La fábula sobre refugiados 'Jupiter's moon' gana el 50 Festival de Sitges

Predominan Europa y la mujer

Recuperar películas

Europa y Asia

La película Jupiter's moon , del húngaro Kornél Mundruczó y protagonizada por, ha ganado este sábado el 50 Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya , "por su valentía de mezclar fantasía con un tema tan actual", como ha decidido el jurado por unanimidad, informa Europa Press.Lo ha anunciado en rueda de prensa el cineasta Gary Sherman junto al director del certamen, Àngel Sala, y otros miembros del jurado, los directores Alberto Marini y Nick Acosta, el historiador cultural David J.Skal y la productora Hattie Yu, que han añadido que el filme ganador–de Ferenc Deák–.El Premio a la Mejor Dirección ha recaído en Coralie Fargeat por, mientras que el Premio Especial del Jurado ha sido para, de Joachim Tier, un filme que también ha recibido el Premio al Mejor Guión, escrito por Tier junto a Eskil Vogt.Han distinguido como mejor interpretación femenina a, de Marlina the murderer in four acts, yha sido reconocido como el mejor intérprete masculino en The Ritual: Sherman ha destacado que valoran la importancia de la interpretación en el conjunto de la película y la fuerza que aportan ambos a sus respectivos personajes.La Mejor Fotografía ha sido la de, de Andrew Droz Palermo –aplaudido efusivamente por los presentes en la rueda de prensa–, mientras que el Gran Premio del Público ha recaído en, de Albert Pintó y Caye Casas, directores que también han contado con el premio al Mejor Cortometraje por R.I.P.Los principales reconocimientos se entregarán la noche de este sábado en una gala que contará con uny que homenajeará a mitos e iconos del cine fantástico, en el espacio La Fragata, debajo de la emblemática iglesia de Sitges; y durante la proyección de clausura de The Lodgers se entregará el resto de premios.Al preguntarse por qué en el palmarés predominan las producciones europeas y con gran presencia femenina, Sala ha contestado quey Sherman ha añadido que no había ningún prejuicio: "Hemos escogido las que nos parecían mejores, sin tener en cuenta si eran asiáticas, europeas o americanas".Lo mismo ha ocurrido con la–como en Revenge, Thelma y Marlina...–, que el jurado ha elegido por su calidad, y Sala ha celebrado la "gran noticia" de que se hayan abierto las puertas a la, y con roles violentos que en ocasiones se habían atribuido a hombres.Sobre algunos filmes europeos, Sala ha reivindicado que el festival trata de, como en Cannes, Venecia y Berlín, ya sea por mala crítica, mala prensa o un mal recibimiento, pero que consideran que tienen gran calidad."Jupiter's moon va más de Europa que otras películas" conpero que se las lleva el viento, ha dicho, y ha asegurado que cuando vio en Cannes el filmeEl premio Focus Asia al cine asiático ha distinguido ade Lee An-kyu, con una mención especial para Marlina the murderer in four acts, y el Panorama Fantástic ha señalado como mejor películaLos premios Méliès al cine europeo han reconocido la película Thelma y el cortometraje de Magalí Magistry, mientras que el reconocimiento Blood Window ha recaído en, de Hernan Aguilar, con una mención especial para la actriz Isabél Zuaa porLa Secció Òrbita, dedicada a la acción y el thriller, ha distinguido a The Batlleship Island, de Ryoo Seung-Wan; el Panorama Documenta, con premio popular al mejor documental, ha destacado el filme de Alexandre O.Philippe; y la mejor película de animación –sección Anima't– ha sido Tehran Taboo, de Ali Soozandeh.