Cine europeo para un final poco convincente del Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián se acaba. Este viernes, las dos últimas cintas en participar en su competencia oficial, Der Hauptmann y Le lion est mort ce soir han sido muy flojas. El protagonismo del día se lo llevó la presentación de una nueva serie para la plataforma digital de Movistar,, que dirige Alberto Rodríguez., con el máximo protagonismo en su sección oficial (fuera de concurso) para la serieEn la competencia por la Concha de Oro quedaban dos cintas por mostrarse, la alemana Der Hauptmann/The Captain, de Robert Schwentke, y la franco-japonesa Le lion est mort ce soir, de Nobuhiro Suwa, que no consiguieron cambiar, salvo escasas excepciones.La película alemana Der Hauptmann (El capitán), sobreno convenció, y eso que su director Robert Schwentke tiene ya una carrera respetable a sus espaldas, sobre todo en Hollywood, donde ha dirigido varias producciones comerciales.Pero en esta ocasión no parece que termine de seducir con este trabajo, que ya participó en el pasado festival de Toronto. Se inspira en una historia real:se hace con el uniforme de un capitán, para luego tomar su identidad como oficial. Poco a poco. Lo peor de esta cinta es que, y quizás no ayude mucho la interpretación de su principal protagonista, que tampoco convence del todo al espectador.Por su parte, Le lion est mort ce soir (El león ha muerto esta noche) es una cinta algo estrambótica que protagoniza uno de los últimos supervivientes de la Nouvelle Vague, Jean Pierre Léaud. Con un aire nostálgico, cuenta la historia de Jean,. Se encuentra rodando una película cuando en un descanso va a buscar a un viejo amor que casualmente vive cerca de donde están trabajando, y la encuentra físicamente, pero ella es yaEn ese momentoy se encuentra con un grupo de niños que están jugando a ser directores de cine. En ese mismo marco se le aparecerá su verdadera Julliete y se ensamblarán sus diálogos y encuentros, con la relación que entabla con los niños que estánEn palabras de su director, ha querido hacery seguramentey con un cierto encanto decadente. Pero nos tememos que(una de las pocas inéditas de la selección donostiarra), y que interpreta el actor francés premio honorifico del festival de Cannes 2016.Este añoque se anunciará este sábado, aunque las que mas han gustado han sido El autor, Handia y, por supuesto ,The Disaster Artist. En cuanto a las interpretaciones masculinas se barajan los nombres de(El autor) y, protagonista y director en The Disaster Artist. Respecto a las femeninas,, por sus interpretaciones en Una especie de familia y Licht.Así que esto es todo, a la espera de recibir este sábado a algunas caras conocidas como las de Glenn Close, Penélope Cruz y Javier Bardem, que