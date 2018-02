Absolución para los 48 jornaleros acusados de ocupar la finca Somonte en Córdoba

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) hade la finca pública de Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en el término municipal de la localidad cordobesa de Palma del Río, según han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa.Al respecto, las fuentes han detallado que el juez absuelve a los procesados en base a que "el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas tuvieran ese ánimo de permanencia porque han sido identificados en ocasiones muy puntuales", prevaleciendo en este caso la, según han apuntado las fuentes. La sentencia aún no es firme.En concreto, entre los citados por el juzgado no se encontraba el diputado de Unidos Podemos por Jaén en el Congreso, Diego Cañamero, al permanecer su causa en el Tribunal Supremo (TS) después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas acordara remitirlo.Igualmente, el juzgado remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la parte de la causa que afecta en este caso a la, todo ello al "ser personas aforadas", según destacaron las fuentes judiciales.En total, según recordó el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y "contando las diferentes ocupaciones que se han realizado de la finca desde que en 2012 fue ocupada" por primera vez, hay, con las que el SAT reivindica que "las tierras públicas sirvan para generar empleo en los pueblos", en beneficio de "la gran cantidad de jornaleros que hay en paro".Desde el SAT subrayan que, "cuando se entró en la finca estaba totalmente en desuso", si bien después "se ha cultivado el cien por cien de las más de 400 hectáreas", y también "se ha desarrollado en ella, junto a la Red Andaluza de Semillas, una serie de proyectos deautóctonas de semillas".Cabe destacar que la última actuación de la Guardia Civil en estos terrenos públicos propiedad de la Junta de Andalucía se produjo a finales de junio de este año por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas y resultaron. El SAT entró en Somonte el 11 de marzo de 2012, como reacción al anuncio de la administración autonómica de subastar las tierras.