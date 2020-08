Juanma López Iturriaga: “La protagonista de 'Better things' es una madre que va apagando fuegos y le deseas lo mejor”

Publicada el 28/08/2020 a las 06:00

Juanma López Iturriaga, estrella del baloncesto y medallista olímpico antes de su carrera como escritor, presentador y colaborador en medios de comunicación, recomienda a los lectores Better things. La serie, alojada en la plataforma de HBO, sigue a una actriz separada con tres hijas, y está escrita, dirigida, producida y protagonizada por Pamela Adlon.

Ya hay disponibles cuatro temporadas, la última estrenada en marzo, y la cadena americana FX ha anunciado que habrá una quinta el año que viene y Adlon desarrollará nuevos proyectos con la emisora. Better things sigue la vida de un alter ego de su protagonista. La real se llama Pam, la ficticia Sam. Ambas, creadora de la serie y personaje, son madres separadas, con tres hijas adolescentes cuyo padre no colabora ni en la crianza ni en la economía, con una madre que también requiere cuidados y con el mismo trabajo de actriz. Esta serie se une así a la tradición americana que cuenta una vida parecida a la verdadera, aunque generalmente estén protagonizadas por cómicos. Y en este caso, Pamela Adlon es más una actriz en el sentido clásico, aunque con grandes dotes cómicas.

Iturriaga se declara seguidor de esta tendencia: “En general, la vida de los cómicos me atrae, no solo en formato documental, sino ficcionado, desde siempre. Estados Unidos nos ha dado unas cuantas joyitas, ha jugado con esa dualidad de lo público y lo privado, lo que vemos a través de sus monólogos y de sus series y su vida particular. Tenemos Curb your enthusiasm, la de Larry David (El show de Larry David, que analizó para Infolibre Joaquín Reyes), también creador de la inigualable Seinfeld, últimamente La Maravillosa Ms Maisel juega a eso, y hay muchos casos, hay mucha tradición. Cualquier cosa protagonizada por un cómico suele atraerme”.

“Los episodios son piezas de un puzle que el espectador une. No está nada masticado”

Iturriaga destaca con sensibilidad la sensibilidad de la serie: “Hay una cosa que me gusta mucho y que creo que es un éxito de la serie y es que rápidamente, a pesar de que estamos hablando de un personaje con un puntito volcánico, nada fácil, empatizas con ella. Sobre todo en lo que se refiere a su situación familiar. Te traspasa sus angustias y sus comeduras de coco al ver en el lío tan tremendo en el que está metida, con una madre invasiva y con tres hijas que van creciendo, van cambiando. A veces no saben ellas mismas lo que les está pasando y ahí tiene que estar su madre de bombera, apagando fuegos diferentes en diferentes habitaciones, y eso hace que al final el personaje te entre, te guste, le desees lo mejor y le acompañes en un recorrido que a veces es un calvario. Pasan de la infancia a la postadolescencia, porque van cambiando y son tres, y no hay una receta que valga para las tres. Es muy atractivo e interesante verla pensar que tecla tiene que tocar en cada caso”.

Iturriaga no solo ha visto la serie, la ha diseccionado y la recuerda con detalle. Uno de los elementos más originales es su estructura, según dice: “Me gustan mucho las series que te dejan construir a ti mismo como es el personaje. Me explico; en una serie como Better things no hay una trama, a parte del tiempo que va pasando. No hay una trama en el sentido clásico, que se va construyendo, de capítulo a capítulo, con sus posibles subtramas. Aquí son más estampas, trozos de puzle que luego tu como espectador unes de la forma que crees que es conveniente para al final tener un poco la imagen completa. Y eso me gusta, me atrae que me dejen a mi discurrir o pensar si estoy o no de acuerdo con estos comportamientos, estas actuaciones o estas situaciones. Y todo desde un punto de vista muy maduro, nada masticado. Es una serie que te hace pensar en muchas cosas, en el propio transcurrir de la vida, más acelerada la de Pamela, acercándose a los cincuenta y también de los cambios maravillosos, sorprendentes, desesperantes, que van sufriendo sus tres hijas”.

