ERC ganaría las elecciones catalanas pero JxCat recorta distancias, según el CIS catalán

El 49,9% de catalanes están en contra de la independencia y el 45,1%, a favor, uno de los valores más altos del no de los últimos años

Publicada el 18/12/2020 a las 11:53 Actualizada el 18/12/2020 a las 12:01

ERC ganaría las elecciones catalanas si se celebraran ahora, con 35 escaños por delante de JxCat, que obtendría entre 30 y 32 diputados, pero recorta distancias respecto a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogido por Europa Press.

La encuesta del CEO sobre contexto político publicada este viernes da la tercera posición al PSC con 25 diputados; la cuarta sería para Cs con entre 14 y 16; los comuns obtendrían entre 7 y 9; la CUP entre 8 y 9; el PP entre 7 y 9; Vox entraría con entre 4 y 6, y el PDeCAT podría lograr un escaño.

Al sumar al PDeCAT, los partidos independentistas superarían por poco el 50% del voto (50,9%) y repetirían mayoría absoluta, tanto en su horquilla más baja como en la más alta, aunque también habría una mayoría alternativa con ERC, PSC y comuns, que en su estimación más alta alcanzarían los 69 diputados —la mayoría absoluta está en 68—.

El 49,9% de catalanes rechazan la independencia y el 45,1% la quieren

El 49,9% de los catalanes rechazan que Cataluña se convierta en un estado independiente y el no a la independencia se mantiene por delante del sí, que obtiene el 45,1% de apoyos, mientras que el 2,9 no lo sabe y el 2,2 no contesta.

Este 49,9% en contra de la independencia es uno de los valores más altos del no de los últimos años, solo superado por el 50,5% que obtuvo en una encuesta en julio de este año.

La encuesta del CEO sobre contexto político en Cataluña se ha realizado a través de entrevistas telefónicas a 1.500 personas entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre -después del acuerdo de Presupuestos Generales (PGE) entre ERC y el Gobierno, y en plena segunda ola del coronavirus-, y tiene un margen de error de 2,53.