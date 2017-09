El Gobierno anuncia que bajará el IVA del cine al 10%

El Gobierno ha anunciado oficialmente este viernesdel 21% al 10%. La noticia ha llegado de Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros. El dirigente del PP ha asegurado que se trata de una "buena noticia" para el sector, y que la medida se incluirá, todavía en proceso de negociación.El anuncio llega después de varias informaciones contradictorias sobre el tema. Primero fue Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, quien aseguró a principios de septiembre que "en un plazo muy reducido" se procedería a rebajar la tasa, aumentada en 2012 del 8% al 21% y desde entonces el mayor campo de batalla del sector. "Antes de que termine el 2018 lo veremos. Yo creo que lo veremos en los próximos Presupuestos", llegó a decir. La noticia fue acogida con alegría por el sector, que se quedó al margen de la reducción de la que se beneficiaron los espectáculos en vivo y que entró en vigor el pasado junio.Pero poco después la Secretaría de Estado se apresuró a precisar que el anuncio del secretario de Estado era más "un deseo" que una realidad firme, ya que los Presupuestos se estaban elaborando todavía y, argumento utilizado con frecuencia por el Ministerio.Sin embargo, este jueves Méndez de Vigo volvió a asegurar que la tasa se bajaría "pronto" , precisando que debería ser el ministro de Hacienda el que concretara los plazos. "Yo he dicho que bajaríamos el IVA cuando pudieramos, pero tenemos que cumplir la senda del déficit;y lo hará cuando toque", reiteró en una entrevista en Onda Cero recogida por la agencia Europa Press. Ha sido finalmente Méndez de Vigo, un día después, el que ha hecho pública la noticia.ya acordaron, en el marco de las negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy, la bajada del IVA cultural. Sin embargo, durante la concreción de los pasados Presupuestos, el cine se quedó fuera de la reducción, algo que Ciudadanos defendió, no como un castigo al sector, sino una decisión exclusivamente económica. El jueves, Ciudadanos hizo público el nuevo acuerdo para 2018, sin que recibiera la confirmación del Gobierno hasta el viernes.El Gobierno asegura que el paso del 21% al 10% en el IVA al cine supondrá dejar de recaudar 60 millones de euros. Antes del anuncio oficial del ministro, fuentes ministeriales aseguraban a Europa Press que, de no incluirse la medida en los Presupuestos de 2018, se tramitaría a través de las cámaras.