'Verano 1993', de Carla Simón, se cae de la carrera hacia los Oscar

La cinta española rodada en catalán Verano 1993, de Carla Simón , se ha quedado, en la que la única producción latina que ha conseguido pasar ha sido la chilena Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, según ha informado la Academia de Hollywood en un comunicado.que aún aspiran a la estatuilla son In the Fade (Alemania), On Body and Soul (Hungría), Foxtrot (Israel), The Insult (Líbano) y Loveless (Rusia), Félicité (Senegal), The Wound (Sudáfrica) y The Square (Suecia).Entre las 92 candidaturas que aspiraban al Oscar en esta categoría se encontraban, además de la cinta de Carla Simón como Zama (Argentina), Tempestad (México) o Pariente (Colombia).Verano 1993, que en catalán lleva por título Estiu 1993, es la ópera prima de Simón y fue estrenada el pasado mes de junio.como la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, el premio a Mejor Ópera Prima y el Gran Premio del Jurado Gen Kplus en la 67 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.