Alma Guillermoprieto, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018

La bailarina, profesora, periodista y escritora mexicana,, conocida como Alma Guillermoprieto, fue galardonada con el Premio, según hizo público este jueves en Oviedo el jurado encargado de su concesión.Esta candidatura fue propuesta por Antonio Lucas, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. A este premio. Este es el segundo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias, y que cumplen con esta su XXXVIII edición, informó Europa Press.Nacida en Ciudad de México en 1949, Alma Guillermoprieto se trasladó a Nueva York siendo una adolescente para vivir con su madre. Con, en 1969 viajó a La Habana para impartir clases de danza y fue allí donde,. Comenzó como reportera de América Central para el diario The Guardian y más tarde para The Washington Post, donde fue redactora de plantilla en los años 80.Tras un breve período como, decidió continuar su carrera como independiente. Desde 1989 ha escrito sobre América Latina para The New Yorker y The New York Review of Books y varias publicaciones en español. En 1995 Gabriel García Márquez la invitó al taller inaugural de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), y, desde entonces,Fue profesora visitante en las universidades de Harvard, Chicago, California en Berkeley y Princeton, entre otras. Forma parte del, fundado por el magnate George Soros.En sus casi cuarenta años de carrera, con sus crónicas y libros sobre las políticas y cultura de Latinoamérica, Alma Guillermoprieto, en especial al público angloparlante, convirtiéndose en una referencia internacional.Su trayectoria empezó cubriendo la. Fue en 1982 cuando destacó como una de las dos periodistas que desvelaron, ella en The Washington Post,por parte del Ejército salvadoreño. Los funcionarios finalmente reconocieron la matanza, cuyos detalles se corroboraron muchos años después al descubrirse las fosas comunes.Ha escrito, entre otros temas, sobre Sendero Luminoso en Perú, el terrorismo de Estado en Argentina, el conflicto civil y el narcotráfico en Colombia y las guerras de la droga en México., sobre su tiempo en una escuela en Manguiera, cerca de Río de Janeiro, al que le siguieron varios que recogen sus crónicas como Al pie del volcán te escribo (1995) –publicado originalmente como The Heart That Bleeds: Latin America Now (1994)–, Los años en que no fuimos felices (1998), Las Guerras en Colombia: tres ensayos (2000) o Desde el país de nunca jamás (2011), una selección de textos escritos entre 1981 y 2002.Otros de sus títulos son Historia escrita (2001), La Habana en un espejo (2005) –traducción de Dancing with Cuba: A Memoir of the Revolution (2004)–, en los que describe la vida cotidiana durante la revolución; 72 migrantes (2011) y Los placeres y los días (2015).Guillermoprieto es miembro honoraria de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y doctora honoris causa por el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entre los premios que ha recibido están el Maria Moors Cabot (EE.UU., 1990), el de la Asociación de Estudios Lationamericanos a Medios (EE.UU., 1992); el MacArthur Fellow (EE.UU., 1995); el George Polk (EE.UU., 2000); dos del Overseas Press Club of America en 2008 y 2010 (compartido con Shaul Schwarz); el Lifetime Achievement de la International Women's Media Foundation (EE.UU., 2010) y el Premio Ortega y Gasse' a la Trayectoria Profesional del diario El País (España, 2017).El jurado estuvo integrado por Luis María Anson Oliart; Alberto Edgardo Barbieri; Juan Barja de Quiroga Losada; César Bona Garcí; Irene Cano Piquero; Alberto Corazón Climent; Aurora Egido Martínez; Taciana Fisac Badell; Víctor García de la Concha; Elsa González Díaz de Ponga; Alan Goodman; José Antonio Sánchez Domínguez; Diana Sorensen; José Antonio Vera Gil y Alberto Anaut González (secretario).