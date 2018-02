Premiadas la paraguaya 'Las herederas' y la mexicana 'Museo', en un palmarés liderado por la rumana 'Touch Me Not'

La directora rumana Adina Pintilie galardonada con el Oso de Oro por 'Touch Me Not'.

Las dos únicas películas iberoamericanas seleccionadas para la competencia de la 68 Berlinale demostraron sus valores, al ser ambas reconocidas en el palmarés: laque concursaba en la historia del certamen alemán, Las herederas , de Marcelo Martinessi, ganó el premio Alfred Bauer a la, instituido en memoria del fundador del festival de cine berlinés; su protagonista, Ana Brun, fue reconocida como, y además obtuvo el no oficial Premio de la Crítica (Fipresci). Por su parte, la mexicana Museo , de Alonso Ruizpalacios, obtuvo el. Lo coescribió el propio realizador junto a Manuel Alcalá. El Oso de Oro, por su parte, fue a parar a Touch Me Not Las recompensas al cine iberoamericano, ampliamente representado en las diversas secciones, no quedaron ahí. La peruana, de Álvaro Delgado Aparicio, logró el galardón Teddy L'Oréal Paris a la mejor opera prima de temática gay, y una mención del jurado joven de la sección Generation 14Plus. Por su parte, el brasileño, de Luiz Bolognesi recibió una mención especial del jurado del premio al mejor documental-Glashütte Original.Otro documental, el argentino-española, de Lola Arias, ganó el premio ecuménico en la sección Forum y el de la Federación Internacional de Cines de Arte y Ensayo, que en la sección panorama galardonó a la brasileña, de Marcio Reolon y Filipe Matzembacher, que además se hizo con el Teddy Bear, premio al mejor film de temática gay. En el apartado documental de este mismo premio, ganó otra cinta brasileña,, de Claudia Priscilla y Kiko Goifman.Otras recompensas de jurados paralelos correspondieron al documental hispano-estadouninse, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que se hizo con el premio de la Paz y el premio del público en la sección Panorama.Volviendo al palmarés oficial, el premio a la mejor dirección correspondió al estadounidense, el del mejor actor a, el Oso de Plata-Gran Premio Especial del Jurado a Twarz, de Małgorzata Szumowska, y el de la contribución artística a Elena Okopnaya, por el vestuario y diseño de producción de la película rusa Dovlatov.Las herederas, que se proyectó al inicio del festival, es la opera prima de Martinessi, y refleja elen el país suramericano como consecuencia de su. Por su parte, Museo toma comoque dos jóvenes estudiantes de clase media llevaron a cabo en el Museo Antropológico de México en 1985, pero con notables libertades en la adaptación. Ambas películas vivieron sus estrenos mundiales en la Berlinale, y sus respectivos realizadores tuvieron previa relación con el certamen de la capital alemana, ya que Ruizpalacios, con, fue galardonado como autor de la mejor opera prima del festival, hace cuatro años; mientras que Martinessi recibió apoyo del World Cinema del propio certamen alemán (50.000 euros) para poder rodar su película.