Publicada el 02/10/2018 a las 11:48 Actualizada el 02/10/2018 a las 14:08

El resultado de los altercados

Actuación de los Mossos d'Esquadra

El director general de los Mossos d'Esquadra , Andreu Martínez, ha defendido que este martes que teníanen el que un grupo quiso entrar en la cámara, y que cargaron contra manifestantes cuando constataron su voluntad de forzar la puerta, y ha indicado que cuando se produjeron estos incidentes, los(CDR) ya habían desconvocado sus acciones.En rueda de prensa junto al portavoz de los Mossos, Albert Oliva, Martínez ha justificado las cargas al ver que se poníaal edificio, y, ante las críticas de los sindicatos de falta de planificación, ha asegurado que los Mossos tenían en todo momento la capacidad necesaria para intervenir.Martínez ha explicado que los agentes antidisturbios cargaron contra manifestantes cuando constataron sude la Cámara y vieron estaba "en peligro la seguridad e integridad del Parlament para intentar acceder". "Si no hay actuación violenta,", ha añadido.del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que alentó a los CDR —"apretad—, pero ha declarado quedentro del cuerpo de la Policía catalana y sus mandos por las palabras de Torra sobre los CDR.Los incidentes protagonizados este lunes durante las manifestaciones por el aniversario del 1-O en Barcelona dejaron. Según ha informado este martes el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), hicieron 43 asistencias, todas de carácter leve y sin ningún traslado a centro sanitario,. Los incidentes se centraron principalmente a las puertas del Parlament, ya entrada la noche, cuando un grupo trató de irrumpir en el edificio, y ante la Jefatura Superior de la Policía en Via Laietana.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este martes"Los Mossos actuaron con la proporcionalidad, necesidad, eficacia y efectividad propia de un Estado de derecho", ha insistido.Sobre el asedio al Parlament y los diferentes altercados que se sucedieron durante este lunes en las calles de Cataluña, ha defendido quede los Mossos.Según ha recordado,en la Junta de Seguridad Estado-Cataluña celebrada el pasado 6 de septiembre. "En esos términos, ahí estaban", ha enfatizado el ministro en cuanto a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.En este contexto, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si, a su juicio, sería necesario, como piden PP y Ciudadanos. "Esa cuestión trasciende a mis competencias", se ha limitado a responder.