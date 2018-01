'La forma del agua', favorita a los Oscar 2018

Oldman

se dibuja como favorita para los. El filme de Guillermo del Toro cuenta con 13 nominaciones a los galardones de la Academia estadounidense, anunciadas este miércoles a las 14.20 hora española, incluidos mejor película, dirección, actriz protagonista y de reparto, actor de reparto y guion original. Tras ella,, de Christopher Nolan, que pese a optar a las estatuillas de mejor película y dirección encuentra hasta ocho nominaciones en categorías más técnicas. La gran competidora de La forma del agua sigue siendo: los académicos le otorgan siete nominaciones, incluidas mejor película y actriz para, aunque se olvidan de su director, Martin McDonagh.El anuncio de las nominaciones ha dejado, sin embargo, alguna sorpresa., de Steven Spielberg, se hacen solo con dos candidaturas, a mejor película y mejor actriz para Meryl Streep, lo que la convierte en una de las grandes perdedoras., que parecía favorito para la categoría de mejor actor por The disaster artist (se hizo con el Globo de Oro), se queda fuera de la competición, quizás como consecuencia de las acusaciones de acoso sexual contra él.Déjame salir sorprende positivamente por sus cuatro nominaciones, sobre todo la de su cineasta,, el único afroamericano en la categoría de mejor dirección.es, igualmente, la primera mujer en competir en esta categoría desde 2009, cuando Kathryn Bigelow ganó por En tierra hostil. Y una (no tan) sorpresa agradable para el cine latinoamericano: la chilena, de Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz trans Daniela Vega, es una de las cinco candidatas a mejor película de habla no inglesa.La gala de entrega de los galardones se celebra (inusualmente tardía) el. Esta es la lista completa de nominados a la 90ª edición de los Oscar.Tres anuncios en las afuerasLa forma del aguaLady BirdDéjame salirCall me by your nameDunkerqueEl instante más oscuroEl hilo invisibleLos archivos del PentágonoGuillermo del Toro por La forma del aguaChristopher Nolan por DunkerqueJordan Peele por Déjame salirGreta Gerwig por Lady BirdPaul Thomas Anderson por El hilo invisibleFrances McDormand por Tres anuncios en las afuerasSaoirse Ronan por Lady birdSally Hawkins por La forma del aguaMargot Robbie por Yo, TonyaMeryl Streep por Los archivos del PentágonoDaniel Day-Lewis por El hilo invisibleGarypor El instante más oscuroTimothéepor Call me by your nameDanielpor Déjame salirDenzel Washington por Roman J. Israel, EsqAllison Janney por Yo, TonyaLaurie Metcalf por Lady Birdpor La forma del aguaMary J. Blige por MudboundLesley Manville por El hilo invisibleSampor Tres anuncios en las afuerasWillempor The Florida ProjectChristopherpor Todo el dinero del mundoRichardpor La forma del aguaWoodypor Tres anuncios en las afuerasTres anuncios en las afuerasLady birdDéjame salirLa forma del aguaThe big sickMudboundCall me by your nameLoganMolly’s gameThe disaster artistLa bella y la BestiaBlade Runner 2049El instante más oscuroDunkerqueLa forma del aguaBlade Runner 2049El instante más oscuroDunkerqueMudboundLa forma del aguaBaby driverDunkerqueYo, TonyaLa forma del aguaTres anuncios en las afuerasDunkerqueEl hilo invisibleLa forma del aguaStar Wars: Los últimos jediTres anuncios en las afueras"Mighty river", Mudbound"Mystery of love", Call me by your name"Remember me", Coco"Stand up for something", Marshall"This is me", El gran showmanLa Bella y la BestiaEl instante más oscuroLa forma del aguaEl hilo invisibleVictoria & AbdulBaby driverBlade Runner 2049DunkerqueLa forma del aguaStar Wars: Los últimos JediBaby driverBlade Runner 2049DunkerqueLa forma del aguaStar Wars: Los últimos JediBlade Runner 2049Guardianes de la Galaxia vol. 2Star Wars: Los últimos JediKong: La isla calaveraLa guerra del planeta de los simiosEl instante más oscuroVictoria & AbdulWonderUna mujer fantástica, ChileThe insult, LíbanoLoveless, RusiaOn body and soul, HungríaThe square, SueciaCocoFerdinandLoving VincetThe breadwinnerEl bebé jefazoAbacusFaces placesIcarusLast men in AleppoStrong IslandDekalb ElementaryThe eleven o'clockMy nephew emmettThe silent childWatu Wote/All of usEdith+EddieHeaven is a traffic jam on the 405Heroin(e)Knife skillsTraffic stop