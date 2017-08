El Museo Arqueológico Nacional refuerza el control de plagas tras detectar una hormiga en la Dama de Elche

Compromís pide su regreso a la Comunitat Valenciana

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) ha iniciado la revisión de la estanqueidad de sus vitrinas y ha reforzado el sistema de control de plagas tras detectar el pasado viernes 25 de agosto laen la vitrina de la Dama de Elche La escultura, al estar realizada con material inorgánico (piedra caliza), no puede ser afectada por los insectos. En todo caso, los expertos en conservación del museo han realizado una revisión de la pieza y se encontraría"El museo está sujeto a un protocolo de conservación preventiva y lleva a cabo revisiones y limpiezas de manera sistemática en el interior de las vitrinas.ni generar alarmas ya que han funcionado todos los protocolos", ha señalado el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente.Por su parte, el director del museo, Andrés Carretero, ha indicado que "los técnicos y personal de sala del Museo han actuado con rapidez". "Tan pronto detectaron la presencia del pequeño animal en la vitrina avisaron al departamento de Conservación para proceder a su eliminación y retirada. Posteriormente se ha realizado un tratamiento rápido de desinsectación y desde entoncesen esta u otras instalaciones expositivas del museo", ha añadido.La empresa instaladora de las vitrinas llevará a cabo este miércoles 30 de agostode las mismas para conocer por dónde pudo acceder el insecto y aplicar las medidas que se consideren oportunas para que un incidente así no se vuelva a producir.Compromís ha pedido este martes explicaciones al Gobierno sobre la presencia de una hormiga dentro de la vitrina que guarda el busto de la Dama de Elche en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid, tal y como recoge un vídeo grabado por un visitante del centro compartido en Twitter. A su juicio, el centro no es el idóneo para albergar esta obra yA través de una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo, registrada en el Senado, la formación valenciana denuncia que, la presencia de estos insectos, evidencian el fallo de "todos los protocolos básicos y mínimos" del museo y asegura que, Elche.A su juicio, esque sólo entiende que la capital ha de disfrutar y ofrecer los principales reclamos arqueológicos" a pesar de ser una ciudad que "no ha aportado nada significativo" a la colección. "Retiene todo el legado de otros territorios", señala en el texto el representante de Compromís en la Cámara Alta, Carles Mulet , que ha firmado la iniciativa.El senador recuerda en el documento que la salida de la Dama de Elche de esta ciudad "estuvo rodeada de una" para ser expuesta en el Museo del Louvre, para después, en 1941, "ser donada a la Dictadura de Franco" y llevada al Museo del Prado. "En 1965 pasó al Museo Arqueológico Nacional donde se expone junto a otras piezas y damas íberas", explica Compromís.Mulet ha afirmado que si Madrid no sabe custodiar la Dama, que se la dé al pueblo valenciano a quien, a su juicio, pertenece. Para el senador, esta es la forma paraDel mismo modo, la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Patrícia Macià , ha anunciado queal Ministerio de Cultura y al Museo Arqueológico Nacional (MAN) por este incidente. Al respecto, Macià ha explicado que se buscará "saber, más que nada, qué ha pasado" y si es "normal que pasen estas cosas, porque a lo mejor ha pasado más de una vez y son cuestiones que se solucionan rápido".