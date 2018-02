'Tres anuncios en las afueras' triunfa en unos BAFTA que reconocen a Guillermo del Toro como mejor director

Tres anuncios en las afueras fue la triunfadora de los Premios Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) al alzarse con un total de cinco galardones, incluido el de mejor película. Los premios del cine británico galardonaron este drama sobre una madre que se enfrenta a las autoridades para reclamar justicia por su hija asesinada en una gala protagonizada pors para protestar contra el acoso sexual.La cinta dirigida porse llevó los reconocimientos como mejor película, mejor película británica, mejor actriz para Frances McDormand, mejor actor de reparto para Sam Rockwell y mejor guion original.La forma del agua de Guillermo del Toro partía como favorita con doce nominaciones pero solo se llevo: el de mejor director para el mexicano, diseño de producción y música original.Tras ganar el pasado enero el Globo de Oro,se hizo con el BAFTA a mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en El instante más oscuro, y se postula como el gran favorito para los premios Oscar. El BAFTA a la mejor actriz de reparto fue para Allison Janney, quien también ganó el Globo de Oro por papel de madre de la patinadora Tonya Harding en Yo, Tonya.La actriz y activista británica Joanna Lumley fue la encargada de conducir la ceremonia tomando así el testigo del cómico Stephen Fry, quien ha ejercido como presentador en doce ocasiones.Siguiendo la estela de los Globos de Oro, los asistentes vistieron de negro y lucieron pines del movimiento Time's Up en solidaridad con las víctimas de acoso sexual en la industria cinematográfica.La notable excepción de la noche fue la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que asistió con un vestido verde. Por cuestiones de protocolo, no está permitido que la familia real apoye causas políticas.Antes de la celebración, numerosas actrices británicas publicaron una carta en el diario The Guardian. Emma Watson, Carey Mulligan, Saoirse Ronan, Kate Winslet o Emilia Clarke son algunas de las 190 intérpretes que secundaron la iniciativa.