Las series favoritas de los colaboradores de 'Continuará', primera parte

Publicada el 27/12/2020 a las 06:00

Los colaboradores de Continuará en estos últimos meses, además de recomendarnos una serie, nos hablaron de muchas otras que están entre sus favoritas y de su forma de verlas. La semana que viene recogeremos los gustos de personalidades del mundo de la cultura, hoy trasladamos las recopilaciones de políticos y periodistas de actualidad o política.

Algunos de ellos son grandes aficionados a la ficción televisiva. Sin duda, el director de La Sexta y de Al rojo vivo, Antonio García Ferreras, es el más vehemente: “Yo soy un devorador de series, Aaron Sorkin es mi profeta y mis cinco joyas para la eternidad serían El ala oeste de la casa Blanca (Amazon Prime Video), The wire (HBO), Los Soprano (HBO), The newsroom (HBO) y Juego de tronos (HBO)”, señala sobre su particular Olimpo.

El analista político Antonio Maestre se aproxima a él en entusiasmo y señala que: “Me apasionan las series. Uno de los latiguillos que suelo emplear es que todo está en David Simon. No creo que haya nada mejor en la historia de la televisión que The wire. Nada”.

Antonio García Ferreras: “Soy adicto a las plataformas de series”

Ferreras también recomienda ficciones recientes: “Soy un adicto a las plataformas de series: a Netflix, a Amazon, a HBO. Filmin para mí es un santo grial. Tres recomendaciones ahora mismo precisamente de esa plataforma, de Filmin: dos series danesas, Cuando el polvo se asienta y La ruta del dinero y una alemana maravillosa, Bauhaus. Y las tres creo que nos pueden ayudar a entender y comprender este mundo no sé si decir salvaje y a veces implacable que nos rodea”.

Por su parte, Maestre también dió un amplio repaso a series más y menos nuevas y recomienda sus favoritas: “He disfrutado mucho con Babylon Berlín (Movistar), Watchmen (HBO), The Virtues, de Filmin, que es maravillosa, las policiacas Broadchurch (Netflix), The night of (HBO), Mindhunter (Netflix) y una pequeña delicia para divertirse que es Derry girls (Netflix). Pero si tuviera que recomendar una sola de las últimas sería La amiga estupenda (HBO), que está basada en la tetralogía de libros de Elena Ferrante y es un caramelo”.

Antonio Maestre: “El Colapso me parece facilona, reaccionaria y tribunera”

Por el contrario, no le ha gustado una de las que hemos recomendado en esta sección y que ha sido muy vista y comentada desde su estreno, El colapso (Filmin): “Me parece facilona, reaccionaria y tribunera. Creo que ha tenido éxito por la situación que hemos vivido hace nada, por sus similitudes con el presente y porque parece que rodar en plano secuencia es sinónimo de calidad, pero hasta la peor película de Hitchcock está grabada en plano secuencia. No he conseguido sacar nada positivo de los pocos capítulos que he visto”.

La periodista Helena Resano, informadora en La Sexta desde sus inicios, concentra sus recomendaciones en series sobre el mundo del periodismo: “Me he quedado con ganas de que hubiese una temporada más de The newsroom, lo que todos los periodistas queríamos. The morning show (Apple TV) me ha gustado también mucho y ahora estoy esperando que haya una segunda temporada”.

Helena Resano: “A veces cuesta un poco rastrear entre tanta oferta”

Resano reparte su tiempo de ocio entre varias actividades y respecto a las series: “Voy picando un poco, me dejo asesorar. Si alguien me llama y me dice: “Tienes que ver The last narc” me la veo y además lo agradezco” —dice sobre la propuesta que analizó para Continuará— “porque muchas veces estás tanto en el día a día de ver informativos que te cuesta un poco rastrear entre tanta oferta que hay ahora mismo una buena serie”. Por otro lado, Helena Resano representa al porcentaje de espectadores que tiene que pactar los títulos que visionan: “Empiezan a entrar también los gustos de algunos adolescentes que hay en casa y entras también en otro tipo de serie que no tiene que ver nada con lo que tú quizás verías, pero cómo hay que ver también tele en familia y en horas de familia te las tragas, claro”.

Al igual que Resano elige series sobre su mundo, el periodístico, las recomendaciones del politólogo Pablo Simón se centran en el ámbito político: “Es cierto de que he cometido el pecado de no haber visto hasta la fecha Baron Noir (HBO) y esto me convierte en una suerte de hereje a la vista de muchos. La veré en cuanto tenga un poco más de tiempo, espero, pero si he tenido ocasión de ver algunas series recientes que me han parecido bien interesantes. Y no sólo Chernobyl (HBO), que estuvo muy bien ejecutada y tuvo bastante renombre, y también Years and years, en HBO, sino por ejemplo, una bien reciente que han sacado en Filmin, como es el documental de cuatro capítulos de Stieg Larson El hombre que jugó con fuego, a propósito de las investigaciones que hizo él sobre movimientos de extrema derecha que a mi me parece interesante. Creo que ahora el género de la serie documental está cobrando cada vez más interés y es verdad que merece la pena”. En esta sección compartimos su entusiasmo y son varios los documentales recomendados.

