Wes Anderson, con 'Isla de perros' en el inicio de la Berlinale: "Kurosawa y sobre todo Miyazaki fueron mis influencias"

, conocido director, guionista, actor y productor ha abierto este jueves el Festival Internacional de Cine de Berlín, la popular Berlinale, con la película de animación stop motion, repleta de voces estelares, Isla de perros. El cineasta estadounidense es un asiduo en la capital alemana, con varias participaciones durante años. “Vinimos la última vez con El gran Hotel Budapest, con mucha gente, así que esta es la cuarta vez que vengo si no me equivoco”, dijo Anderson, quien estuvo acompañado por una muy nutrida representación de su elenco de voces:Jason Schwartzman, Bob Balaban,, Greta Gerwig, Bill Murray,...El estadounidense abrió la Berlinale con su Isla de perros, la cual se estrena mundialmente en el prestigioso festival europeo, un mes largo antes de llegar a salas norteamericanas. La cinta se verá desde el 20 de abril en España y en mayo en América Latina. Narra la aventura deextraviado, en una ciudad amenazada por una peste canina, por lo que el alcalde toma la decisión de trasladar a todos los perros a una isla-vertedero a las afueras.Sobre la invención de la historia Anderson declaró: "Empecé este proyecto con la idea de hacer una historia sobre unos perros abandonados en un basurero, pero también llevábamos años hablando sobre que queríamos hacer algo relacionado con Japón". En este sentido, el cineasta reconoció que Kurosawa "y sobre todo la animación defueron la inspiración, particularmente por los silencios que dominan sus películas, algo insólito en la animación norteamericana".Respecto a su espectacular elenco, Anderson aseguró: “Creo que la mayoría de los actores son oo he admirado durante años y en cierta manera pienso que este grupo de personas formaban ya parte de la primera lista que creamos sobre quien querríamos tener en la película. Lo que ocurre con las películas animadas y los actores que ponen sus voces es que no pueden decir que no están disponibles, porque podemos grabarles en cualquier lado y no hay excusas, así que eso ayuda”. Además de los ya citados y varios actores japoneses, también participaron Edward Norton, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Frances McDormand y Harvey Keitel.No es la primera película de animación del realizador, ya con Fantástico Sr. Fox acumuló experiencia en el género, pero aun así surgieron complicaciones. “Creo que en cierto modo la mayoría de los retos son retos divertidos, el gran reto es ¿Podemos tener una buena historia? ¿? ¿Podemos hacer que funcione?”, aclaró.“Con esta dijimos: necesitamos inventar la política de esta ciudad ficticia de Japón, pero después, como hemos estado trabajando en esta película por mucho tiempo, el mundo empezó a cambiar a nuestro alrededor y simplemente parecía buen momento, así que hubo momentos en los que encontramos inspiración para la película, y creemos que puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio”, añadió sobreCuando preguntaron al director sobre la construcción de su relato como un reflejo de la realidad, Anderson dijo: “No empezamos con la intención de reflejar nada, sino con los perros. Lo que hicimos fue plantearnos cómo vamos a hacer que esta historia de perros. Siento que cuando trabajas en un guion, no necesitas todo en la mente, vas recopilando cosas, buscando cómo va a ser la película. El reflejo va viniendo cuando se junta todo”.No es la primera vez que muchos integrantes de la Tribu Anderson acudían al festival. Tilda Swinton bromeó en la rueda de prensa sobre sus diferentes participaciones en el festival: “Siento que he venido aquí de todas las maneras, menos de limpiadora”. Por su parte,añadió: “He venido varias veces pero esta es la más importante, esta es la que de verdad cuenta. Esta es grande...”.Isla de perros ha representado, según las primeras impresiones tras el pase de prensa de este juevespara la Berlinale.