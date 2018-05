Cannes podrá proyectar 'El hombre que mató a Don Quijote'

Cara y cruz para(The man who killed Don Quixote) y su director, el estadounidense, quien se recupera en Londres de un derrame cerebral que sufrió el pasado fin de semana. El proyecto maldito del exmiembro de los Monty Python, producido por, podrá ser proyectado como estaba previsto, según dictaminó en urgencia un tribunal parisino este miércoles. Pero el litigio con el productor francoportugués Paul Branco queda abierto, y en la misma jornada llegaba una segunda noticia menos grata: Amazon, que había comprado los derechos del film para los Estados Unidos, se ha echado atrás.El hombre que mató a Don Quijote podrá proyectarse fuera de concurso en la clausura del festival, el próximo día 19, como sentenció el juzgado francés al que había recurrido Branco para intentar impedir el estreno mundial del filme,en otro procedimiento legal que se dilucidará en junio. El tribunal alega que la exhibición de la película, rodada en España, no tiene por qué afectar a la demanda del productor, y solo exige a Gilliam y a la agencia de ventas internacionales de la película, la francesa Kinology, que paguen a Branco a suma de 1.500 euros cada uno para cubrir sus gastos legales.El empresario portugués afincado en Francia, al frente de la compañía Alfama Films, ha demandado a Terry Gilliam pordespués de haber firmado con él en 2016 un contrato por el que le cedía los derechos de El hombre que mató a Don Quijote a cambio de su aportación económica para realizarla. El cineasta, apoyado por el resto de los coproductores españoles, entre ellos el español, alega que Branco no aportó en el plazo contractual el dinero necesario para empezar la película, por lo cual consideró ese acuerdo sin efecto. Como consecuencia de ello, la filmaciónmientras otros financiadores ocuparon el puesto del portugués.El filme está ya vendido a Francia, pero según Paulo Branco, y aunque su distribuidora tenía planeado estrenarlo en salas galas a partir del mismo día de su proyección en Cannes, no podrá hacerlo mientras no termine la batalla legal en torno a sus derechos, el mes próximo.El pasado abril, desde Tornasol Films, Gerardo Herrero y su socia Mariela Besuievsky, asegurando: "La noticia que ha lanzado el productor que, por no encontrar la financiación, son totalmente falsas. Los derechos son de los actuales productores, que han terminado esta gran película. Ningún tribunal ha dictaminado que esta producción no se pueda estrenar". En el mismo comunicado, se anunciaba que El hombre que mató a Don Quijote llegará a los cines españoles el 1 de junio, dos semanas antes de la sentencia sobre sus derechos, por lo que podría ser el primer país del mundo en exhibir el film.El Festival de Cannes, que eligió la cinta para la clausura, se ha mostrado en todo momento del lado de Terry Gilliam en el conflicto legal, aunque días atrás dijo que acataría la sentencia, finalmente favorable. Horas antes de que esta se hiciera pública, Paulo Branco acusó en rueda de prensa en este mismo festival al delegado general del certamen, Thierry Frémaux, de. En jornadas precedentes, los responsables de Cannes habían asegurado que la selección de la película no se había realizado "a la ligera", sino tras contar con la certeza de que los derechos legales estaban en manos de los actuales productores, y acusaron a Branco de haber realizado "tan irrisorias como grotescas".Por otro lado, en su encuentro con los periodistas este miércoles, el productor de Alfama Films dijo quea la compra de la película respaldaba su demanda y que la agencia de ventas Kinology no es la auténtica propietaria de los derechos.© Carolina G, Guerrero (Cannes)- NOTICINE.com