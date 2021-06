Irene Villa ante el próximo final de 'This is us': "Yo la estiraría eternamente"

Publicada el 04/06/2021 a las 06:00

Cuando estalló la bomba que ETA había colocado bajo el coche de su madre, los cámaras y fotógrafos estaban cerca. Era el segundo atentado esa mañana en la zona. Eso convirtió a la entonces niña de doce años Irene Villa y a su madre, María Jesús González, malheridas en la calle, en la imagen del horror. Poco a poco, durante los treinta años transcurridos desde ese 17 de octubre de 1991, Irene Villa se ha transformado en comunicadora y en un icono de superación personal. Ese positivismo inquebrantable que le caracteriza le ha llevado también a elegir la serie que recomienda a los lectores, This is us.

Se trata de un prestigioso drama del cual hay disponibles 78 episodios en Prime Video y que acaba de anunciar que su próxima temporada, la sexta, será la última. Hay quien prefiere que las series no se alarguen indefinidamente, no es el caso de Irene Villa, quien "como fan yo estiraría la serie, la haría perpetua, eterna".

"He llegado a verla cuando hacía la comida y al ir al baño"

Y como fan ha visto la serie: "El primer capítulo es raro y no engancha tanto, pero una vez que entras en la trama de los tres hermanos no puedes soltarla. Recuerdo bajarme los capítulos en el teléfono y tener que verla incluso cuando hacía la comida, al ir al baño. En los viajes de esquí, que tuve bastantes la temporada pasada, iba las cuatro o cinco horas a Granada en la furgoneta con el móvil bien cargado de batería para ver los capítulos, sin poder parar, uno detrás de otro. Un atracón".

This is us iba a ser una película sobre unos octillizos, pero al transformarse en serie pasó a ser la historia de unos trillizos que cumplen 36 años, y de sus padres, a los cuales también se sigue en el pasado, cuando tenían su edad. A partir de ahí se profundiza en este grupo y sus mundos: "A mí lo que más me emociona son las personas, las familias, las relaciones —afirma Villa—, y esta serie justo engloba lo que ocurre con las relaciones interpersonales, las cosas buenas, las malas, las diferentes formas de comunicarse, cuando hay falta de comunicación, la rencillas que a veces se crean entre los hermanos, cómo las superan. Pero lo que más me emociona son las buenas intenciones de un padre y una madre completamente entregados a sus hijos. Como madre me identifico un montón con Rebeca".

Nada más nombrar a un personaje salta a los demás: "La que me encanta por ejemplo es la hija, Kate. La verdad es que creo que me gustan todos los personajes de This is us. Son para comérselos, con sus luces y sus sombras. Me encanta que la serie ponga el foco también en las miserias de cada uno, porque por supuesto que todos las tenemos aunque mostremos el lado bonito y bueno. Sufrimos, lloramos, a veces metemos la pata. Por eso esta serie tiene esa magia de saber que no todo es perfecto, que vemos siempre la parte bonita, pero a lo mejor la parte fea es la que nos hace también ser como somos. Me he emocionado, he llorado, he reído y por eso la recomiendo".

"Me encanta como está tratada la diversidad, no es un personaje suelto, son los protagonistas"

Una de las banderas de Dan Fogelman, creador de la serie, y también guionista en películas como Cars, Cars 2 o Crazy, stupid, love, es la diversidad. Su hermana lidia con su sobrepeso, asesora en la serie y ha servido de inspiración para el personaje de Kate. La serie cuenta con varios guionistas y directores y personajes afroamericanos: "Me encanta cómo está tratado este tema porque está de moda introducir a lo mejor a una persona en silla de ruedas…, pero, en este caso, son los protagonistas —señala al respecto Irene Villa—. Uno es una persona negra adoptada por un matrimonio blanco en los ochenta, una pareja que te la comes. Además de guapísimos y simpatiquísimos, son amorosos, adoptan este bebé, es una lección de amor, de valentía, de humanidad. Y me encanta que el director tenga una hermana obesa porque, efectivamente, creo que está tratada con mucho cariño la obesidad, y nos podemos identificar muchísimas mujeres con Kate aunque no la tengamos porque esa no aceptación en algún punto a todas nos ha pasado. Ese miedo, esa culpa, muy de madre también. Kate es un personaje adorable, puro amor y, sin embargo, lo que sufre. Me encantaría coger el teléfono y decirle: ‘Kate, tía, pasa de esto’".

