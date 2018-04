El corto sobre la lucha de Luis de Marcos por la eutanasia gana un premio del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

El premio del jurado joven al mejor cortometraje de la 16º Edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián ha sido para El viaje a Islandia (2017), de César Vallejo, con una puntuación de 8,38 puntos sobre 10. Los miembros del jurado joven han tomado esta decisión teniendo en cuentainforma Europa Press.El film cuenta el caso de, de 50 años y que desde hace diez años tiene esclerosis múltiple. A causa de esta enfermedad, lleva siete años postrado en la cama sin poder moverse y "con gran sufrimiento no solo físico, sino también psicológico". Ante esta situación, Luis "solo tiene una reivindicación: quiere una muerte dulce y digna, pero nadie puede cumplir su deseo".La historia está basada en hechos reales. Luis de Marcos falleció el 2 de agosto de 2017 en un hospital de Madrid. Desde que supo que lo que le pasaba no tenía solución, decidió poner en marcha una campaña en Change.org para. Para él, el proceso hasta legalizar la eutanasia debería comenzar por esta reforma –en la actualidad es una actividad que está castigada en el artículo 143.4 del Código Penal–.Luis pidió la sedación terminal para morir pero, a pesar de que la ley autonómica que entró en vigor en Madrid en marzo reconoce este derecho a pacientes cuando presentan "enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico". De Marcos calificaba esta circunstancia no solo de lamentable, también como "inhumana, medieval y cruel".Precisamente este sábado se ha conocido, vía Europa Press, que el Pleno del Congreso del Congreso decidirá el próximo 8 de mayo sicon la que se busca la despenalización de la eutanasia en casos de dolencia terminal, cuando se prevé que el dolor, tanto físico como psíquico, será permanente., contó con el apoyo de Junts pel Sí (formada por la coalición que crearon en su momento ERC y el PDeCAT), el PSC, SíQueEsPot (Ahora En Comú Podem) y la CUP. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.El texto consta de un artículo único en el que se propone modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código penal para que queden exentos de responsabilidades los que "de manera indirecta o cooperando ayuden a morir de manera segura, pacífica y sin dolor" a una personaSu mujer, Asun, publicó el día de su fallecimiento una emotiva carta de Luis, en la que aseguraba que "venimos al mundo con alguna misión, para desempeñar algún papel y a mí me ha tocado sufrir una enfermedad que me ha llevado a".