Rigola dimite como director de los Teatros del Canal por la "brutal violencia" del 1-O

El director de escena Àlex Rigola (Barcelona, 1969) ha presentado su dimisión como director de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid por la "brutal violencia" en el referéndum catalán de este domingo, como ha anunciado el martes en una carta abierta recogida por la agencia. Su renuncia, explica, se hará efectiva antes de que termine la temporada, aunque dejará preparada la próxima."No soy ni independentista ni estaba a favor de ese referéndum", recoge el texto en el que cuenta que, igual que las detenciones del 20 de septiembre le llevaron a votar, la violencia del domingo le ha llevado a presentarla dimisión. "[Fue] ordenada por el mismo partido que, y la defensa de estos hechos hacen que haya presentado mi dimisión como director artístico de los Teatros del Canal al consejero de Cultura", ha remarcado. Su salida, indica, ha sido pactada con Jaime de los Santos, recién nombrado consejero del sector, así como las condiciones de la misma. El Gobierno regional no ha querido hacer por el momento ninguna declaración oficial."Soy un artista que ha trabajado como director y programador en equipamientos públicos con una gran variedad de colores políticos. Nunca he pensado que aceptar un cargo en un teatro o un festival implique la pertenencia política al partido que gobierna", recoge en la carta. Sin embargo, añade, se ve obligado a mostrar su "". Y termina: "Uno puede equivocarse, pero lo que no puede hacer, como decía Bolaño, es apartar la mirada conscientemente. Así que este es mi pequeño acto a lo bonzo. He llorado y me queda todavía mucho por llorar".El director teatral y dramaturgo se incorporó a los Teatros del Canal en noviembre de 2017 —sin concurso público— y debía permanecer en ellos hasta 2021. El creador, uno de los más reconocidos del panorama teatral español, sustituyó a Albert Boadella en Canal después de pasar por la dirección del barcelonésentre 2003 y 2011, y por la de la sección teatral de la Bienal de Venecia entre 2010 y 2016. Entre sus últimos montajes han estado El público , de Federico García Lorca, estrenada en 2015 y Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas) , que deberá llegar a los Teatros del Canal el próximo marzo. El próximo noviembre, estrenaráHeartbreak Hotel, sobre Vania de Chéjov, con Ariadna Gil, Irene Escolar, Luis Bermejo, Gonzalo Cunill.La carta dedica términos elogiosos a De los Santos, director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid desde 2015 y consejero de Cultura desde el pasado 22 de septiembre, cuando la presidenta Cristina Cifuentes pasó las competencias sobre el sector de la Presidencia a una nueva Consejería de Cultura . A la cabeza de los teatros queda hasta nuevo aviso Natalia Álvarez Simó, con la que Rigola codirigía la sala.