Rozalén, Miguel Ríos, Elvira Lindo, Boticaria García, Daniel Écija y Ángeles González Sinde recomiendan sus series favoritas

Publicada el 03/01/2021 a las 06:00

Comenzamos el año recomendando un aluvión de series a quienes tengan más tiempo libre en estas fechas o estén haciendo buenos propósitos. Las que han emocionado especialmente a los colaboradores de esta sección. Recopilamos la opinión de aquellos que se dedican al mundo de la cultura, quienes además de comentar un título en su día, nos hablaron de qué otras producciones les han gustado últimamente y a lo largo de sus vidas.

La cantante Rozalén, que está presentando su cuarto disco El árbol y el bosque, reconoce no dedicar mucho tiempo de su ocio a la televisión: “Y también consumo muy poquitas series, porque tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo, pero las que veo las disfruto bien. De las clásicas, soy muy fan del humor español, o sea, Aída, 7 Vidas (Mitele)… Esas me encantaban y me encantan. Últimamente, La casa de papel (Netflix) me volvía loca, Vida perfecta o Nasdrovia de Movistar me han encantado”.

Rozalén: “Como tengo un problema de hipersensibilidad, si hay sangre me cuesta verlo”

Tras este repaso al producto nacional, destaca también la serie británica de gangsters Peaky Blinders (Netflix), aunque con matices: “También me ha gustado, pero como tengo un problema de hipersensibilidad, cuando hay mucha sangre me cuesta verlo, soy como muy niña. Pero sí que intento cada vez disfrutar más de la ficción en general sin llevármelo a lo personal, a pensar que eso me puede ocurrir o algo así, porque soy muy sufridora”.

El también cantautor Miguel Ríos, que está presentando a su vez su último trabajo, en su caso El blues de la tercera edad, es un auténtico experto en ficciones televisivas. “Mis series favoritas, desde la radionovela, cuando era un niño, han sido muchas y yo creo que las que les han gustado a todos” comienza. “En los tiempos modernos, aunque un poco pretéritos, Los Soprano (HBO), de la que hablé al comentar Lilyhammer (Netflix)”, prosigue, refiriéndose a Steve Van Zandt, intérprete en ambas. “Es una serie brutal. En esa onda me gustó The wire (HBO), me gustó Treme (HBO), que era una serie deliciosa sobre la música en Nueva Orleans, o mejor dicho, sobre las costumbres de la ciudad después del huracán que la asoló, Breaking bad (Netflix), House of cards (Netflix) y un etcétera gigantesco”.

Miguel Ríos: “‘Godless’ ha pasado sin pena ni gloria y es una del oeste que me ha gustado mucho”

Entre las más recientes, Ríos destaca Godless (Netflix): “Ha pasado un poco sin pena ni gloria con una temática del oeste, del far west, me ha gustado mucho” destaca sobre esta serie con enormes interpretaciones y guion sólido.

Ríos aún tiene más sorpresas entre sus recomendaciones: “Hay dos series francesas también que he visto, una que se llama The Eddy (Netflix), las tribulaciones de unos músicos de jazz en París, un combo multirracial. Y la otra Oficina de infiltrados (Movistar), que también me ha parecido una serie estupenda”. Y no reniega de las más populares: “Por supuesto The Crown (Netflix) y todo ese tipo de series de obligada visualización”. Además, es un fantástico prescriptor en cuanto a propuestas en torno al rock o al pop: “Lo que veo más son documentales alrededor de la música, biografías de músicos, algunas maravillosas: Frank Sinatra, Quincy Jones, Miles Davies… Los Beatles han tenido algunas acojonantes. Hay una que me apasiona, Laurel Canyon (Prime Video), que es el desarrollo de la música rock desde los años 66, 67 hasta el 73, 74 en California, un poco como el principio de la eclosión de la ideología roquera que se mantiene prácticamente hasta ahora. Veo más esas cosas”.

Elvira Lindo: “Me inclino más por las miniseries”

La escritora Elvira Lindo, que este año publicó A corazón abierto, repaso del último siglo de España, homenaje a quienes lo protagonizaron y perfecto regalo de Reyes, está modificando sus hábitos de consumo respecto a las series: “Tengo series favoritas, muchas de ellas son de ficción, en esas he aguantado y he disfrutado que tuvieran muchos capítulos, pero ahora casi me inclino más por las miniseries porque estoy un poco harta de estar tan enganchada a una sola historia” dice, señalando una tendencia que no para de crecer, al ser idónea para las plataformas televisivas. Las series conclusivas de una temporada, muchas veces basadas en libro, otras no, pueden contar con repartos, guionistas y directores de lujo porque tienen final y permiten a las estrellas seguir con sus agendas, al tiempo que atraen a nuevos espectadores, como la escritora.

Aún así, Lindo sigue teniendo series de varias temporadas entre sus favoritas: “De todas formas, tengo las grandes en mi memoria y en mi corazón, como Mad men (Prime Video), Los Soprano, The restaurant (Filmin). También La amiga estupenda (HBO), también Borgen (Netflix). Pero siempre trato de mezclarlo con algo de realidad, de verdad”.

