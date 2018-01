Alejandro Palomas, 74 Premio Nadal con la novela familiar 'Un amor'

Premi Josep Pla

El escritor barcelonésha ganado la noche de este sábado el 74 Premio Nadal de novela de Ediciones Destino, dotado con 18.000 euros, con la novela familiar Un amor, imponiéndose a 322 obras presentadas al concurso, fallado en la tradicional velada literaria en el Hotel Palace de Barcelona.Presentado bajo el título de Un país con tu nombre y el seudónimo de Mara Salvador, Palomas presenta en la novela unque plantea cómo el amor de madre, de la mano de su personaje materno de Amalia, puede seguir sorprendiendo.Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Palomas es autor de las novelas Una madre (2014), Un hijo (2015) y Un perro (2016), y en esta novela relata cómo Amalia, de más de 70 años, anhelaespecialmente de Fer, el menor, informa Europa Press.La historia se sitúa en el día de la boda de la mediana, Emma,que queda resquebrajado por una funesta coincidencia sucedida el día anterior, que cae como una bomba en la familia.Con cierto aire de comedia de enredos, Palomas despliega, de la mano del peculiar personaje de Amalia caracterizado por la franqueza, la vitalidad y la ternura y lucha por sus hijos.Nacido en 1967, Palomas esy máster en Poesía por el New College de California (Estados Unidos), y ha compaginado sus incursiones periodísticas con la traducción de autores como Oscar Wilde y Gertrude Stein.Han integrado el jurado Clara Sánchez, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello y Emili Rosales. La novela ganadora de 2017 fue Media vida, de Care Santos.El periodista barcelonésdesvela "interioridades" al frente del programa El Matí de Catalunya Ràdio, que dirigió durante 14 años, en un libro de memorias que la noche de este domingo se ha alzado como ganador del 50 Premi Josep Pla de prosa catalana, impulsado por Destino.En rueda de prensa tras recibir el galardón en la tradicional velada de entrega del Premi Nadal y ella noche de Reyes, ha avanzado que en la crónica periodística que ha vertido "no hay rendición de cuentas, pero sí interioridades", que dirige y dedica a su audiencia.Sobre su marcha al frente del programa el 18 de julio de 2008 por discrepancias con la dirección, ha hablado de lay económico", y ha dicho que su caso no es el primero ni el último."Por desgracia una colisión entre los periodistas y el poder político se produce a menudo, y se producen choques entre la voluntad de una independencia profesional y, ha afirmado.El agradecimiento a la audiencia y la superación de las heridas dolorosas que provocaron su salida del programa radiofónico líder, le han permitido escribir este libro de memorias, al que ha dedicadocon la vista puesta en una destilación de los recuerdos vividos y que ha visto como una "celebración".Bassas, que también dedica a la obra a sus colegas profesionales, reivindica también con el libro los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que, a su juicio, viven una "realidad esplendorosa pero amenazada", ha lamentado.Por el libro desfilan interioridades sobre su relación con loscon los que coincidió: Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla, así como también evoca la entrevista que pudo hacerle al líder espiritual Dalai Lama y el duro relato que protagonizó una mujer que perdió su casa por una explosión de gas en Cornellà de Llobregat (Barcelona).El último capítulo de la obra cuenta su periplo por los EEUU como, ha remarcado el periodista, que ha resumido que en el libro hay recuerdos, pero "no hay nostalgia ni investigación".El periodista, autor del libro dedicado al FC Barcelona A un pam de la glòria, recuerda con nostalgiaconstruyendo el relato de la memoria colectiva de sus ciudadanos en búsqueda de una voz propia, y elevando el programa más allá de la cadena y de sus circunstancias.Bassas inició su carrera en Ràdio Joventut de Barcelona, donde pasó a formar parte del equipo deen catalán de Joaquim Maria Puyal; en TV3 presentó programas como Tres pics i repicó y Polèmic, y en enero de 1995 se encargó del programa El matí de Catalunya Ràdio.Este programa, presentado y dirigido por él mismo, fue ininterrumpidamente el de más audiencia en Cataluña hasta 2008, cuando el periodista no renovó el contrato con la emisora y pasó a asumir la corresponsalía de Washington (Estados Unidos) de TV3 hasta 2013, cuando regresó para incorporarse al equipo directivo dedel que es accionista.