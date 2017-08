El PSOE de Andalucía contará con seis precandidatos 'sanchistas' en los congresos provinciales

El PSOE de Andalucía encara la celebración de sus próximos congresos provinciales con, todas excepto Cádiz y Jaén. Está previsto que durante los primeros días de septiembre se celebren comités provinciales en los distintos territorios para convocar los citados congresos y los procesos de primarias. Informa Europa Press.Para convertirse en candidatos oficiales dichos aspirantes tendrán previsiblemente que, dado que el Congreso Regional del PSOE-A rechazó la enmienda del sector crítico de reducir los avales al 3%, cifra aprobada por el Congreso Federal, aunque no de obligado cumplimiento.En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) y uno de los apoyos más importantes de Pedro Sánchez en Andalucía, Francisco Toscano , se ha mostrado convencido de queandaluzas y ha dicho esperar que logren el número requerido de avales, aunque se trata de una "tarea difícil".En la provincia de Málaga, donde el actual secretario general, Miguel Ángel Heredia , no optará a la reelección, ha anunciado su candidatura el que fuera portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes , tras una reunión y votación realizada por los militantes más cercanos al actual líder del PSOE.Aunque en un primer momento se anunció la precandidatura del cabeza visible del sanchismo en Málaga, Ignacio López Cano,, asegurando fuentes cercanas que se dedicaría a su cargo como secretario de Movimientos Sociales de la Ejecutiva Federal del PSOE.La primera en lanzarse a anunciar su precandidatura fue, quien aunque no pertenece al sector de los denominados sanchistas sí tiene apoyos del mismo, como los del secretario general del PSOE de Fuengirola, Javier García León, o el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.Asimismo, una tercera precandidatura se ha anunciado en Málaga bajo el lema Málaga más socialista. Se trata de la del delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo , consideradoEn el caso de Granada, otra provincia en que la secretaria general, Teresa Jiménez, no optará a la reelección,es el secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Granada capital,Rueda se enfrentará en este proceso conJosé Entrena, quienesy secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en las pasadas primarias a nivel nacional.La tercera y última provincia en la que su actual líder, Juan Pablo Durán, no optará a la reelección es Córdoba.al actual secretario de Organización del partido en la provincia y presidente de la Diputación,, que también ha dado el paso adelante.En Sevilla, la secretaria general en esta provincia, férrea defensora de Díaz , optará a la reelección en el cargo. Por parte de los sanchistas,y exconcejal en el Ayuntamiento de Sevilla Eva Patricia Bueno ha anunciado su precandidatura.El secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación,, mientras que por parte de los sanchistas ha presentado su precandidatura el secretario general del PSOE de Aljaraque,En el PSOE almeriense, su secretario general,, optará a la reelección. Tendrá que medirse si logra los avales al exdiputado nacional del PSOE y excandidato a la Alcaldía de Huércal-Overa (Almería), quiendel PSOE de Almería con el apoyo de los sanchistas.Podría sumarse un tercer precandidato en esta provincia, dado que el secretario de Organización del PSOE de Almería,, ha comunicado a los medios quepara sopesar si presenta su candidatura a la Secretaría General de la formación.Son dos las provincias,, en las que hasta el momento no ha surgido ningún candidato del sector sanchista. En ambasrespectivamente, han anunciado que optarán a la reelección.