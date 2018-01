Bruno Mars arrasa en unos Grammy contra los abusos sexuales y la discriminación salarial

llevándose a casa seis galardones, entre ellos el de mejor álbum del año, negando a los raperos Kendrick Lamar y Jay-Z el honor de convertirse en el primer artista de hip-hop en 14 años en conquistar la preciada estatuilla. El cantante de R&B también se hizo, según recoge Europa Press con el premio a la canción del año por su sencillo That's What I Like -derrotando al éxito de Luis Fonsi Despacito- y el de grabación por su álbum 24K Magic en una gala que, quince años después, volvía a Nueva York.El, de 30 años y reconocido como uno de los raperos más innovadores de su generación, que ganó cinco premios mayormente en categorías de rap por su álbum DAMN y su sencillo Humble. Su éxito llegó a expensas de su colega. A pesar de su derrota, Lamar lo elogió en uno de sus discursos como uno de sus maestros y terminó gritando: "¡Jay-Z para presidente!".Kendrick Lamarcuando al comienzo de la ceremonia inició su actuación con un grupo de bailarines vestidos con uniformes militares y una bandera de Estados Unidos como telón de fondo. El músico interpretó un medley con varios de sus éxitos, entre ellos XXX -con U2- y DNA, para cerrar con King's Dead, cuando los bailarines vestidos con capuchas rojas actuaron como si les dispararan y cayendo al suelo. Su actuación recibió aplausos y gran una ovación.La colombiana, relegando a su compatriota Juanes y a la mexicana Natalia Lafourcade.En la alfombra roja previa a la ceremonia de los Grammy, los asistentes dejaron al lado el color negro que marcó los Globos de Oro pero, a cambio,. Un tópico reflejado también en el escenario con una emotiva interpretación de Kesha de su canción Praying junto a un coro formado por Camila Cabello, Cyndi Lauper, Julia Michaels y Andra Day, y la de Lady Gaga que finalizó su actuación exclamando: "Time's up! (¡El tiempo ha acabado!)".Otro de los momentos de la noche fue cuando, guiados por el presentador de la gala James Corden, John Legend, Cher, Snoop Dogg, Cardi B, DJ Khaled e incluso Hillary Clinton leyeron en clave de humor extractos del libro Fire and Fury , sobre el presidente Trump.