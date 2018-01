Este año,. Anunciadas por los actores Bárbara Lennie y David Verdaguer este martes, dos películas que habían estado en segunda fila adelantaron a las preferidas en las quinielas de los últimos días.a los galardones de la Academia de Cine mientras El autor y Verano 1993 , las más señaladas por la crítica, se quedaban ligeramente atrás con 9 y 8 nominaciones respectivamente.La gala de la 32ª edición de los principales galardones del cine español será un debate a cuatro., está basada en la historia real de Joaquín de Eleizegui, un gigante vasco que asombró con sus 2,30 metros a la sociedad del siglo XIX.que sigue a una librera decidida a poner en pie su negocio en un pequeño pueblo inglés., en la que un tipo gris se obsesiona con convertirse en escritor. Yen los primeros meses tras la muerte de sus padres y su nueva vida en casa de sus tíos, reflejo de la biografía de Carla Simón.Son cuatro filmes, pero en realidad. Por uno, Handia y La librería, las películas que acaparan más nominaciones, obras de época que compiten bien en categorías como vestuario, maquillaje y peluquería o dirección artística. Por otro, El autor y Verano 1993, favoritas en los premios Forqué de los productores (y votantes también en los Goya) y en los Feroz de la prensa cinematográfica. La ópera prima de Carla Simón llegó a las salas el pasado verano después de haber sido premiada en Berlín y Málaga y, gracias a la buena acogida de la crítica y al boca-oreja, se ha convertido en un pequeño fenómeno del cine independiente. El autor realizó también su paseo por festivales como Toronto y San Sebastián, se estrenó el pasado noviembre justo a tiempo para la alfombra roja.Si el pasado año las nominaciones a los Goya dibujaron un panorama dominado por el thriller y la acción (El hombre de las mil caras, Tarde para la ira, Que dios nos perdone... con la excepción del drama Un monstruo viene a verme),De hecho, tres filmes de género acaparan un buen número de nominaciones. Abracadabra, la inclasificable película de Pablo Berger que cabalga entre la parodia, el drama y el terror, opta a ocho estatuillas, tantas como Verano 1993, aunque no luzca en las de mejor película y dirección. Paco Plaza ha regresado al horror con Verónica tras el éxito de la saga Rec, lo que le ha valido siete nominaciones, incluidas película, dirección y guion. Y el musical La llamada, adaptación de la exitosa obra teatral del mismo nombre creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, opta a cinco nominaciones.Las. Porque en las nominaciones a mejor actriz figuran Maribel Verdú por Abracadabra y Emily Mortimer por La librería, pero también Nathalie Poza por No sé decir adiós, del debutante Lino Escalera, y Penélope Cruz por el biopic sobre Pablo Escobar Loving Pablo. Lo mismo ocurre en el galardón al mejor actor: figuran Javier Gutiérrez por El autor y Antonio de la Torre por Abracadabra –nominados habituales, a estas alturas–, pero también Andrés Gertrúdix por Morir, película de Fernando Franco que ha pasado algo desapercibida, y Javier Bardem, de nuevo por Loving Pablo. En la categoría de actriz de reparto hay que destacar las nominaciones de Belén Cuesta y Anna Castillo, robaescenas indiscutibles de La llamada.La. No es solo que compita en ella Carla Simón, que ha colocado su primera película entre las categorías grandes de este año. Es que también está Lino Escalera por No sé decir adiós, que aunque tiene pocas posibilidades de llevarse más de un cabezón a casa es ya uno de los favoritos de la crítica, y Sergio G. Sánchez por El secreto de Marrowbone, thriller de terror rodado en inglés que es hoy la tercera película española más vista del año tras Tadeo Jones 2 (nominada, claro, a mejor película de animación) y Es por tu bien. Los Javis, como se conoce a los directores de La llamada, se cuelgan la medalla de entrar en esta categoría con un musical.Los académicos tendrán difícil decidirse de cara a. Los humoristas, según ha anunciado la Academia este miércoles 13 de diciembre a través de Twitter. Las últimas ediciones fueron presentadas por el actor Dani Rovira.

Consulta la lista completa de nominados:

Película

Dirección

Guion original

Guion adaptado

Actriz protagonista

Actor protagonista

Actriz de reparto

Actor de reparto

Dirección novel

Actriz revelación

Actor revelación

Música original

Canción original

Montaje

Dirección de producción

Fotografía

Dirección artística

Vestuario

Maquillaje y peluquería

Sonido

Efectos especiales

Película documental

Película de animación

Película iberoamericana

Película europea

Mejor cortometraje de ficción

Mejor cortometraje documental

Goya de honor

El autorVerano 1993HandiaLa libreríaVerónicaManuel Martín Cuenca, por El autorAitor Arregi y Jon Garaño, por HandiaPaco Plaza, por VerónicaIsabel Coixet, por La libreríaAbracadabraVerano 1993HandiaVerónicaEl autorIncierta gloriaLa libreríaLa llamadaMaribel Verdú, por AbracadabraEmily Mortimer, por La libreríaPenélope Cruz, por Loving PabloNathalie Poza, por No sé decir adiósAntonio De la Torre, por AbracadabraJavier Gutiérrez, por El autorJavier Bardem, por Loving PabloAndrés Gertrúdix, por MorirAdelfa Calvo, por El autorAnna Castillo, por La llamadaBelén Cuesta, por La llamadaLola Dueñas, por No sé decir adiósJosé Mota, por AbracadabraAntonio de la Torre, por El autorDavid Verdaguer, por Verano 1993Bill Nighy, por La libreríaSergio G. Sánchez, por El secreto de MarrowboneCarla Simón, por Verano 1993Javier Calvo y Javier Ambrossi, por La llamadaLino Escalera, por No sé decir adiósAriana Paz, por El autorBruna Cusi, por Verano 1993Itziar Castro, por PielesSandra Escacena, por VerónicaPol Monen, por AmarEneko Sagardoy, por HandiaEloi Costa, por PielesSantiago Alverú, por SelfieHandiaLa cordilleraLa libreríaVerónica“Algunas veces”, de El autor“Just take me in your arms”, de La librería“La llamada”, de La llamada“Rap Zona hostil”, de Zona hostilAbracadabraEstiu 1993HandiaLa libreríaVerano 1993HandiaLa libreríaOroVerano 1993HandiaLa libreríaOroAbracadabraHandiaLa libreríaOroAbracadabraHandiaLa libreríaOroAbracadabraHandiaOroPielesEl autorEl barHandiaVerónicaHandiaOroVerónicaZona hostilCantábricoDancing BeethovenMuchos hijos, un mono y un castilloSaura(s)DeepNur eta Herensugearen tenpluaTadeo Jones 2AmazonaTempestadUna mujer fantásticaZamaC’est la vieLady MacbethThe squareToni ErdmannAustraliaBarakaComo yo te amoExtraños en la carreteraMadreLos desheredadosPrimavera rosa en MéxicoThe Fourth KingdomTribus de la inquisición