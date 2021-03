Ana Morgade: “He tenido que parar 'Killing Eve' porque me estaba meando de la risa”

Publicada el 19/03/2021 a las 06:00

La actriz, cómica y presentadora Ana Morgade recomienda a los lectores la serie Killing Eve para que la disfruten tanto como ella, en una de sus últimas colaboraciones, que nos ofreció antes de ser madre por primera vez el 16 de marzo pasado. “Me encantaría hablar con vosotros de esta serie que me fascina. Killing Eve tiene tres temporadas ahora mismo en el aire, falta una cuarta, que va a salir a fines de este año si todo va bien, tras la parada por la pandemia ¡Por favor!”, señala cruzando los dedos sobre esta producción británica cuya acción se desarrolla por toda Europa y que puede verse en HBO.

Morgade enseguida destaca uno de sus puntos fuertes: “Está basada en unos libros de un autor que se llama Luke Jennings —que yo no he leído—, pero Phoebe Waller-Bridge, a la que conoceréis seguro por Fleabag ha hecho una serie de cambios al adaptarla. Entre otras cosas, dando la vuelta al género a algunos protagonistas, haciendo que tenga más presencia femenina y también ha estado dirigiendo las temporadas”. Waller-Bridge, la deslumbrante actriz, guionista, directora, productora de carrera imparable, escuchó en una reunión que no sería creíble tener tantas mujeres protagonistas y, por supuesto, ese es el reto que le atraía, como explicaba a la revista Variety.

“La protagonista está en una crisis vital y si ella es Batman, aparece su Jocker personal”

“Voy a intentar destripar sin destripar, sin hacer spoiler, a ver si lo consigo —propone la humorista—. Una de las cosas que me parece un hallazgo fantástico es precisamente ese mucho peso de personajes femeninos en la trama sin que eso signifique que se menoscaben los masculinos, y me voy a explicar. La protagonista, Eve Polastri, que está encarnada por Sandra Oh, es una mujer, mayor de 30 años, cuya trama no gira en torno a nada romántico, es decir, tener pareja o encontrar pareja o deshacerse de su pareja. Está en una crisis vital brutal y, a partir de ahí, todo se desencadena cuando aparece, digamos, si Eve fuera Batman, su Jocker personal, Villanelle, que es una Jodie Comer que está espectacular. Y ahí se empieza a liar parda”.

Estas protagonistas, que dan una vuelta de tuerca al clásico del cazador cazado, eran ya la base de la historia original: “Son dos mujeres que llevan principalmente la trama. Después hay varios personajes secundarios de mujeres que también llevan la acción y sin embargo, los secundarios masculinos no son ‘clicheteros’ como suele suceder al revés, es decir, no hacen el típico papel soso de ‘el novio’, ‘el hermano’ o ‘el padre’, tienen su propia especificidad y funcionan fantásticamente en la trama. Pero algo que es muy agradecido, y que es muy fresco, y que es nuevo, y que es una lección de nuevas dramaturgias es que las protas son mujeres y que sus problemas no giran en torno a lo que les ha hecho un hombre o lo que les pasa a los hombres”.

“Mezcla con inteligencia y delicadeza thriller, costumbrismo y comedia descacharrante”

Según su productora ejecutiva, la policía del MI6 encarnada por Sandra Oh es una agente, pero claramente no del tipo de 007. “Si se oye un ruido fuerte en su casa corre a esconderse” dice Waller-Bridge. Este tipo de construcción de personajes permite uno de los elementos que también destaca Morgade: “Otro de los grandísimos aciertos que para mí tiene la serie es la inteligencia y la delicadeza con la que mezcla géneros que en principio no suelen ir unidos. Por un lado tienes toda una trama de puro espionaje casi al estilo del thriller clásico, con líneas políticas, traiciones y cuestiones policiales. Tienes un montón de eso, incluso llegando al límite de absoluta acción, pero después tienes una trama más costumbrista, digamos, donde te enfrentas a todas las crisis internas que tienen los personajes principales y luego, por supuesto, mezcla unas secuencias de humor que son descacharrantes. Es verdad que yo soy muy fan de la comedia, pero es que hay momentos en los que he tenido que parar la serie porque me estaba meando de la risa”.

“Tanto Jodie Comer como Sandra Oh, —añade Morgade sobre las protagonistas que sustentan la historia— están absolutamente espectaculares y manejan super bien todo ese cambio de género: en secuencias que son más emocionales, donde tienen que hablar de sus sentimientos, de sus secretos, de su personalidad, están increíblemente finas, y en las que tienen que hacer sketches de comedia pura están desternillantes. En los momentos en los que tienen que hacer secuencias de acción dan absoluto miedo y están brillantísimas”.

“Me comí la primera temporada de una tacada, así es de adictiva”

La recepción de la producción ha sido magnífica en un contexto de cientos de ficciones televisivas estrenadas cada año: “La serie se ha hinchado a conseguir premios, evidentemente, porque está ya más que consagrada —abunda Morgade—. La primera temporada, que fue en 2018, me la comí de una tacada, para que os hagáis una idea de lo adictiva que puede llegar a ser esta serie. Y es cierto que el resto de temporadas desarrollan una trama en la que, como la primera es tan explosiva, es muy difícil mantener el ritmo, pero como te enamoras irremediablemente tanto de Eve como de Villanelle, no puedes evitar seguir viendo exactamente hasta dónde pueden llegar porque, no quiero hacer spoiler, ya lo he dicho antes, pero realmente, ¡cómo empieza la serie y cómo acaba! ¡Bueno, Bueno...! Y como anécdota, que estas cosas siempre me gustan, hay una parte en la segunda temporada que está rodada en Barcelona y te hace ilusión”.

Otra curiosidad es que el personaje de Villanelle, la asesina protagonista de la serie, está inspirado en los libros de Jennings en la sanguinaria etarra Idoia López Riaño, la Tigresa. El autor buscaba la combinación de psicopatía y fuerza sexual. Fue la adaptadora, Phoebe Waller-Bridge, la que la hizo divertida por su absoluta falta de convencionalismo y cuando simpatizamos con ese rasgo llegan sus acciones que crean una conmoción.

El autor original, Jennings, ha seguido publicando novelas sobre los personajes que divergen del desarrollo de la serie. Mientras tanto, en la versión televisiva, Phoebe Waller-Bridge, se fue quedando solo como supervisora y eligió a directoras y guionistas mujeres para el desarrollo de las temporadas dos, tres y cuatro. En la segunda, la productora ejecutiva es una cara conocida para cualquier persona interesada en las series, la intérprete de Camilla Parker Bowles en The Crown, también guionista y amiga de Waller-Bridge, Emerald Fennell, y en la esperada cuarta, que según han anunciado sus productores será la última, la guionista será Laura Neal, que también lo ha sido de la muy recomendable Sex education. No se ha descartado que haya alguna secuela de Killing Eve.

Tendría lógica, vista la fuerza del tono y los personajes que se han creado en esta ficción, sobre la que concluye Ana Morgade: “Me encantaría que vierais esta serie y estoy segura de que os va a enganchar muchísimo, como a mí, y de que os vais a enamorar de los personajes principales, de Eve porque tienes que quererla, porque es maravillosa, y de Villanelle, contra todo pronóstico, porque es un ser horrible y abominable, pero te encanta también, y no digo más”.