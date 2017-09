Festival de San Sebastián

Casi en el meridiano de este festival , se presentaron este lunes tres películas en su sección oficial, la coproducción mayoritariamente argentina Una especie de familia, del director argentino Diego Lerman, la austríaco-alemana Licht, y la greco-francesa Love me not. Fuera del concurso,, que vino a presentar su documental marino Wonders of the Sea La cinta argentina Una especie de familia, ya vista en Toronto y estrenada en cines australes, que protagoniza la inconmensurableHabía importantes expectativas ante esta cinta que se presentó como primera en competición del día. Las expectativas eran por varios motivos, el primero que su principal y absoluta protagonista es la actriz Barbara Lennie , una mujer que todo lo que hace resplandece. Podríamos decir que es lo único interesante de esta cinta dirigida por Diego Lerman, la actriz nacida en Madrid de padres argentinos, está excepcional en su papel de Malena, pero no es suficiente para salvar una cinta, que no ha gustado en términos generales y que apenas fue aplaudida en su pase a los medios.Su director el argentinoLa cinta habla de un tema de rabiosa actualidad, el del mercado de bebes en lugares desfavorecidos. La historia cuenta como Malena una doctora porteña que perdió a un hijo, intenta una adopción en el medio rural del norte del país, en la zona de Misiones.Su marido también médico,en unas circunstancias que él no ve muy claras. Pero Malena a pesar de las dudas y miedos iniciales, decide seguir adelante con un proceso que se tornara cuando menos complicado y poco claro.Al nacer el bebé, el doctor Costas que es el mediador, un familiar de la madre biológica y una representante "legal", le pondrán en la tesitura de seguir pensando en la adopción, cuando le plantean que deberá contribuir con una elevadaComienza entonces, en la que en algunos momentos de la misma se le unirá finalmente su marido. Y donde le acompaña desde el principio Gato, su gato negro, y que siempre esta de un lado para otro en su transportín sin saber a donde va., con la sensibilidad desbordada, y con un claro desequilibrio mental , pero sobre todo emocional., y eso que es de las más breves proyectadas en la sección oficial, demasiados espacios vacíos. Se intenta poner al espectador en una posición incómoda, y sufridora, y el final es lo que descoloca un poco y puede que salve la historia en cierta en manera.Puede que Lerman haya queridoque llevan a cabo este tipo de adopciones ilegales, y en las que están involucrados corruptos de estamentos gubernamentales en algunos casos.Pero insistimos en que lo único destacable de ella, aunque a alguno le ha parecido bien, es la actuación siempre fascinante de una actriz ya consagrada como Barbara Lennie.La segunda del día fue la película alemana, la de Madamoiselle Paradis, Theresia, una joven que se queda ciega a los tres años pero que desarrolla un talento fuera de lo común como concertista de piano. Los padres de la chica son muy exigentes y poco afectuosos con ella, han intentado de todas formas, por varios medios con los médicos mas prestigiosos, que su hija pueda recuperar la vista, pero de momento todos esos intentos resultan infructuosos, hasta que deciden que le trate un doctor inusual, llamado Franz Anton Mesmer.Este médico tiene en su residencia, una finca barroca rodeada de suntuosos jardines y bosques, y que goza de, su particular sanatorio, y en el trata a unos pocos pacientes que sufren diferentes dolencias.Este hombre dotado de una energía sanadora, e irá, ante los atónitos ojos de sus progenitores. Pero la felicidad durará poco, y cuando se enteran otros médicos y miembros de la alta sociedad de la época, de los adelantos conseguidos por Mesmer, intentan que los demuestre, y después lo boicotean diciendo que todo es una farsa.La chica tendrá un problema añadido, y según vaya recuperando su vista, el modo de vida que hace que la emperatriz le pague una pensión con la que viven holgadamente sus padres.Esta película que dirigey protagoniza Maria Dragus, ha gustado a unos mas que otros. La ambientación es exquisita, pero la historia a veces algo lenta, y la interpretación de Maria Dragus sensacional.La película aparte de reflejar el episodio que vivió la chica en el hospital del doctor Franz,de las mentes crueles de los poderosos, o de los que creen serlo, el acoso a un hombre que estaba muy adelantado a su tiempo, y al que no se le entendió, y la tortura emocional de una joven a la que se le roba la ilusión y la decisión sobre su vida.La última del día, aunque hemos de decir que este año es bastante difícil dilucidar cuantas y cuáles son las cintas participantes en la sección competitiva de este festival fue una. Muchos han salido cuando han comenzado las escenas duras de esta cinta, que dirige Alexandros Avranas y que interpretan Eleni Roussinou y Christos Loulis.Arranca esta historia en principio convencional con la, para un matrimonio joven, pero nada mas lejos de la realidad de las intenciones de esta pareja es engendrar niño alguno, necesitan un cadáver para hacerlo pasar por el de la mujer para cobrar un seguro de vida.Hasta ahí la película transcurre por terrenos mas o menos aceptables, pero llegarán las escenas duras, cuando un vecino en la casa donde el marido esconde a su mujer hasta que pase un tiempo prudencial para seguir viviendo con normalidad después de cobrar la póliza de defunción, aparece en escena un vecino que secuestrará a la mujer, la violara, someterá y tortura... Es entonces cuando ha habido una estampida importante en la sala.Pero el día de hoy quizás haya sido hasta ahora el de menos calidad en cuanto al cine que opta por los galardones mayores de este festival. El otro atractivo del día fue la, que vino a presentar con algunos miembros de la familia Cousteau, el documental marino Wonders of the Sea, el actor de Terminator desplegó simpatía en la rueda de prensa que lideró, criticando a su teórico compañero de partido, el presidente Donald Trump, y todo el mundo está encantado con una de las pocas presencias estelares e internacionales de este festival.