La serie combina diferentes momentos temporales. Para Irene Villa, esta estructura es perfecta para analizar los comportamientos: "Una vez que entiendes esos flashbacks y ese volver al presente, también hacia delante… me parece alucinante, porque es verdad que todo en esta vida te condiciona, algo que has vivido en tu niñez y en tu adolescencia puede condicionarte en el presente en tu adultez, esa frase que escuchaste, eso que viviste, ese médico que de repente te dice algo que se te queda clavado, de pronto cobra sentido, o cierras el círculo, o se coloca la pieza del puzle que faltaba".

"Es estupendo que tengan que ir al psicólogo. En EEUU está normalizado, aquí nos cuesta"

Y en ese sentido encuentra otro aporte: "Es estupendo también que tengan que ir al psicólogo. En Estados Unidos está muy normalizado, pero aquí todavía nos cuesta y sin embargo creo que es un empujón y una ayuda clave para que el resto de tu vida vaya sobre ruedas. A veces hay tropiezos y momentos duros en los que una ayuda terapeútica te cambia la vida".

Dan Fogelman es un maestro en combinar problemas y alegrías. A Irene Villa le atrae lo que consigue transmitir: "Autoconfianza, motivación, me encantan estos valores que la serie refleja y expresa. Y como ese padre motiva a sus tres hijos, les llama ‘the big three’, osea, sois grandes los tres, cada uno con vuestros condicionamientos, peculiaridades, pero sois los tres fenómenos. Esta es la labor de los padres. Estoy en línea perfectamente con ese padre que quiere empoderar a sus tres hijos. Es que es preciosa la serie".

"Con esta serie me voy a la cama con una sonrisa de oreja a oreja"

A pesar de que This is us ha provocado ríos de lágrimas, consigue dejar buen sabor de boca a sus seguidores, entre ellos a Irene Villa: "Con esta serie me ha pasado una cosa muy curiosa y es que te vas a la cama con una sonrisa de oreja a oreja. Yo me he visto a mí misma viendo la serie como: ‘Ay, qué bonito es el amor, y qué bonita es la familia’. Con sus miserias y con sus cosas buenas, me parece una serie que te da placer. De hecho, la estoy viendo por segunda vez, y si estoy agobiada, o estresada, el mundo se para y me crea emociones muy positivas".

La forma de consumir las series a demanda en plataformas hace que se pierda a veces el juego de comentarlas juntos que aportaba la televisión generalista. Irene Villa ha conseguido tener su grupo de cómplices en esta ocasión: "Disfruto mucho de las tertulias acerca de This is us porque me la recomendó una mamá del cole, yo a su vez a mi madre y a la chica que me ayuda. La vemos cada una en su momento, porque es verdad que ahora esto está muy individualizado, pero me encanta la polémica que surge: ‘Kevin tenía que haber hecho lo otro’. ‘A Kevin se le perdona todo porque está buenísimo, vale, pero Randall, respira, Randall’... La serie tiene esos personajes tan profundos que les llegas a conocer y entiendes por qué actúan como actúan. Uno le justifica, otro le defiende, el otro le ataca. Se crean debates con opiniones de todo tipo".

Villa está recuperando poco a poco la presencialidad en los eventos y congresos en los que participa y acompaña a su hermana, que dirige la Fundación Irene Villa, mientras espera una revisión en un tornillo de una de sus piernas, lo que le ha hecho volver a sus muletas. "He decretado que 2021 es mi año", afirma. Añade que quiere contagiar en sus colaboraciones "humor, esperanza, alegría, empoderamiento para sacar el talento que cada uno tiene" y encuentra en This is us "mucha psicología, te da confianza en la vida, en esa oportunidad que nos brinda cada día, mente de principiante, hoja en blanco, y decir: ‘No me importa lo que he sufrido, lo que ha pasado, cómo me han tratado, yo lo voy a hacer bien’".