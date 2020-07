Nativel Preciado: "Me gusta cómo 'The good fight' critica a Trump, espero que pierda y todo lo que contribuya a lograrlo me interesa"

Publicada el 17/07/2020 a las 06:00

Nativel Preciado es una de las periodistas más respetadas y reclamadas para analizar la actualidad. Escritora de biografías y novelas, aporta una perspectiva muy interesante para desmenuzar esta serie que es ficción, pero que juega como ninguna otra con los hechos de la actualidad. “The good fight es la serie que mejor analiza en tiempo real el indeseable presente que estamos viendo, desde la victoria de Donald Trump hasta la epidemia del covid-19”, afirma Preciado.

El propio bufete en el que trabajan los protagonistas es sobre todo afroamericano y defiende casos de abusos policiales como los que tienen consternados a Estados Unidos. “Los protagonistas de la serie son principalmente mujeres y afroamericanos, pero ambos asuntos los tratan con una tonalidad y una sutileza grandes. No son nada maniqueos. Las mujeres y los afroamericanos no siempre son las víctimas de los hombres o de los blancos, porque lo son también, en muchas ocasiones, de sí mismos. Tienen sus evidentes y clamorosas contradicciones, como las tenemos cualquiera de nosotros”, destaca Preciado.

La serie es un esqueje de otro éxito de sus creadores, The good wife, pero se puede ver perfectamente sin conocer la anterior. Los autores, especialmente el matrimonio compuesto por Michelle y Robert King, bailan entre varios géneros y códigos con gracia y con seguridad. A la base de una serie clásica de abogados le incorporan la comedia, la actualidad política y social y un poco de psicodelia. Entre sus influencias, además de los hermanos Marx y series cómicas y procedimentales, están las noticias y David Lynch. “Los guionistas, los King, que son excelentes, tienen una agilidad periodística realmente envidiable”, subraya Nativel Preciado. “Tratan los asuntos más actuales con una viveza y un talento muy especial”, añade, y pone un ejemplo: “Insisto en lo de la agilidad periodística porque en esta temporada se ha cortado precipitadamente el rodaje por la pandemia pero les ha dado tiempo de incluir en el último episodio un caso real, el del depredador sexual Jeffrey Epstein y todo el entramado que le ayudó a huir de la justicia, hasta que por fin consiguieron meterlo en la cárcel donde al final se suicidó o le suicidaron”. Gemma Nierga comentó en esta sección el documental de cuatro episodios Jeffrey Epstein: asquerosamente millonario, sobre este caso.

“La toma de posesión de Trump que molesta a la protagonista me produjo rechazo a mí y a todas las personas con las que tengo afinidad existencial”

Pero el gran tema de la serie es el trumpismo. Es como si Cuéntame hubiera alcanzado el presente y lo comentara mientras le atropella. Es brillante. El primer episodio de la serie se emitió el 19 de febrero de 2017 y el detonante era que la protagonista quería jubilarse y abandonar Estados Unidos tras ver la investidura de Donald Trump, que se había producido el 20 de enero, tan solo un mes antes. Eso es tener reflejos. “Me gusta su línea argumental, sus personajes, y los conflictos reales que plantea. Y me gusta el rechazo que le produjo a la protagonista ver a Trump jurando su cargo. También me lo produjo a mí y a todas las personas con las que tengo algún tipo de afinidad, no ya política e ideológica, sino existencial”, rememora Nativel Preciado.

Y esa crítica a Trump y a la derecha “alternativa” que llegó al poder con él sobrevuela durante todos los episodios, con más o menos presencia. “También me interesa mucho que ejerza una crítica sutil, llena de matices, inteligente, contra Trump porque yo tengo la esperanza de que pierda las elecciones en noviembre y todo lo que contribuya a lograrlo me interesa mucho”, añade Preciado sobre la línea editorial de The good fight. Aquí es donde la serie se luce, sorprende y se muestra políticamente contundente sin perder una mirada llena de humor y originalidad.

“Hasta la cabecera de la serie es espectacular”, incide Preciado, “con esas explosiones a cámara lenta de objetos muy simbólicos como son esos bolsos de diseño, escritorios, ordenadores, vinos de lujo, televisores… Se explica muy gráficamente cómo el mundo de los protagonistas salta por los aires. No es extraño que esa cabecera la hayan copiado tanto”. Ideada por los Kings, la explosión de estos objetos y del propio Trump, que aparece en un televisor que explota, les compromete a ellos mismos a ir a por todas. Hay que reconocerles el valor. Los King escriben como si no tuvieran nada que perder.

“Si los guionistas estuvieran en España habría un capítulo sobre el rey emérito. O una serie entera”

Preciado especula sobre qué aspecto de la realidad española podría caber en la serie: “Imagino que si los guionistas estuvieran en España hubieran incluido un capítulo sobre nuestro rey emérito, su escandalosa manera de enriquecerse y sus relaciones con las mujeres. Estoy convencida de que con esa historia se podría hacer una serie más impactante que The good fight”.

Hay otro motivo que lleva a Nativel Preciado a elegir esta serie para su análisis: “Diane Lockhart, que es la abogada más inteligente, más honrada y más elegante de Chicago. Lo que más me gusta, por razones obvias y sobre todo muy subjetivas, es que aparezca en la serie el personaje de una sexagenaria capaz de todo. No es guapa, la propia actriz, Christine Baranski, lo dice en una entrevista: 'Nunca fui guapa, así que nunca he dejado de serlo'. Es una gran ventaja eso de no perder la belleza con el paso del tiempo”.

Preciado destaca la autoridad propia con la que se sitúa su personaje en el centro de la serie: “Hace un papel espléndido, lo borda. No es la madre ni la abuela de nadie. Baranski es la protagonista absoluta, que ha roto todos los estereotipos sobre las mujeres mayores. Quizá para mí lo mejor de la serie es esto, que una mujer mayor empiece de cero, emprenda una nueva vida, cuando ya está en edad de jubilarse, y puede demostrar por segunda vez, cuando le dan una segunda oportunidad, que es una mujer inteligente, buena profesional, luchadora contra las injusticias… Es un personaje tan poco habitual que nos da un respiro, sobre todo porque considero que uno de los efectos indeseables de la pandemia del covid, —ha habido muchos, pero este es uno de ellos— es que ha agravado la fobia contra la vejez”.

Aprovecha esta serie excepcional para subrayar un fenómeno preocupante: “Hay una indiferencia, un odio exacerbado a veces contra la vejez que es intolerable. A la gente a partir de los 65 años se le discrimina como si fuera un estorbo y yo creo que la gerontofobia es un daño colateral del covid”.