Las series que más han disfrutado Nativel Preciado, Javier del Pino o Irene Montero

Publicada el 14/08/2020 a las 06:00

Esta semana recomiendan series a los lectores de infoLibre los periodistas Nativel Preciado y Javier del Pino, la ministra de Igualdad, Irene Montero y los creadores de series, Mariano Barroso y Alex Pina. Ellos son algunos de los colaboradores de la sección que en su momento analizaron un título y generosamente nos contaron sus propuestas televisivas favoritas.

Entre las series ya clásicas de los últimos años, los nombres se repiten. Homeland es destacada por Nativel Preciado y Javier del Pino (temporadas 1 a 7 en Netflix y Prime video, octava y última en Fox). Esta ficción, que comenzó en 2011 y acaba de terminar, tiene las relaciones geopolíticas de Estados Unidos como trasfondo. Los Soprano (HBO) es destacada por Preciado y por Mariano Barroso. La serie que comenzó en enero de 1999 marcó el cambio de siglo y redefinió la televisión. Se centró en explorar una veta que ha dado años de brillante ficción, la crisis de mediana edad de un macho alfa. Mad men y Breaking bad convirtieron el concepto en una sagrada trilogía del siglo XXI, heteropatriarcado a la vez en su esplendor y decadencia. La distópica Westworld (HBO), es una de las propuestas destacadas por la ministra Montero. Basada en una película de 1973, de Michael Crichton, tiene todos los giros y sorpresas que le imprime uno de sus creadores, Jonathan Nolan, autor del cuento en el que se inspiró la película Memento, dirigida por su hermano, Christopher Nolan. Le acompañó en la creación de esta serie de pesadilla su esposa, Lisa Joy, exjuez y ahora prestigiosa guionista.

Modern Family (Atresplayer) llega recomendada por Javier del Pino, ya que acaba de terminar esta primavera tras 11 temporadas. Sus creadores, Christopher Lloyd y Steven Levitan, se conocieron escribiendo en Frasier, aunque Lloyd ya era guionista en Las chicas de oro, y aunque la han actualizado, han sido los portadores de una tradición de comedia clásica de la televisión americana. Mariano Barroso recuerda A dos metros bajo tierra (HBO), de Alan Ball, que convierte en televisión el clásico literario de la familia como muestrario de frustraciones y relaciones disfuncionales. Alex Pina, creador de La casa de papel y White lines en Netflix, tiene una vinculación aún mayor con un clásico. Breaking bad (Netflix) para él fue también una escuela de estilo, de intensidad, de arco de los personajes, de potencia de la apuesta, que ha incorporado a sus propias creaciones. La heladora y desasosegante Fargo (HBO) y la hipnótica y sofisticada Mad men (Movistar, Prime video) son señaladas por Nativel Preciado. Mariano Barroso recuerda The wire (HBO), de David Simon, autor que ahora mismo está enredado en los coletazos de una pelea con fachas tuiteros españoles como consecuencia de una mención que hizo sobre él Pablo Iglesias, felicitándole por su miniserie La conjura contra América (HBO). The Good fight (Movistar), que analizó en esta sección Nativel Preciado, es una de las citas favoritas con las plataformas de Irene Montero.

Derry girls (Netflix), ambientada en el Londonderry irlandés de los primeros años noventa, con el trasfondo del terrorismo del IRA hace pensar a Javier del Pino que los españoles no hemos llegado a ese punto en relación con nuestra historia de violencia.

El cuento de la criada (HBO), la serie creada a partir del libro del mismo nombre de la escritora canadiense Margaret Atwood, y que estrenará su cuarta temporada en 2021, es otra de las favoritas de la ministra Irene Montero.

Mariano Barroso no se olvida de Better call Saul (Netflix), comentada por José Luis Rodríguez Zapatero en esta sección. Javier del Pino ha visto Tiger King (Netflix), el documental que arrasó en el confinamiento, ocho episodios mostrando las peleas entre almas perdidas que coleccionan tigres a los explotan en condiciones espantosas.

Nativel Preciado recomienda Unorthodox (Netflix) una emocionante miniserie basada libremente en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, que nos recuerda que las distopías ya existen para muchas personas.

Space force (Netflix) es la primera anti recomendación de esta sección, la hace Javier del Pino. La serie tiene todos los elementos para gustar, pero muchas veces vemos que eso no basta. Basándose en la idea de Donald Trump de añadir a los cuerpos de tierra mar y aire del ejército una rama espacial, Netflix encargó al cómico Steve Carrell el desarrollo de una serie situada en este ambiente laboral. Con Carrell como productor y coprotagonista, acompañado de John Malcovich y con uno de los guionistas de The office, Greg Daniels, al frente del texto, no ha llegado a hacer reír al periodista.

En cambio, Pino recomienda la serie de culto entre los humoristas, Lo que hacemos en las sombras (HBO), comedia grabada como falso documental en el que conocemos a unos vampiros que comparten casa en Staten Island. Se basa en una película del mismo tema pero situada en Nueva Zelanda. La señala como una de las más divertidas de los últimos tiempos.

'La línea invisible', sobre los comienzos de ETA y 'Vamos Juan', con Javier Cámara, son títulos españoles recomendados por Nativel Preciado y Javier del Pino

La voz más alta (Movistar) es una miniserie de siete episodios basada en un libro del mismo nombre que narra la vida real de Roger Ailes, ideólogo de la creación del canal Fox News, vehículo perfecto para la derecha alternativa estadounidense y para potenciar la carrera de Trump. La recomienda Irene Montero, a quien le gustaría ver una serie española sobre el papel de los medios de comunicación en la política y sobre los dueños de dichos medios en nuestro país.

Never have I ever (Netflix), sobre una familia de origen indio que intenta buscar su sitio en Estados Unidos, es otra de las recomendaciones de Pino y le recuerda a sus hijas, que han tenido que adaptarse a España después de haber crecido en Estados Unidos, donde él ha sido corresponsal de la cadena Ser durante 15 años.

Entre las propuestas españolas, Nativel Preciado destaca la miniserie con la que comenzamos esta sección, La línea invisible (Movistar), dirigida por Mariano Barroso, sobre los años en los que ETA pasó de grupo clandestino antifranquista a justificar y cometer asesinatos.

Javier del Pino termina recomendando dos series que considera que reflejan los ambientes políticos de España y Estados Unidos. La española es Vamos Juan (Movistar), oportunidad de ver a Javier Cámara, mejor actor de comedia nacional según el director de A vivir en las mañanas de los fines de semana de la Ser y The politician (Netflix) la americana, ubicada en un instituto, y obra del prolífico Ryan Murphy, autor de cientos de horas televisivas de los últimos años.