“Hacen cambios de tono con una cosita, un gesto, algo muy sutil”

Juanma López Iturriaga alaba el tono de Better things: “Otra cosa que me parece un acierto es cómo combina los diversos elementos o géneros. Estamos en una serie que a veces es comedia, a veces drama y a veces incluso un poquito trágica. Juega muy bien con todo eso y lo hace de una forma muy natural. Hay series que son un poco de laboratorio, es decir, que ves que dicen: “Aquí venimos de una escena más dramática, hay que dejar respirar un poquito al espectador, hay que darle un poquito de comedia”. Yo supongo que ese es el objetivo también de esta serie, pero lo hace de una forma que te cuadra, no dices nunca: “Uff, ¡Qué forzado está esto!”, y realmente hay situaciones difíciles de sacar. Me estoy acordando de una secuencia del cuarto capítulo en la que se pasan un minuto ella y su hija mayor diciéndose cada una que es una puta. “Tú eres una puta” y “tú eres una puta” y “tú eres una puta” y hay un momento cuando llevan 40 segundos en el que dices: “Bueno, ¿cómo va a acabar esto?”. Y de repente hacen una cosita, un gesto, algo muy sutil, muy natural y muy creíble y de ahí salen. Y acaba la escena con ellas dos abrazándose, y riéndose y diciéndose que se quieren. Por escenas como esa es una serie que merece absolutamente la pena”.

Pamela Adlon está más estresada que su personaje. En el camión de rodaje, a la hora de la comida, se quita el sujetador y apaga las luces para poder descansar un rato. Además de encargarse de la familia descrita, escribe, produce, dirige y protagoniza la serie. Tras una carrera como actriz juvenil, empezó a escasear el trabajo y tuvo una etapa muy fructífera como actriz de voz en muchos proyectos de animación. En 2006 comenzó a trabajar con el cómico Louis C.K., considerado uno de los mejores de su generación. Primero interpretó a su mujer en la sitcom Lucky Louie, que duró una temporada, y después era un personaje recurrente en la serie Louie, mucho más exitosa, que duró de 2010 a 2015 y que sirvió de molde para esta. En ella Louis C.K. también representaba una versión de sí mismo, cómico, divorciado, con dos hijos.

“Conocí a Pamela Adlon, como supongo que muchos, con sus intervenciones en Louie, con Louis C.K”, rememora Iturriaga, y admite: “En principio era un personaje del que tampoco celebraba sus intervenciones, me producía mucha tensión esa forma de hablar tan descarnada, ese tono de voz… me intimidaba. Y tardé en cogerle el punto. Me convenció definitivamente cuando vi los orígenes de esa pareja, ahora ya desaparecida, de Pamela Adlon y Louis C.K., cuando hicieron Lucky Louie, una serie de 2006, que es una especie de I love Lucy, pero en cutre, en estilo Louie. Luego llegué ya convencido a Better things y me enganché desde el primer momento”.

Pamela Adlon rompió relaciones con Louis C.K. cuando este abusó de varias compañeras

La asociación entre Louis C.K. y Pamela Adlon siguió dando sus frutos con esta serie, en la que él participaba como productor. Hasta que saltó el escándalo. En 2017 C.K. fue acusado por cinco mujeres de proponerles masturbarse ante ellas. Eran colaboradoras del cómico que como es evidente se habían sentido abusadas por su poder. Para Pamela Adlon fue un desgarrador punto final. A pesar de la asociación profesional y amistosa tan larga y fructífera, cortó en seco la relación y también despidió al mánager que compartía con C.K., que había presionado a las mujeres para que no hicieran públicos los abusos. Así que las temporadas 3 y 4 de la serie ya no tienen al cómico como productor.

Iturriaga reflexiona sobre este escándalo y el dilema del creador y su obra: “Me imagino que el escándalo de Louis C.K. para ella tuvo que ser un zambombazo, lo fue para todos. Cuesta a veces imaginar alguien capaz de hacer determinadas cosas, aunque sabemos que existe ese tipo de gente. Pero claro, un personaje al que quieres, al que sigues, que te hace reír, la verdad es que te deja un poco a cuadros. Yo he seguido viendo cosas de Louis C.K. y revisitándole. Este es el eterno debate entre la persona y el personaje que hay detrás de esa creación. No es muy edificante. Es un camino que nos haría cargarnos muchas cosas y muchas creaciones. Con otros personajes de los que se han descubierto cosas chungas, no he conseguido superarlo, sí que me han afectado, pero en el caso de Louis C.K. he de reconocer que no”.

Y tras la marcha de C.K., Better things se ha afianzado. Así lo ha percibido Juanma López Iturriaga: “La serie ha ido mejorando su factura cada temporada, la fotografía, la música, la producción. Creo que la serie se ha ido desligando poco a poco del espíritu de Louie, de Louis C.K. Es una creación de los dos, pero en las dos últimas temporadas, después del escándalo que surgió con las prácticas inclasificables e incalificables de Louis, ella ha tenido que volar sola y se nota. Sobre todo la cuarta temporada adquiere un tono, me pongo un poco pedante, crepuscular. Casi siempre está lloviendo, y ella está un poco pasando la crisis de los cincuenta, si es que existe. Cada vez es más ella y menos ese tono que tenía Louie, un poco más cafre, un poco más humorístico. Creo que no ha perdido sentido del humor pero ha ido perdiendo carga humorística para ir ganando carga realista”.