El Festival de San Sebastián arranca con la nueva película de Wim Wenders

Sección oficial de Zinemaldia

La 65ª edición del Festival de San Sebastián arranca este viernes con dos grandes nombres del panorama internacional:. El primero inaugura el certamen con la proyección de su nuevo filme,, una historia protagonizada por Alicia Vikander y James McAvoy en la que la primera va al rescate del segundo, secuestrado en Somalia por terroristas yihadistas. El filme se verá tras la gala inaugural, en la que se entregará también el Premio Fipresci de la crítica internacional al cineasta finlandés por, el último trabajo de Kaurismäki.La actriz Leticia Dolera y la presentadora de televisión Anne Igartiburu serán las encargadas de conducir la gala, que se celebrará a partir de las nueve de la noche. En ella, algunos de los cineastas que formarán parte de la programación del festival presentarán las películas y proyectos y el Jurado Oficial de esta edición,, hará una breve intervención, como recoge la agencia Europa Press. Durante esta edición del Zinemaldia, que concluirá el 30 de septiembre, se hará entrega de tres Premios Donostia, que recogerán los actoresy la directora francesaAdemás de los tres Premios Donostia, visitarán el festival figuras del cine como el actor James Franco, que competirá por la Concha de Oro con su película The disaster artist; Glenn Close, que clausurará la sección con La buena esposa; o Alicia Vikander, para promocionar la mencionada Inmersión. Además, pisarán la alfombra roja, que asistirán a la clausura de la sección con, que retrata la historia de amor entre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar (el propio Bardem) y la periodista Virginia Vallejo (Cruz).Entre las películas españolas que lucharán por la Concha de Oro, se encuentran, de Manuel Martín Cuenca,, de Aitor Arregi y Jon Garaño —un nuevo trabajo, en euskera, de los creadores de Loreak—, y, de Antonio Méndez Esparza. En la Sección oficial, pero fuera de competición, está también, de Alberto Rodríguez (La isla mínima, Grupo 7), la primera serie en entrar por la puerta grande del certamen. También podrá verse, de Sergio G. Sánchez, y, de Fernando Franco, dentro de las proyecciones especiales.Además, en el marco del festival, el actorrecibirá este sábado el Premio Nacional de Cinematografía de manos del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, durante un acto que tendrá lugar en el Edificio Tabakalera de San Sebastián.Inmersión, de Wim Wenders. Alemania-Francia-EspañaLa buena esposa, de Björn Runge. Suecia-Reino UnidoAlanis, de Anahí Berneri. ArgentinaBeyond words, de Urszula Antoniak. Polonia-Países BajosDer hauptmann / The captain, de Robert Schwentke. Alemania-Francia-PoloniaEl autor, de Manuel Martín Cuenca. España-MéxicoHandia, de Aitor Arregi y Jon Garaño. EspañaLa douleur / Memoir of pain, de Emmanuel Finkiel. FranciaEl león duerme esta noche, de Nobuhiro Suwa. Francia-JapónLe sens de la fête / C'est la vie, de Olivier Nakache y Éric Toledano. FranciaLicht, de Barbara Albert. Austria-AlemaniaLa vida y nada más, de Antonio Méndez Esparza. España-EEUULove me not, de Alexandros Avranas. Grecia-FranciaNi juge, ni soumise / So help me god, de Jean Libon e Yves Hinant. Francia-BélgicaPororoca, de Constantin Popescu. Rumanía-FranciaSoldatii. Poveste din Ferentari / Soldiers. Story from Ferentari, de Ivana Mladenovic. Rumanía-Serbia-BélgicaSollers point, de Matthew Porterfield. EEUU-FranciaThe disaster artist, de James Franco. EEUUUna especie de familia, de Diego Lerman. Argentina-Brasil-Polonia-FranciaLa peste, de Alberto Rodríguez. España (Fuera de competición)El secreto de Marrowbone, de Sergio G. Sánchez. España (Fuera de concurso)Au revoir là-haut / See you up there, de Albert Dupontel. Francia (Proyecciones especiales)Morir, de Fernando Franco. España (Proyecciones especiales)Uchiage Hanabi, shita kara miruka? Yoko kara miruka? / Fireworks, should wee see it from the side or the bottom?, de Akiyuki Shinbo y Nobuyuki Takeuchi. Japón (Proyecciones especiales)Las maravillas del mar, de Jean-Michel Cousteau y Jean-Jacques Mantello. Reino Unido-Francia (Proyecciones especiales)