Pablo Simón: “No hay gente tan lista en política como la que nos muestra El ala oeste”

Sobre las series políticas tradicionales, señala los clásicos obligados: “Ya sabéis que nosotros los politólogos solemos recomendar algunas que van dentro del plantel, yo creo, esencial de series políticas. Ahora, a Baron Noir habrá que incorporarla también. Si quieres ver como no es la política pero conocer un poco mejor el sistema americano merece la pena aprovechar para ver El ala oeste de la Casa Blanca. No hay gente tan lista en política como la que nos muestra Aaron Sorkin en El ala oeste, pero es interesante para ver en el fondo cuál es la relación de ese sistema político con sus poderes, con sus partidos, con sus liderazgos…”

Y Simón añade otra menos mencionada quizás por ser comedia: “Merece mucho la pena la serie Parks and recreations (Prime Video). Va mucho sobre el nivel local, está muy conectada con la idea de que la política es un montón de gente con buenas intenciones que fracasa permanentemente en los objetivos que tiene y por supuesto este clásico de la BBC de Sí, Ministro o Sí primer ministro (ambas en Filmin), que muestra este choque al que damos poca importancia en España que hay entre la administración pública y el político electo que quiere llevar adelante su programa. Creo que son series fundamentales si no habéis tenido ocasión de verlas yo os las recomiendo porque son clásicas y las podréis encontrar fácilmente”.

Elisa Beni: “Las miniseries tienen una idea completa, como sucede con una novela”

Elisa Beni propuso a esta sección una miniserie y ese es el formato que más le atrae por razones muy claras: “Partamos de la base de que yo no soy una seriéfila, es decir, veo series que me interesan, pero fundamentalmente es la lectura mi vicio. Por lo tanto, con respecto a las series tengo una distancia que puede ser mayor. Las miniseries tienen una ventaja, tienen una unidad creativa que ahí termina. En las series con temporadas tienden a tener una proyección de márquetin y económica. Es decir, que si la serie triunfa uno va alargando las temporadas y los episodios pero esa no era la idea inicial del creador. Las miniseries tienen una idea que es completa, como puede suceder con una obra literaria, empieza y acaba y te deja con ese poso de ganas de más. Ese poso es bueno. Yo no creo que sea bueno agotar al lector o al espectador”.

Por tanto: “Recomendaría sobre todo miniseries, productos acabados. Arde Madrid (Movistar) es una serie que me gustó mucho, que también tiene una fotografía particular, y una unidad narrativa que se negaron a extender en el tiempo aunque hubiera tenido éxito, y a mi me parece muy interesante. Y respecto a series de siempre… voy a mencionar una que me marcó cuando era adolescente, que es Lou Grant (lamentablemente no se puede ver ahora en España). No soy periodista por Lou Grant, pero es una de las mejores series de periodistas que se ha hecho nunca”.

Ni Cristina Almeida ni Isabel Sansebastián dedican su ocio a las series

A pesar de participar amablemente en la sección, ni Cristina Almeida ni Isabel Sansebastián se definen como muy seriéfilas. La abogada y política Almeida dice de sí misma: “No soy mucho de series porque no tengo tiempo. Cuando me entero de alguna que me interesa sí la veo. Y veo series, y ví la de Arde Madrid porque tenía vinculaciones. He visto varias, pero no aguanto ir capítulo a capítulo y si la quiero ver entera me tengo que quedar una noche sin dormir. Y tengo que repartir el sueño. Pero si la serie es buena y me la recomiendan la veo como las películas”. Almeida recuerda cuando la televisión no tenía prestigio: “Cuando empezaron las series más antiguas, Verano azul , Farmacia de guardia y esas yo estaba en otro rollo más cultural y no me gustaba estar delante de la televisión. Cuando ya puedo elegir lo que quiero ver lo veo, pero porque me gustan los temas. No me gustan las películas de acción, me gustan las películas de sentimientos, de intimidad y lo mismo me pasa con las series. No me vale cualquiera y no he visto ni Mad men ni tantas. Cuando salen entre las más populares digo: “Yo soy muy poco popular”.

Por su parte, Isabel Sansebastián alega parecidas razones para no ser asidua a las series: “No veo demasiada televisión, la verdad. Me gustan las series pero no tengo mucho tiempo y, en consecuencia, selecciono mucho lo que veo. Para relajarme cuando estoy cansada, me gustan las series policiacas, intrascendentes, que no impliquen reflexión y cuando tengo tiempo intento ver algo más profundo. No puedo decir que tenga muchas favoritas porque no es así”. Aún así, Sansebastían destaca algunas: “Hay una que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo y que no se compara con ninguna otra y es Homeland (Netflix y Prime Video). Me pareció una serie verdaderamente magistral. Me gustó mucho también en su día, es antigua, un clásico, Prison Break (Netflix). Sobre todo la primera temporada, luego fueron bajando las demás como pasa casi siempre, y, desde luego, en el podio situaría también Chernobyl”.