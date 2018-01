Hollywood se viste de negro en unos Globos de Oro contra la ley del silencio de la 'era Weinstein'

"El tiempo de callar ha acabado", el histórico discurso de Oprah Winfrey

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

La cinta Tres anuncios en las afueras, vencedora de la noche con cuatro premios en su categoría

Big Little Lies se impone en el apartado televisivo con cuatro Globos

We are honored to announce 'Big Little Lies' as our winner for Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television! #GoldenGlobes pic.twitter.com/DdsKM5v3BY — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

Cine

Mejor película dramática: Tres anuncios en las afueras.

Mejor película de comedia o musical: Lady Bird.

Mejor director: Guillermo del Toro por La forma del agua.

Mejor actor de drama: Gary Oldman por El instante más oscuro.

Mejor actriz de drama: Frances McDormand por Tres anuncios en las afueras.

Mejor actor de comedia o musical: James Franco por The Disaster Artist.

Mejor actriz de comedia o musical: Saoirse Roan por Lady Bird.

Mejor actor secundario: Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras.

Mejor actriz secundaria: Allison Janney, por Yo, Tonya.

Mejor guión: Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras.

Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat por La forma del agua.

Mejor canción original: This Is Me, de Benj Pasek y Justin Paul (El gran showman).

Mejor película animada: Coco, de Lee Unkrich y Adrian Molina.

Mejor película de habla no inglesa: En la sombra, de Fatih Akin.

Televisión

Mejor serie dramática: The Handmaid's Tale.

Mejor actor de serie dramática: Sterling K. Brown por This Is Us.

Mejor actriz de serie dramática: Elisabeth Moss por The Handmaid's Tale.

Mejor serie de comedia o musical: The Marvelous Mrs. Maisel.

Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel.

Mejor actor de comedia o musical: Aziz Ansari por Master of None.

Mejor miniserie: Big Little Lies.

Mejor actriz de miniserie: Nicole Kidman por Big Little Lies.

Mejor actor de miniserie: Ewan McGregor por Fargo.

Mejor actor secundario: Alexander Skarsgard por Big Little Lies.

Mejor actriz secundaria: Laura Dern por Big Little Lies.

Premio Cecil B. DeMille a toda una carrera para: Oprah Winfrey.

La reivindicación contra el abuso sexual ha marcado significativamente la, celebrada en la madrugada de este lunes en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California.La industria cinematográfica ha querido reivindicar de una manera contundente la cascada de acusaciones de abuso sexual cometidas contra las profesionales de Hollywood, tanto por el productor Harvey Weinstein, como por otros presuntos acosadores o encubridores. El hashtag #metoo ("yo también") en las redes sociales acompañó al elenco de estrellas que desfilaron por la alfombra roja, quienes se vistieron. En cuanto a galardones, Tres anuncios en las afueras en el apartado de cine y Big Little Lies en las series, acumularon la mayoría de los premios de sus respectivas categorías.La actriz, productora y presentadora Oprah Winfrey, quien subió al escenario para recoger elen reconocimiento a toda su carrera, protagonizó la reivindicación: "El tiempo de callar ha acabado. Ya basta", postuló la galardonada.Era la primera vez que una mujer negra recibía este reconocimiento concedido por. 75 años han tenido que pasar y en su discurso Winfrey no dejó pasar la oportunidad de arrancar su discurso recordando el momento en el que Sidney Poitier se convirtió en el primer actor negro en ganar un Oscar., y lo estaban celebrando. Nunca había visto que se homenajease a un hombre negro así", rememoró.Pero si el año pasado el protagonista del discurso de Meryl Streep fue Donald Trump, este año Winfrey escogió un nombre desconocido para la mayoría del público, el de Recy Taylor. "En el año 44 era una joven ama de casa quepor seis hombres blancos que la dejaron tirada en la carretera. La amenazaron con matarla si contaba su historia(...) Esos hombres no fueron perseguidos. Ella murió hace diez días, justo antes de cumplir 98 años", recordó emocionada la actriz para después denunciar que durante demasiado tiempo "no se ha creído a las mujeres si se atrevían a alzar la voz contra esos hombres"."Pero ese tiempo ha acabado. Ya basta", proclamó Winfrey que deseó. En su discurso la actriz también reclamó que no se mire hacia otro lado ante la "la corrupción, la injusticia" y no se dé la espalda a las víctimas de todos esos secretos y mentiras. "Decir la verdad es el arma más poderoso que todos tenemos. Y estoy muy orgullosa de todas esas mujeres que se sienten lo suficientemente fuertes y poderosas para contar sus historias", señaló Winfrey que también recordó la, sino que se extiende a todas las culturas, países, etnias, religiones y distintos sectores laborales.En otro momento de su poderoso discurso, Oprah también quiso dar las gracias "y acoso porque ellas, como todas las madres, estaban obligadas a final de mes y cumplir sus sueños"."A todas las chicas que estén viendo esto les digo que en el horizonte se despierta un nuevo día. Y cuando finalmente llegue ese nuevo día, será gracias a muchísimas magníficas mujeres, muchas de ellas están aquí presentes esta noche, y también con algunos hombres fenomenales, que pelearán duro por convertirse en los, concluyó Winfrey ante un público que emocionado y puesto en pie aplaudió durante varios minutos su discurso.La historia detras la violación y asesinato de su hija relatada por Tres anuncios en las afueras se alzó con el Globo de Oro a la mejor película dramática . Categoría en la que competía con Dunkerque de Christopher Nolan, Los archivos del Pentágono de Steven Spielberg, La forma del agua de Guillermo del Toro y Call Me by Your Name de Luca Guadagnino.El filme dirigido por Martin McDonagh se llevó también los premios a. Tras invitar a tequilas al resto de nominadas y defender el "anticuado" encanto de ir a una sala de cine, en su vehemente discurso de agradecimiento, la actriz dijo sentirse orgullosa de formar parte de una noche cambiará la estructura de poder en la industria cinematográfica. Big Little Lies , la miniserie de HBO protagonizada por tres madres de California basada en la novela de Liane Moriarty, fue laen la 75ª edición de los Globos de Oro.Además delse llevó los premios a mejor actriz protagonista de una ministerie o telefilme para Nicole Kidman, mejor actor secundario para Alexander Skarsgrad y mejor actriz secundaria para Laura Dern.Este es elde los Globos de Oro 2018: