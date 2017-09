Triunfal debut de Guillermo del Toro con 'La forma del agua' en Venecia

Tal vez a Alberto Barbera, director de la Mostra de Venecia y alérgico a los talentos iberoamericanos (este año no hay cine hispano en la competición), por mucho que ganen premios en su certamen, ley programar al tercero de los "Tres Amigos" como los denominó la prensa de Hollywood, para abrir su festival. Antes queinauguraron el certamen veneciano y luego ganaron el Oscar, pero lostardaron apenas 24 horas en quedar desenmascarados. Barbera prefirió a Alexander Payne y a su a ratos divertido pero no tan brillante Una vida a lo grande en vez de arrancar con La forma del agua, de Del Toro, que probablemente quedará como, así como la más redonda tal vez de su carrera.Había muchas esperanzas, una gran expectación, ante el, y a pesar de ello, nadie parece mostrarse decepcionado. Esta historia de amor, fantasía, xenofobia y Guerra Fría ha emocionado y seducido a críticos y espectadores. Los primeros comentarios de los primeros no pueden ser más auspiciadores. El generó fantástico no es el favorito de la Academia de Hollywood, pero lo más probable es que La forma del agua, que luego se verá en Toronto, Telluride, Londres y otros festivales,"Es un", dijo Del Toro a los periodistas que le aplaudieron en Venecia. Esta fábula que se desarrolla en los primeros años 60 del pasado siglo, cuando Estados Unidos buscaba todo tipo de armas y argucias para un potencial enfrentamiento con la Unión Soviética, sigue la, en la que experimentan con una extraña criatura anfibia amazónica."Siempre he creído que la fantasía es un género muy político.", comentó el mexicano, que considera que a pesar del más de medio siglo transcurrido, su historia está más vigente que nunca. "Es una película del 62 pero es de hoy. Cuando hay quien dice que América debe ser 'grande de nuevo' es como regresar al 62., eran los mismos de aquella época, hasta que mataron a Kennedy", comentó el autor de Pacific Rim y El laberinto del fauno.La forma del agua puede ser. Su protagonista, Elisa, genialmente interpretada por la británica Sally Hawkins, es una mujer de carne y hueso, sola, que se masturba y cuyaincluye sexo. "No es algo platónico", detalló Del Toro sobre la relación de su pareja protagónica.En la actitud frente a ese extraño ser humanoide, está elen un país donde los seguidores del presidente miran con recelo, ese "miedo" enfrentado al amor, a sus compatriotas y a los extranjeros en general., aseguró Del Toro, muy activo en las redes sociales La presentación mundial de La forma del agua ha coincidido con la noticia del, el remake de Viaje alucinante , clásico de la ciencia ficcion estrenado hace medio siglo, que produce con la Fox James Cameron. El estudio esperará a que el mexicano lance en diciembre su último trabajo en salas y según las perspectivas de cara a los Oscars se pondrá en marcha la producción de su siguiente trabajo.