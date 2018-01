Muere a los 88 años la influyente escritora de ciencia ficción Ursula K. Le Guin

La influyente escritora estadounidense, gran maestra de la ciencia ficción,en su vivienda de Portland, en el estado de Oregón, según confirmó este martes su hijo Theo Downes-Le Guin.Conocida principalmente por obras como La mano izquierda de la oscuridad y los Cuentos de Terramar, Le Guin, premio otorgado por la Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos (SFWA) a aquellos escritores vivos del género que hayan destacado por su fructífera carrera –entre ellos se encuentran, entre otros, Arthur C. Clarke, Damon Knight, Isaac Asimov y Brian W. Aldiss–, según informó Europa Press.Recibió, según recogió el diario local The New York Times.Su obra, caracterizada por incluir dragones, brujería, naves espaciales y conflictos planetarios, cuenta con. Los conflictos representados en sus libros solían tener su raíz en choques culturales que acababan resolviéndose de manera pacífica.Sus libros fueron. A lo largo de su vida escribió más de una veintena de novelas, además de una decena de libros de poesía y más de 100 relatos cortos."Su mente se mantuvo aguda hasta el último momento", expresó su hijo. "Ella nunca dejó de escribir (...) Incluso se sorprendía a sí misma", añadió.El libro, publicado en 1974, también obtuvo ambos galardones. La saga Terramar comenzó en 1968 con la publicación dey en 1972 ya contaba con tres novelas más."La serie Terramar se vio claramente influenciada por la trilogía de El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien", recoge el citado diario. "Pero en lugar de una guerra santa entre el bien y el mal, las historias de la señora Le Guin se organizan en torno a la", añade.