Ángeles González-Sinde: “Mi vocación de escritura nace de la televisión”

Ángeles González-Sinde, que fuera ministra de Cultura y presidenta de la Academia de Cine, y actualmente ejerce como guionista, la que siempre fue su profesión, explica su forma de enfrentarse a la ficción televisiva: “Soy una consumidora de series muy irregular. Soy una gran abandonadora de series, me parece que consumen mucho tiempo. Yo veo cine, así que la serie tiene que valerme realmente la pena. Tengo dificultades, por ejemplo, para encontrar series que me interesen y que coincidan con los criterios o los gustos de mi hija adolescente, porque ese es el único momento que pasamos juntas en toda la jornada, viendo algo por la noche y tengo que doblegarme y ver cosas que por iniciativa propia no vería. Paradójicamente, he sido una gran aficionada a las series”, señala también la exministra. “Cuando empecé a escribir en los años noventa, no se podía decir en alto porque no era una cosa muy prestigiosa, pero he visto todas las temporadas completas de Sensación de vivir, o Melrose place o La ley de Los Ángeles. Por supuesto de Luz de luna, por supuesto Treintaytantos, Roseanne, Frasier... (ninguna disponible en este momento). Era una gran consumidora de series y las series me han encantado siempre. Mi vocación de escritura nace de la televisión. Y tenía más mérito verlas porque solo podías el día que la emitían y no había repesca posible. Mis series favoritas clásicas son muchísimas, la que he citado y de las menos conocidas Cagney & Lacey me encantaba, esas dos mujeres policías, porque es un género que me gusta mucho, como pueden ser las obras de Andrea Camilleri, y esa parte que se incorpora de costumbrismo y de realismo social”.

Preguntada por series más recientes, González Sinde hace patria: “Aquí voy a recurrir a series españolas, porque me ha gustado mucho: Hierro (Movistar) me gusta mucho y me divierte Señoras del (H)ampa (Prime Video) porque es muy loca y porque las actrices me encantan, me encanta el reparto. Me gustó mucho la serie de Leticia Dolera, Vida perfecta, me gustó un montón, me gusta la serie de Berto Romero (Mira lo que has hecho, Movistar). Encuentro que él tiene un carisma y un encanto que se me hace irresistible. Dentro de hacer humor y hacer comedia, tiene mucha verdad y por eso nos cautiva”.

Boticaria García: “Mi serie favorita de todos los tiempos es ‘The good wife’”

Boticaria García, la divulgadora influencer que se prodiga en todas las pantallas informando sobre mascarillas, prevención del coronavirus o desmontando bulos relativos a la salud, hace memoria para citar sus ficciones favoritas: “Entre las series que me encantaron y que volvería a ver, Mad men sin duda. Pero si tuviera que elegir mi serie favorita de todos los tiempos sería The good wife (Prime Video). De hecho, a ratos veo The good fight (Prime Video, Movistar o Vodafone), su secuela. Y no puedo dejar de mencionar la serie que más me tuvo enganchada, no la que más me gustó, pero sí la que seguí como una auténtica fan, fruto de mi generación; Perdidos (Prime Video). Creo que esta serie fue un antes y un después en muchísimos aspectos, de la historia de las series”.

Daniel Écija: “Últimamente he visto mucho nivel. Estamos en un momento extraordinario”

Terminamos este recopilatorio con Daniel Écija, que aparece aquí como espectador pero es partícipe de muchas de las series elegidas como favoritas por los demás colaboradores de la sección, como 7 Vidas, Aída, Los hombres de Paco, y productor ejecutivo de Médico de Familia, Periodistas, Los Serrano y docenas de títulos y que ahora lidera la serie La valla (Atresplayer, Netflix), ha terminado de grabar la primera temporada de una nueva serie, Deudas, para Atresmedia y se encuentra ya en el rodaje de la siguiente temporada, la cuarta, de Estoy vivo, para TV1. Para este canal, la productora de Écija prepara también un formato de entretenimiento presentado por Dani Rovira.

A pesar de todo, Écija también tiene tiempo libre y dedica parte de él a las series. Le preguntamos si consigue separar el profesional del espectador: “Yo veo las series como espectador, sí logro distanciarme, a menos que sean muy malas. Entonces me distancio y me irrito enormemente, creo que como mucha gente y ahí ya sí miro cómo es el decorado, la luz, etcétera. Pero cuando una ficción está muy bien ejecutada, creo que consigue que tanto los que trabajamos como los que no trabajamos en esto nos dejemos llevar y volemos. A mí me ocurre, no tengo ningún conflicto ni tengo ninguna mirada profesional”.

Sobre sus gustos, destaca unos cuantos títulos: “Con la cuarentena tuve mucho tiempo para recuperar el tiempo perdido. He visto series espectaculares. Me volvió loco porque me encantó Succession (HBO). Me ha encantado Chernobyl (HBO), he estado viendo Mozart in the jungle (Prime Video), que no había visto y me habían recomendado. Me han parecido la primera temporada y la segunda extraordinarias. Me ha llamado la atención mucho Kalifat (Netflix), la sueca. He visto mucho nivel y se nota que estamos en un momento extraordinario”.

Y sobre esos títulos que se han convertido en clásicos personales, le es difícil acotar: “Las tres series que se me vienen ahora a la cabeza para hacer un pódium serían: de los ochenta Hill street blues, de los noventa Los Soprano y como comedia Friends (HBO), que me vuelve loco. Estas son tres series que me encantan, pero hay muchísimas, es dificilísimo, Breaking bad es maravillosa, pero es que si arranco… La ley de Los Ángeles me encantó, Urgencias, Louie…”. “No hay pódium, —concluye— hay decenas de series fantásticas”.