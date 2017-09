El drama conyugal francés 'Jusqu'à la garde' salva la despedida de la competencia veneciana

La ópera prima del francés Xavier Legrand,(Hasta la custodia),del paquete de producciones italianas, la coproducción entre Bélgica y Franciapara mayor gloria de su omnipresente protagonista,, seria candidata a la Copa Volpi este sábado.Melodrama conyugal sobre situaciones frecuentes en los divorcios, donde los hijos sufren y son manipulados por ambas partes,, escrita y dirigida por Legrand, sigue el enfrentamiento dentro y fuera de los tribunales de unos recién divorciados por la custodia de su hijo menor., y él convence con sus lágrimas al juez para que dictamine una custodia compartida. La sentencia no logra apaciguar las relaciones entre la pareja.La virtud del film francés, protagonizado por Denis Ménochet y Léa Drucker, esni buscar el amarillismo o la lágrima fácil, partiendo del drama familiar para acabar casi en el thriller de terror psicológico. Los conflictos de pareja, que sacan a relucir lo peor del ser humano, y en los que los hijos son con frecuencia víctimas de la manipulación, cuando no directamente de la violencia –plantea el debutante cineasta galo, quien fue candidato al Oscar con un corto de la misma temática– se desarrollan paradójicamente en lugares, nuestras propias casas,Por su parte, el italiano Andrea Pallaoro se fue hasta Bruselas (cosas de las coproducciones) para contar con la complicidad de la gran actriz británica Charlotte Rampling la historia deEsta vez no por desavenencias conyugales, sino porque ha sido encarcelado por un crimen sin sentido. Su concepto del amor y la lealtad le hacen caer por la pendiente de la desesperación ante la ausencia de quien fuera su pareja por décadas.Como buen melodrama intimista,. Todo el peso y la credibilidad de la película recaen en la habitualmente estupenda Rampling, quien pel premio a mejor actriz, ya que por lo demás, la cinta italiana es más bien plúmbea.A pocas horas de conocer el palmarés, la impresión que ha dejado el cine italiano, con cuatro títulos injustificadamente en la competencia, es negativa. Sólo se ha salvado de la quemapara el que incluso algunos piden premio, lo que generaría cierto revuelo. El jurado, que preside la actriz estadounidense Annette Bening, no lo tiene fácil. Ojalá exhibade la casi obra maestra del mexicano Guillermo del Toro La forma del agua / The Shape of Water, a pesar de pertenecer a un género no tan apreciado en "sesudos" festivales como este. Lo veremos en la noche de este sábado.