Los trabajadores del INAEM convocan huelga indefinida contra la fusión del Teatro Real y la Zarzuela

Los trabajadores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura, han aprobado la convocatoria depara protestar contra la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela (dependiente de este organismo) anunciada por el Gobierno. Los paros, acordados en unaen la mañana del miércoles, tendrán lugar a partir de "final de mes", precisa Comisiones Obreras. Están llamados a la huelga los 1317 empleados de todas las unidades de producción del INAEM , lo que significa que se extenderá también a otras salas, como elely el, según los sindicatos.Los sindicatos recibieron con mucha preocupación la noticia de la fusión, filtrada por el propio Ministerio a varios medios nacionales durante el fin de semana. Tanto CCOO como UGT interpretaron la fusión como una cesión de recursos públicos de Ministerio a la fundación que gestiona el Teatro Real, cuyo Patronato está compuesto por Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. La absorción de la unidad de producción del INAEM por parte del Real significaría que sus 234 trabajadoresy se subrogarían a la Fundación Teatro Real ya existente o a una nueva creada expresamente para la fusión. Los alrededor detambién recibían la noticia con desconfianza. "Dicen que no va a cambiar nada, pero ni se nos ha informado ni se ha contado con nosotros. Nos huele muy mal", comentaba el martes a este periódico uno de sus representantes sindicales.Hasta que dé comienzo la huelga indefinida, que pararía todas las funciones del INAEM, los trabajadores no descartan nuevas. "Estamos dispuestos a sentarnos a hablar en cualquier momento, pero nuestra línea roja es la privatización", zanja Jesús Álvarez, secretario general de CCOO en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los sindicatos ya propusieron a la administración el pasado lunes unaque no implicara la supresión de la unidad del INAEM y la subrogación de los trabajadores, iniciativa que fue rechazada por el secretario de Estado, Fernando Benzo, y la directora general del INAEM, Montserrat Iglesias.El jueves o viernes de esta semana, indica Jesús Fernández, se anunciará la estrategia a seguir dentro de cada uno de los centros, pero el sindicato adelanta que se convocarán paros coincidiendo con las funciones de los distintos centros, "dado que los horarios en los teatros son muy variados". Ely laestán incluidos también en las convocatorias, como explica el sindicato. Si se cumplen las previsiones del sindicato, la huelga indefinida afectaría a las obras Policías y ladrones en el Teatro de la Zarzuela; Consentimiento, La fiebre y El concierto de San Ovidio en el Centro Dramático Nacional, y a conciertos como el de Bob Dylan en el Auditorio Nacional.El proyecto de fusión entre los dos teatros se encuentra aún en el aire, aunque el Gobierno ya ha anunciado unque comenzaría con el proceso. Poco más se conoce sobre una absorción cuyos detalles "se están perfilando", según confesó el secretario de Estado de Cultura el pasado martes. El Ministerio de Cultura ha asegurado que los trabajadores del Teatro de la Zarzuela mantendrían sus condiciones laborales bajo la nueva organización, algo que los sindicatos cuestionan. "Eso. Lo tiene que aceptar la fundación, que no depende de él y es un particular, por mucho que sea pública", decía a este periódico Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.A lo largo de toda la asamblea celebrada en el Teatro de la Zarzuela, los trabajadores han cargado contra lo que ven como una "privatización" del Teatro de la Zarzuela. Al final de la misma, decenas de trabajadores se han desplazado hasta el vecino Congreso de los Diputados, protestando a gritos de "Público, público" y "".