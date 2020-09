Elisa Beni sobre la miniserie 'Devs': "¿Estamos predeterminados o tenemos libre albedrío?"

Publicada el 18/09/2020 a las 06:00

La periodista Elisa Beni recomienda a los seguidores de Continuará la miniserie Devs, ocho episodios disponibles en HBO de una ciencia ficción en la que historia, imagen, interpretaciones y música provocan una inmersión total.

La serie es obra de Alex Garland, autor entre otras de las películas Ex machina, 28 días después y Aniquilación. Aunque la trama es una intriga muy bien construida que mantiene en vilo en todo momento a la audiencia, a Beni le interesa más otro aspecto: "Me atrae la ciencia ficción en el mundo audiovisual porque es un tema que no suelo tocar mucho cuando leo, que es mi principal actividad. Y me gusta porque en muchos casos parece una proyección sobre el futuro".

La ficción científica a menudo plantea problemas morales o filosóficos que resuenan en el presente. En el caso de Devs se aborda el poder descomunal de algunos empresarios tecnológicos y los posibles riesgos de una computación cuántica, que analice datos en una dimensión tan enorme que todavía ni comprendemos. Pero hay un tema de fondo aún más apasionante para la periodista. Según dice: "La serie plantea muchos temas. Algunos son obvios, como la supremacía de los empresarios tecnológicos y otros bastante evidentes. Y luego está el tema del libre albedrío, que es muy humano, que es universal, se trata desde los tomistas de Aquino".

"Si no existiera el libre albedrío no tendría sentido nuestra justicia"

La serie plantea el clásico y difícil dilema sobre si los humanos somos libres o hasta la menor de nuestras acciones está determinada por causas anteriores. Y se acerca a este dilema con ojos nuevos. Así lo ve Elisa Beni: "Este es el asunto que más me interesa de toda la serie porque nuestra sociedad, la forma de en la que la entendemos, está basada en la idea judeocristiana del libre albedrío. Si no existiera no tendría sentido nuestra justicia, que parte de la idea de que nosotros podemos tener volición, podemos querer hacer el bien o querer hacer el mal. En este sentido, la duda que plantea Devs, -o Deus, yo a veces lo leo con la v en latín- respecto a si estamos predeterminados, a si realmente nosotros podemos elegir si actuamos bien o actuamos mal me parece quizás lo más interesante, puesto que no está propuesto desde los planteamientos de la Edad Media sino con la tecnología cuántica que nos puede acercar a ello".

La factura de la serie es sugerente y elegante. Según Beni: "La puesta en escena y la fotografía de Devs son tan importantes como deberían ser en cualquier producto audiovisual. Lo audiovisual "es" precisamente puesta en escena y fotografía. En este sentido muchas veces vemos productos que son de carril, lo normal, pero realmente lo que eleva a arte lo audiovisual es que la fotografía, el enfoque, los planos, tengan una intención y estén narrando. Y en este sentido, Devs es un hallazgo".

Lo mismo podría decirse de la banda sonora. Obra de Geoff Barrow y Ben Salisbury, que ya habían colaborado con el autor varias veces, incluida la película Ex machina, y The insects crea una atmósfera opresiva y por momentos de terror y tiene según Elisa Beni: "Una presencia constante, y la capacidad por un lado, de formar casi parte de la trama, y por otro lado no molestar. Es creo, el papel que debe tener una banda sonora en un producto de calidad".

"Es una serie de autor"

Hay algunos elementos de Devs que atraen especialmente a Elisa Beni. Uno de ellos es la fuerte personalidad que le imprime Alex Garland. Según manifiesta "la serie tiene una visión personal, es una serie de autor. A mi concretamente me gustan más estas series porque creo que la creación siempre es de autor, y por tanto, esa mirada uniforme de alguien que está tratando de expresar una cosa concreta, de alguien que es el creador me parece especialmente interesante. Probablemente se pueden crear en equipo productos de gran consumo, digamos, pero realmente, ¿somos capaces de vivir la historia a través del alma del autor? Creo que Devs lo cumple perfectamente".

Garland es un británico que debutó escribiendo la novela La playa, luego filmada por Daniel Boyle. Tras varios guiones cinematográficos pasó también a la dirección con Ex machina y la ha compaginado con guiones para videojuegos. Está rodeado de talento por todas partes. Su abuela materna fue escritora y su abuelo materno nada menos que el Premio Nobel de Medicina y gran escritor científico Peter Medawar. "Un virus es una mala noticia envuelta en una proteína" dijo, anticipándose a nuestro presente. El autor de Devs es hijo de una psicoanalista y un importante dibujante de viñetas periodísticas, hijo a su vez de un doctor y una escultora. Su esposa es actriz y ganadora de un Bafta por un corto de animación que dirigió, Poles apart.

Algo de todas estas influencias se filtra en su trabajo según Elisa Beni, que opina que: "Garland, por su trayectoria personal, tiene una doble visión a la hora de acometer la serie. Por una parte artística, evidentemente. Ha hecho un producto de autor, es su visión personal. Pero a la par introduce un conocimiento técnico muy importante. En el tema de la ciencia ficción me parece que suelen preponderar las obras de aquellos que tienen esta doble visión. Por ejemplo, en literatura me ha gustado mucho la Trilogía de los tres cuerpos de Liu Cixin, que ahora va a ser adaptada como serie, y también se da la coincidencia de que Liu es ingeniero. Después de ser ingeniero salta al arte a través de la ciencia ficción. Me parece que evidentemente, en el mundo en el que nos movemos, hacen falta unos conocimientos que solamente con la documentación, no permiten estructurar una obra de ciencia ficción muy perfecta".

Beni se refiere a la prometedora noticia difundida hace dos semanas que anunciaba que Netflix producirá una serie basada en la saga de Liu Cixin y la escribirán los guionistas de Juego de Tronos, David Benioff y Daniel Bret Weiss con Alexander Woo. El autor chino se ha mostrado encantado con el equipo que llevará a imágenes su trilogía y los guionistas ya han hablado de que pasarán años ligados al proyecto, lo que parece indicar que se tratará de una serie larga.

"Me gusta que las miniseries son obras completas, como las obras literarias"

"Con respecto al reparto, debo reconocer que no soy nada mitómana –confiesa Elisa Beni–. Normalmente no conozco los nombres de los actores, los olvido. Lo que si se es si el elenco de los personajes está bien encarnado por esos artistas. En este caso está perfectamente logrado. La protagonista es un ser ciertamente andrógino y peculiar. También forma parte de ese mundo propio de Garland, el autor, que la ha utilizado en otras de sus obras. Creo que si se produce esta identificación entre el creador y un determinado actor, normalmente se consiguen productos audiovisuales de mucha mayor calidad". Esta actriz es la también modelo y bailarina Sonoya Mizuno, a quien Garland, desde que la conoció, siempre reserva algún papel. En este caso, la protagonista absoluta.

Elisa Beni no es adicta a las series, las ve en el tiempo que le deja la lectura. Así que señala: "Creo que las miniseries tienen una ventaja, tienen una unidad creativa. Las series con temporadas tienden a tener una proyección de márquetin y económica. Si la serie triunfa uno va alargando las temporadas y los episodios, pero esa no era la idea inicial del creador. Las miniseries tienen una idea que es completa, como puede suceder en una obra literaria. Empieza y acaba. Te deja con ese poso de ganas de más que está bien. No creo que sea bueno agotar al lector o al espectador con una obra hasta que diga: "No puedo más, esto ya no es lo que me gustaba".