa, una urbe inmensa, con grandes edificios, con amplias avenidas, con parques antiguos y muchísimos árboles, y sin embargo, seguimos escuchando a diario las", afirmó. "", se preguntó.Grandes, autora de la serie de novelas Episodios de una Guerra Interminable (cuyo título más reciente es Los pacientes del doctor García ), dibujó con sendas pinceladas históricas la memoria colectiva de la ciudad: "Pasamos en un suspiro de sera convertirnos en la capital del único fascismo superviviente en Europa, una oscura ciudad de funcionarios que bebían café con leche".Además, en un paralelismo con la cartelería que el Ayuntamiento de Madrid ha elegido para las fiestas de este año, Grandes quiso. "Hemos cambiado mucho y no hemos cambiado nada. Ahora somos más variados, más altos. Yo creo que también más guapos, porque hay madrileñas con ojos rasgados, madrileños con la piel de ébano, chulapos andinos, chulaponas eslavas, chilabas, turbantes, túnicas de todos los colores,", destacó.Y de todos ellos es Madrid. "porque algún día de mayo, alguien que no ha nacido aún saldrá a este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo, al pronunciar la última palabra de este pregón", concluyó desde el balcón de la Casa de la Villa, acompañada por la alcaldesay otras autoridades municipales.