La asociación de mujeres cineastas repartirán abanicos en los Goya con el lema #másmujeres

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) repartiráde los 32º Premios Goya (que se celebra este sábado 3 de febrero) con el lema "#MASMUJERES". La acción, anunciada el jueves en un comunicado recogido por la agencia Europa Press, quiere denunciar "la situación de desequilibrio" de la mujer en el cine y su determinación a "repararla".Según destaca CIMA, en esta edición de los galardones solo el 27% de los nominados son mujeres. En siete de las categorías mixtas no compitey esta edición está lejos de ser la más paritaria de la última década. No obstante, las cineastas señalan que "a pesar de la desigual presencia femenina", dos de las cinco películas que aspiran al máximo galardón están dirigidas por mujeres: La librería, de Isabel Coixet, y Verano 1993, de Carla Simón, una de las grandes favoritas de la noche.En el documento hecho público, CIMA pide, "desde donde surgen las historias que luchan contra los estereotipos"; más mujeres en los cargos de responsabilidad, "equilibrando" la estructura del cine español; así como más jefas de equipo en los puestos técnicos que rompan "definitivamente con el cliché de la especialización", y más mujeres que aporten "la necesaria mirada femenina al mundo".Directoras como Inés París, Cristina Andreu, Patricia Ferreira, Daniela Fejerman, Leticia Dolera y Belén Macías (ninguna de ellas entre las nominadas de este año) explicarán esta propuesta el viernes durante la presentación del libro Miradas de mujer. Cineastas españolas para el siglo XXI. A principios de la semana, varias de las actrices y directoras nominadas confirmaban a este periódico no estar al tanto de ninguna acción colectiva de cara a la gala de los Goya.La campaña propuesta por la asociación de cineastas sigue la línea de la reivindicación de una veintena de actrices y directoras durante los X Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català, quienes posaron en la alfombra roja con carteles con la etiqueta "" ("#lasmujeresestamosaquí"), para visibilizar la presencia femenina y reivindicar su papel en la industria cinematográfica. Se desmarca, sin embargo, de la acción promovida por la organización estadounidense Time's Up, que invitaba a las artistas aen las galas de entrega de premios. Desde su anuncio a mediados de diciembre, la iniciativa ha llegado a galas como la de los Globos de Oro y ha saltado hasta Europa, tras el anuncio de que las artistas que acudan a, los premios de la Academia británica, también se sumarán a ella.La acción de CIMA se produce semanas después de que de que el Gobierno anunciara un nuevo sistema de puntos para las ayudas al cine que pretende beneficiar a las creadoras. Actualmente, las películas que optan a las subvenciones del Ministerio de Cultura reciben hasta cuatro puntos por tener a mujeres entre sus jefas de equipo, fuera cual fuera la categoría. Si la norma se modifica en marzo, según prevé el Ejecutivo, los filmes recibirán hasta siete puntos, pero: por tener una directora (tres puntos), una compositora, una guionista, una jefa de fotografía (dos puntos) y una productora ejecutiva (un punto).El pasado mes de noviembre, AISGE y el sindicato Unión de Actores presentaron un estudio que revelaba la escasa presencia de las actrices en el cine , que se reduce a medida que cumplen años. Según estos datos,del cine español son mujeres, frente al 62% de hombres. Además, esta proporción de mujeres se reduce al 20% entre los 45 y los 64 años.