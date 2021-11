'The morning show', abuso y caída de los famosos

Publicada el 20/11/2021 a las 06:00

The morning show es entretenimiento de lujo. A quince millones de dólares el episodio. Puede que no suponga para Apple TV+ lo que Los Soprano fue en su momento para HBO, pero es una mirada adulta e inteligente a varios asuntos relevantes de la sociedad en este momento en el que nos ha tocado vivir. Este viernes se estrenó en Apple TV+ el décimo episodio, con el que termina la segunda temporada. El último confirmado hasta el momento, puesto que aún no hay noticias ni de su renovación ni de su cierre.

La serie sigue la caída en desgracia de un queridísimo y muy amable presentador de televisión matinal, del que se descubre que también es un depredador sexual. Lo interpreta el entrañable Steve Carrell. Su compañera en pantalla, su "esposa televisiva" hace años es Jennifer Aniston, cuyo personaje pasa de amiga perfecta a canceladora en unas horas. Le ayuda a hacer la transición el que su brújula ética tenga muy en cuenta lo que de bien en cámara. Y sustituye al presentador una periodista aún no maleada por la fama y limpia ante el escándalo a la que pone cara Reese Witherspoon.

El drama televisivo más caro de la historia

Las dos protagonistas femeninas de la serie son también productoras ejecutivas del proyecto, ambas desde sus propias compañías audiovisuales. Cada una se embolsa dos millones de euros por entrega solo como intérpretes, a parte de su cuota de beneficios como empresarias. Esta partida contribuye a que la serie sea el drama televisivo más caro hecho nunca, sólo superado por series de ciencia ficción, bélicas o de fantasía.

Este supone el segundo encuentro en televisión de ambas, tras el paso durante dos episodios de Witherspoon por Friends hace ya más de 20 años, interpretando a la hermana pequeña de Rachel, personaje que encarnaba Aniston.

El argumento que las ha reunido se basa remotamente en un libro, Top de las mañanas: dentro del mundo asesino de la televisión matinal, de Brian Stelter. El volumen se centraba en la rivalidad entre dos programas clásicos, Good morning America y Today, y la sustitución de Meredith Vieira por Ann Curry como presentadora. Stelter ha sido redactor en The New York Times y tanto su esposa como su anterior pareja han trabajado haciendo pantalla en la televisión diurna.

Apple TV+ despidió al primer encargado del proyecto

El encargo de adaptar el escrito recayó en primer lugar en Jay Carson, antiguo jefe de prensa de Hillary Clinton entre otros puestos en el mundo de la política, que había asesorado y participado en la producción de House of cards y que estaba dando al material un tono político. Apple TV+ terminó despidiendo al guionista por diferencias creativas, según hicieron público, y la plataforma y el escritor se sometieron a un proceso de arbitraje que garantizó a Carson el título en exclusiva de creador de la serie.

Le sustituyó una veterana guionista y productora, Kerry Ehrin, que derivó la narración al fenómeno del #MeToo, que también tuvo en Estados Unidos un escándalo notorio en el mundo de la televisión matinal. Los sucesos relatados en la serie recuerdan a lo vivido por Matt Lauer.

Un presentador abusador sexual inspirado por un caso real

Lauer había sido una cara popular de televisión durante toda su carrera hasta que una empleada de la cadena en la que trabajaba, la NBC, le acusó de acoso y surgieron rumores de que la emisora había hecho oídos sordos a varias quejas similares previas. La revista Variety informó de al menos diez acusaciones graves sobre su comportamiento sexual. Lauer tenía en su camerino un botón bajo la mesa que cerraba la puerta a distancia. Con él podía encerrar a una mujer por sorpresa. La serie reproduce fielmente este detalle, por ejemplo.

Kerry Ehrin se pensó mucho si debía embarcarse en un proyecto ya empezado, con un equipo de guion creado por otra persona y al que había que cambiar completamente el tono. Cuando se incorporó, aportó su gran oficio, adquirido en series en las que ha trabajado, desde Luz de Luna y Aquellos maravillosos años hasta la más reciente Bates motel. Según contó a Vanity Fair, "la forma en la que la gente apoya el éxito y la fama y el poder… esa es la historia que yo quería contar".

La compleja psicología de los famosos

Y es en las sutilezas de la fama y el poder en las que se mueve mejor la serie. Jennifer Aniston ha vuelto a ser protagonista en televisión por primera vez después de Friends. Su personaje, Alex Levy, profundiza en las peculiaridades de la psicología de una famosa multimillonaria. Tratada como una niña mimada, es egoísta y superficial por un lado, superviviente y luchadora por otro y a la vez está aterrada y es vulnerable por exponerse constantemente a la opinión de la audiencia.

En un argumento clásico, que siempre funciona, la estrella consagrada se ve amenazada por la estrella emergente. Reese Witherspoon se contrapone con su autenticidad a su compañera en pantalla y se desarrolla entre las dos una relación compleja y nada previsible. Ya no estamos solo en una batalla de miedos y egos, sino en una relación entre mujeres poderosas, que buscan sus propios caminos y pueden convivir.

Tras el escándalo sexual en la cadena, la cultura del ocultamiento de los abusos de los poderosos se solapa con la cultura de la cancelación. The morning show no da soluciones perfectas. Nadie está cómodo con su posición en un ambiente obligado a dar buena imagen, sea real o no. Como dice Reese Witherspoon: "Creo que la primera temporada va de la tormenta antes de la revolución y la segunda de, vale, ha ocurrido la revolución, ¿Quién está al mando ahora? ¿Cuáles son las reglas?".

La segunda temporada tampoco consiguió ser tranquila para sus guionistas. Ya había incluso empezado la grabación cuando llegó la pandemia. Se desechó lo grabado y comenzó una reescritura que sitúa la acción en los primeros meses de 2020, cuando las aguas se retiran suavemente de la costa anunciando un tsunami. "Es como si vieras una película de terror, en la que el público sabe que viene el monstruo, pero los personajes no", señala el actor Mark Duplass sobre el tratamiento que se da al virus. Duplass, también director, productor y guionista en otros trabajos, interpreta a Chip, productor y asistente de la estrella encarnada por Aniston y que crea con ella una relación de codependencia asimétrica fascinante y muy reconocible en el mundo de los poderosos. Él la odia, la ama y no puede vivir sin ella. Ella le ningunea y no puede vivir sin él.

Reese Witherspoon, actriz y empresaria de éxito

Mención especial merece siempre Reese Witherspoon. Encadena un acierto tras otro. Ha sido señalada por la revista Forbes como la actriz más rica del mundo. Es un dato engañoso, porque no lo ha conseguido como intérprete ni por su caché. Ha sido como empresaria y promotora de proyectos. Como tal ha vendido un paquete de la productora que creó en 2016, Hello Sunshine, por 400 millones de dólares. La empresa se ha especializado en localizar historias escritas por mujeres que cuenten historias de mujeres y producir series con dirección y elenco eminentemente femenino. Algunos de sus grandes éxitos han sido Big little lies (HBO Max) y Little fires everywhere (Prime video).

Witherspoon es una mujer de acción que se hartó de escuchar en los despachos de los grandes estudios que ya se había hecho una película con protagonista femenina ese año, por ejemplo, y que por tanto ya no se podía hacer otra. Para ella, el nuevo mundo de la producción que han traído las plataformas, basada en los datos, ha demostrado que aquellas decisiones se tomaban de una forma sesgada en perjuicio de las actrices y de las mujeres. Esta serie es un ejemplo más.