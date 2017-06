Marisa Predes, Juan Diego Botto, Pepe Viyuela, Astrid Jones, Dayana Contreras y Carlos Olalla protagonizan la campaña Imagínate , que ha puesto en marcha la ONG SOS Racismo, con motivo del d"Imagínate que un día sales a las calle y dos hombres te obligan a meterte en un coche", dice Pepe Viyuela nada más empezar el vídeo. Este miércoles es el día por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones y SOS Racismo Madrid insiste así enLa ONG concibe los Centros de Internamiento de Extranjeros, en los que se priva de libertad a las personas "por una falta burocrática o administrativa, no un delito" . Así, en la campaña, lo ejemplifican narrando la historia de un migrante que acaba en uno de estos centros por no haber podido renovar sus papeles después de haber perdido el trabajo.SOS Racismo denuncia queporque excluye a los inmigrantes, entre otras cosas, del derecho a la libertad ambulatoria o a una defensa legal efectiva."Por este motivo", señala la organización,, "SOS Racismo lanza Imagínate, una forma más de denunciar las vulneraciones que se producen en esos centros".Según el Servicio Jesuita de Migrantes los Centros de Internamiento para Extranjerosy no cumplen con la función principal para la que fueron creados, es decir, servir como medida cautelar ante una expulsión. Así lo expresan en el Informe sobre los CIE 2016 '25,66: Media de repatriaciones diarias , en el que, entre otros datos, señalan que 7.597 personas fueron internadas en los CIE españoles en 2016, 5.695 de ellas tras su llegada a las costas españolas en una zodiac o patera, y entre ellas, había 513 mujeres y 51 menores. De todas ellas,, y por tanto dos de cada tres (un 29 por ciento) quedaron en libertad.