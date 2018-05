Trabajadores del Inaem inician este sábado con 'La tabernera del puerto' los paros de mayo contra la fusión Real-Zarzuela

Los trabajadores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) iniciarán este sábado 5 de mayo con el estreno en el Teatro de la Zarzuela de la obra La tabernera del puerto un nuevo calendario de paros y movilizaciones a lo largo de este mes –del 5 al 16 de mayo– para, informa Europa Press.Este primer paro tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela, acompañado de, frente al Teatro Real. La tabernera del puerto se representará hasta el 20 de mayo, pero los paros convocados por el Comité de Huelga pueden suponer que únicamentePosteriormente, el 9 de mayo,de 11.30 a 13.30 horas y de 19.00 a 21.00 horas, además de otra concentración frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (a las 12.00 horas) y a la Secretaría de Estado de Cultura (a la 13.00 horas).El 16 de mayo se han aprobado paros de tres horas en los turnos de mañana y tarde yTras una celebración de una asamblea en la que se informó a los trabajadores de la actual situación del proceso de fusión, desde el sindicato se explicaba que "mientras el Gobierno no plantee una retirada del Real Decreto" para el proyecto,Precisamente, este mismo viernes fuentes sindicales han explicado a Europa Press que, donde los trabajadores han llegado a plantear retirar ese primer paro en La tabernera del puerto a cambio de "garantías laborales" en el proceso de fusión, si bien finalmente no se ha alcanzado un acuerdo."El ministro y el Secretario de Estado de Cultura siguen teniendo sencillo evitar todas estas movilizaciones.con todas las partes presentes y sin imposición de hechos consumados", han reiterado desde la sección sindical.Los anteriores paros convocados por los trabajadores del Inaem afectaron a más de una quincena de espectáculos durante el mes de abril y obligaron a cancelar el estreno mundial de la obra Policías y ladrones , de Tomás Marco, de la que no se representó ninguna de sus funciones.